«Ростелеком» купил долю в принадлежащем Softline разработчике решения для анализа данных

Структура «Ростелекома» приобрела 49% компании «Полиматика Рус», разрабатывающей решения Polymatica для бизнес-аналитики и планирования. Продавцом выступила FabricaONE AI (подразделение Softline), которая остается владеть 51% и также единоличным собственником разработчика EPM-решения «Полиматика Бизнес Решение».

Структура «Ростелекома» «БФТ-Холдинг» купила у группы FabricaONE.AI, входящей в группу Softline, 49% долю в компании «Полиматика Рус», разработчика линейки решений Polymatica для бизнес-аналитики и планирования. Об этом говорится в сообщениях сторон. Сумма сделки не разглашается.

Softline (юридическое лицо – ПАО «Софтлайн») в 2022 г. приобрел 51% долю в ООО «Полиматика.рус» за 239 млн руб. Позднее доля компании была увеличена до 100%.

В 2025 г., в рамках реструктуризации, внутри Sofltine был создан кластер «Фабрика ПО» (FabricONE.AI), который объединил компетенции группы в области технологий искусственного интеллекта (ИИ), заказной разработки и индустриального ПО. Его частью стала Polymatica.

Разделение активов Polymatica

Как пояснили в FabricaONE, бренд Polymatica исторически развивался внутри группы по данным юридическим лицам: ООО «Полиматика Рус» (аналитика данных и машинное обучение, B/ML) и ООО «Полиматика Бизнес Решения» (корпоративное планирование, EPM). При этом в контур сделки с «БФТ Холдинг» вошло только «Полиматика Рус», а 100% доля у в «Полиматика Бизнес Решения» остается за FabricaOne.

Polymatica существует с 2011 г. Флагманскими продуктами Polymatica являются Polymatica Analytics – инструмент многомерного анализа и Data Mining (процесс поиска знаний в больших массивов данных), Polymatica Sashboards – конструктор отчетов и информационных панелей, Polymatica ML – платформа для построения моделей машинного обучения и управления ими.

Целью альянса между «БФТ Холдинг» и «Ростелеком» является «создание наиболее полного на российском рынке решение для сквозной работы с данными: от их управления до продвинутой визуализации и предиктивной аналитики на базе ML». «Это укрепит позиции обоих игроков и предложит клиентам государственного и корпоративного сектора прорывное интегрированное решение на основе «уникальной» объединенной экспертизы», - говорится в сообщениях сторон сделки.

«В рамках сделки управление направлением Polymatica BI/ML перейдет к новой совместной команде, где будут представлены интересы всех акционеров, - заявил гендиректор FabricaONE.AI Максим Тадевосян. - Это залог сбалансированного и устойчивого развития».

«Включение продуктов Polymatica в продуктовую линейку «БФТ_холдинга» станет логичным этапом продолжения сотрудничества и существенно усилит линейку решений «БФТ-Холдинга» в области аналитики и анализа больших массивов данных, обеспечивающую заказчикам полный цикл работы с информацией – от сбора и хранения до продвинутой визуализации и интеллектуальной аналитики», - заявили в компании.

«БФТ-Холдинг» и «Полиматика Рус» на протяжении многих лет взаимодействовали в рамках программы технологического партнерства в области разработки аналитических решений для заказчиков государственного и корпоративного секторов.

Краткая история БФТ

Компания БФТ была создана в 1997 г. Александром Моносовым. Затем вошла в группу IBS. В 2021 г. «Ростелеком» приобрел 50,01% долю в компании за 1,65 млрд руб.

Оставшаяся доля осталась у Моносова, который также продолжил руководить компанией. В 2023 г. Моносов стал фигурантом уголовного дела в отношении занимавшего тогда пост замминистра цифрового развития Максима Паршина – по версии обвинения, Моносов передал Паршину взятку за лоббирование интересов ИТ-компаний при распределении грантов.

Моносов покинул компанию, новым руководителем «БФТ-Холдинг» стала Наталья Зайтениди. В 2024 г. «Ростелеком» стал единоличным владельцем «БФТ-Холдинг». В 2025 г. суд признал Паршина и Моносова виновными и приговорил их к 9 и 8,5 годам тюрьмы.