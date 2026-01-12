Открыта регистрация на конференцию CNews «Business Process Management» 10 февраля

10 февраля 2026 CNews приглашает принять участие в конференции «Business Process Management 2026».

Российский рынок BPM растет опережающими темпами по сравнению с мировым. Если глобальный рынок растет примерно на 14% в год в долларах, то российский демонстрирует рост около 20% в год в рублях. На рынке доминируют российские игроки. Они предлагают зрелые решения, способные конкурировать с ушедшими зарубежными продуктами.

Спрос на решения по управлению бизнес-процессами остается устойчивым. И это закономерно — бизнес вынужден работать в сложных условиях постоянно меняющейся бизнес-среды, ужесточающегося законодательства и дефицита кадров. В такой ситуации важно иметь возможность выстроить бизнес-процессы так, чтобы максимально сократить издержки и повысить эффективность, и оперативно их менять. На сегодняшний день BPMS в классическом понимании мало интересуют заказчиков. Им нужны комплексные решения, обеспечивающие решение конкретных прикладных бизнес-задач, поэтому предпочтение отдается платформам, в которых BPM – лишь одна из подсистем.

С докладом выступят:

Роман Соболев, директор по информационным технологиям, «Силовые машины»;

Николай Городецкий, директор по развитию бизнес-системы, «Свеза-Лес»;

Валентина Королева, руководитель отдела автоматизации бизнес-процессов, ГК ВИК;

Татьяна Зеренева, руководитель группы бизнес-анализа, «Самокат»;

Александр Кушнарев, руководитель направления, «Самокат»;

Роман Пронин, руководитель управления по автоматизации и оптимизации процессов, «Столото»;

Андрей Коптелов, CEO, Школа бизнес-анализа Андрея Коптелова;

Вячеслав Дзюбенко, руководитель управления информационных технологий, «СберЛизинг».



Основные темы конференции

Российский рынок BPM

Каков текущий объем российского рынка BPM-систем и каковы прогнозы его роста на ближайшие три-пять лет?

Как уход крупных международных BPM-вендоров повлиял на динамику развития российского рынка?

Какие отрасли в России являются лидерами по внедрению BPM-решений, а какие пока демонстрируют низкий уровень автоматизации процессов?

Насколько активно российские компании переходят от управления задачами к комплексному процессному управлению организацией?

Как развитие государственного регулирования и инициатив может повлиять на BPM-рынок?

Российские BPM

Какие российские BPM-платформы являются лидерами рынка и наиболее востребованы заказчиками?

Достигнут ли технологический суверенитет в области BPM, и могут ли отечественные решения полностью заменить функционал ушедших западных аналогов?

Какую роль играют технологии искусственного интеллекта и машинного обучения в современных российских BPM-системах?

Как российские вендоры сочетают BPM с технологиями RPA и IDP в рамках концепции гиперавтоматизации?

Насколько развиты функции Low-code/No-code в российских BPM-платформах и как они влияют на скорость внедрения и вовлечение бизнес-пользователей?

Миграция на российские BPM

Как изменилось отношение российского бизнеса к BPM-системам — стали ли они обязательным инструментом, или по-прежнему воспринимаются как нишевое решение?

Каков средний срок окупаемости BPM-проектов в российских компаниях?

Какие бизнес-процессы чаще всего автоматизируются с помощью BPM в российских компаниях?

Какие примеры успешного использования BPM для достижения конкретных стратегических целей можно привести в России?

Как изменилась стоимость владения российскими BPM-системами по сравнению с ушедшими западными аналогами?

Проблемы и решения

С какими основными трудностями сталкиваются российские компании при внедрении BPM?

Как решается проблема интеграции российских BPM-систем с другим отечественным ПО (ERP, СЭД, CRM) в единую ИТ-экосистему?

Какие основные риски необходимо учитывать участникам рынка BPM в России?

В каких случаях российскому бизнесу выгоднее выбрать «коробочное» BPM-решение, а когда — разработку кастомной системы?

С какими рисками информационной безопасности сталкиваются компании при внедрении облачных BPM-решений?

Будущее российских BPM

Каковы прогнозы развития российского рынка BPM на долгосрочную перспективу и каковы его основные точки роста?

Ожидается ли экспорт российских BPM-решений на зарубежные рынки (например, в страны БРИКС или СНГ)?

Какую роль будут играть новые подходы к процессному управлению, например, Process Mining, в России?

Какие новые ниши или области применения BPM могут появиться в России в ближайшие?

Насколько российские компании готовы к культуре непрерывного совершенствования бизнес-процессов (BPM as a discipline), а не только к внедрению ПО?

