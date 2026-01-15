CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Google бежит из Китая. Во Вьетнаме налажен выпуск смартфонов Pixel с нуля – от идеи до готового продукта

По данным Nikkei, все новые смартфоны Google Pixel, помимо самых дешевых, с 2026 г. будут с нуля разрабатываться, а затем производиться на территории Вьетнама. Конкурент Google в лице Apple тоже рассматривает возможность переноса комплекса процессов NPI в Юго-Восточную Азию, но полностью рвать отношения с Китаем пока не решается.

Разработка Pixel переносится во Вьетнам

Корпорация Google планирует перенести разработку и производство большей части фирменных мобильных устройств бренда Pixel во Вьетнам, пишет TrendForce со ссылкой на Nikkei.

Процессы так называемого внедрения новых продуктов (New Product Introduction; NPI), в числе которых смартфоны-моноблоки линеек Pixel, Pixel Pro и складные девайсы Pixel Fold, будут осуществляться на территории этой страны Юго-Восточной Азии, начиная уже с 2026 г. Работа над бюджетными гаджетами, выпускаемые под брендом Pixel A, будет по-прежнему вестись в Китае – во всяком случае, пока.

Комплекс процедур NPI, в частности, включает такие стадии как разработка, контроль производственных процессов, точная настройка производства, и считается важнейшим этапом при выводе нового электронного устройства на рынок, отмечает TrendForce.

google-pixel-700.jpg

Daniel Romero / unsplash.com
Американские технологические гиганты вроде Google и Apple на протяжении многих лет прикладывают немалые усилия, нацеленные на диверсификацию цепочек поставок и постепенный отказ от проведения работ на территории КНР – к этому их подталкивает торговая война между Вашингтоном и Пекином, которая продолжается по меньшей мере с 2018 г. Однако до сих пор успехи на этом направлении оставались ограниченными – процесс оказался гораздо более сложным, чем топ-менеджерам представлялось ранее.

Таким образом, на сегодняшний день ни Apple, ни Google так и не решились полностью отказаться от проведения NPI на территории Китая, что обусловлено сложностью уже выстроенных процессов и отсутствием надежных, проверенных временем цепочек поставок, не завязанных на КНР.

Тем не менее, как отмечает источник, Google уже массово выпускает флагманские смартфоны Pixel на фабриках и проводит часть работ по верификации продукта во Вьетнаме, а это свидетельствует о том, что налаживание выпуска гаджетов с нуля на территории этой страны – цель реалистичная и вполне достижимая.

Apple тоже наращивает усилия по диверсификации

Корпорация Apple, как и Google, тоже стремится к диверсификации, но основным новым направлением выбрала Индию.

В Индии Apple, к примеру, собирается iPhone. По состоянию на начало 2025 г. объемы производства смартфона купертиновцев на территории Индии достигло $22 млрд, увеличившись на 60% по сравнению с аналогичным периодом в 2024 г. Как ранее писал CNews, теперь каждый пятый iPhone в мире собирается в Индии, хотя еще недавно эта доля была почти нулевой. Основное производство iPhone в Индии сосредоточено на заводах в штатах Тамилнад и Карнатака, где ключевую роль играет компания Foxconn, главный производственный партнер Apple.

Источники Nikkei утверждают, что Apple рассматривает возможность перехода к проведению NPI в двух странах – Индии и Китая – одновременно. Пока же этот крайне важный этап осуществляется исключительно на территории КНР. Новая стратегия, нацеленная на минимизацию рисков нарушения целостности цепочек поставок, потребует дополнительных вложений капитала и ресурсов.

Кроме того, Apple хотелось бы производить большую часть компьютеров MacBook и планшетов iPad, предназначенных для рынка США, на территории Вьетнама, о чем компании и сообщила своим поставщикам.

Техногиганты и их поставщики наращивают инвестиции во Вьетнам

Поставщики электронных компонентов для смартфонов Samsung Electronics, также увеличивают инвестиции в производство на территории Вьетнама. Так, по данным Nikkei, японская Meiko Electronics планирует вложить 40 млрд йен (около $255 млн) в развертывание площадки по производству печатных плат неподалеку от Ханоя. Выпускаемые на ней платы, как ожидается, будут применяться в производстве нового поколения смартфонов Samsung Galaxy.

Строительные работы по плану стартуют в начале 2026 финансового года, то есть в апреле 2026 г. Массовое производство должно начаться в 2027 финансовом году. Сборка смартфонов на базе этих плат будет производиться на уже существующих предприятиях Samsung во Вьетнаме.

Как отмечает Nikkei, одна из главных проблем, с которыми сталкиваются компании, затеявшие перенос производства за пределы Китая – сопротивление властей, препятствующих вывозу промышленного оборудования, уже развернутого на территории страны. С этой проблемой, к примеру, столкнулась Apple в первой половине 2025 г.

