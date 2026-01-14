CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

| Фото: Нейросеть «Кандинский» |

Открыта регистрация на конференцию CNews «Технологии искусственного интеллекта 2026» 12 февраля

CNews приглашает принять участие в конференции «Технологии искусственного интеллекта» которая состоится 12 февраля 2026 г.

Развитие ИИ является стратегическим приоритетом государства. Федеральный проект «Искусственный интеллект» продлен до 2030 года и включен в национальный проект по формированию экономики данных. Государство предоставляет гранты, льготы и стимулирует разработку отечественных решений. С внедрением искусственного интеллекта связывают ожидания экономического роста и технологического лидерства.

Практически все компании уже запустили ИИ-пилоты. Однако до устойчивой практики доходит далеко не каждый — для этого надо пройти достаточно сложный и трудный путь, преодолеть множество барьеров, главные из которых сбор и очистка данных, выбор процессов и удобных инструментов, необходимость убедить сотрудников в надежности и эффективности ИИ-продуктов. В продуктив выходит около 20% ИИ-продуктов. И ожидания от их внедрения в целом оправдываются.

С докладами выступят:

Сослан Габуев, заместитель директора Департамента развития искусственного интеллекта и больших данных, Минцифры России;
Сергей Путятинский, вице-президент по операционной деятельности и информационным технологиям, ФГ БКС;
Сергей Червяков, директор по цифровой трансформации и искусственному интеллекту, Корпорация Туризм.РФ;
Кирилл Волосников, директор по развитию, NORR MOBLER;
Игорь Холопов, директор по маркетингу, Systeme Electric;
Николай Писаренко, HR-tech & AI эксперт;
представитель компании «Инфомаксимум».

Основные темы к обсуждению:

Российский рынок

  • Как развивается российский рынок ИИ?
  • Как государственная поддержка и федеральный проект «Искусственный интеллект» влияют на развитие отрасли?
  • Как развивается законодательная база в области ИИ в России?
  • Какие отрасли экономики России являются лидерами по внедрению ИИ-решений, а какие пока отстают?
  • Насколько российские компании готовы к трансформации бизнес-моделей под влиянием ИИ?

Технологии и решения

  • Какова доля российских ИИ-решений на внутреннем рынке по сравнению с зарубежными аналогами?
  • Как импортозамещение стимулирует развитие отечественных ИИ-платформ и инструментов?
  • Какие направления ИИ (генеративный ИИ, компьютерное зрение, обработка естественного языка, ИИ-агенты) демонстрируют наибольший рост в России?
  • Как развивается интеграция ИИ с другими передовыми технологиями, такими как большие данные, RPA и облачные вычисления?
  • Какие российские ИИ-платформы и фреймворки являются наиболее перспективными и конкурентоспособными?

ИИ-проекты в России

  • Насколько активно российские компании переходят от пилотных проектов к масштабированию ИИ-решений на уровне всей организации?
  • Какие конкретные бизнес-задачи чаще всего решаются с помощью ИИ в российских компаниях?
  • Как российские компании измеряют экономическую эффективность от внедрения ИИ-проектов?
  • Какие примеры успешного использования ИИ для решения социальных задач или в госуправлении можно привести?
  • Как ИИ-решения помогают российским компаниям обеспечивать безопасность?

Проблемы и ограничения

  • Как решается проблема доступа к высокопроизводительным вычислениям (ГПУ, суперкомпьютеры) для обучения сложных ИИ-моделей в России?
  • Насколько острой остается проблема нехватки квалифицированных специалистов по ИИ (data scientists, ML-инженеры) на российском рынке?
  • С какими рисками информационной безопасности сталкиваются компании при внедрении ИИ-решений?
  • Каково качество и доступность данных для обучения ИИ-моделей в российских компаниях?

Будущее искусственного интеллекта

  • Каковы основные ожидания российских заказчиков от развития ИИ-технологий в ближайшие годы?
  • Ожидается ли экспорт российских ИИ-решений на зарубежные рынки?
  • Какую роль будут играть государственные ИИ-инициативы в формировании экономики данных в России?
  • Какие новые ниши или области применения ИИ могут появиться в России в ближайшие годы?
  • Какие факторы могут замедлить или ускорить дальнейший рост рынка ИИ в России?
  • Как развитие генеративного ИИ повлияет на рынок труда в России?

