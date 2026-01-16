Microsoft закрывает корпоративную библиотеку и отменяет подписки на газеты и журналы. Сотрудникам предлагает получать информацию из ИИ

Microsoft избавляется об библиотеки на кампусе

Microsoft приняла решение отказаться от дальнейшего содержания традиционной бумажной библиотеки, расположенной на территории кампуса в Редмонде (США), которая снабжала качественной информацией примерно 220 тыс. членов персонала компании более чем 20 лет. Кроме того, сотрудники лишатся доступа к физическим и цифровым копиям аналитических отчетов, а также газет и журналов, которые годами выписывала компания. Об этом сообщило издание The Verge.

Решение американской мегакорпорации обусловлено сменой подхода к снабжению сотрудников актуальной информацией. Теперь в Microsoft планируют внедрять концепцию «обучения с использованием искусственного интеллекта» (“AI-powered learning experience”). Что конкретно под под этим подразумевается, пока неизвестно.

«Закрытие библиотеки стало одним из этапов перехода Microsoft к более современному, взаимосвязанному процессу обучения через Skilling Hub, – приводит The Verge фрагмент из внутреннего документа компании. – Мы понимаем, что это изменение затронет пространство, которое многие ценили».

Цифровые подписки уже начали пропадать

По данным источника, Microsoft начала постепенно отказываться от подписки на главные американские издания еще в ноябре 2025 г., на что обратили внимание сотрудники. Как отмечает The Verge, корпорация по электронной почте уведомила нескольких издателей о том, что не планирует продлевать соответствующие контракты после истечения срока их действия.

Microsoft Microsoft закртывает библиотеки на принадлежащих ей кампусах

Сотрудники Microsoft, с которыми удалось поговорить The Verge, утверждают, что недавно утратили доступ к ряду авторитетных новостных ресурсов, в частности, The Information, а также Strategic News Service. У персонала также исчезла возможность брать электронные книги из цифровой библиотеки Microsoft Library.

В то же время, как отмечает GeekWire, Microsoft продолжает предоставлять сотрудникам доступ к более 20 цифровым ресурсам и подпискам, «отдавая приоритет тем, которые представляют максимальную ценность для персонала.

Зарубежные площадки также будут закрыты

Помимо библиотеки в родном для Microsoft Редмонде, также будет закрыты площадки в Хайдарабаде (Индия), Пекине (Китай) и Дублине (Ирландия), сообщил представитель корпорации в разговоре с изданием GeekWire. Кроме того, сотрудники Microsoft лишатся доступа к цифровым копиям книг.

Освободившиеся в результате площади будут «переоборудованы в пространства для совместной работы, группового обучения и проведения экспериментов», где, как ожидается, сотрудники смогут изучать новые технологии.

Соответствующие работы уже ведутся, завершить их планируется в течение следующих нескольких недель.

Коллекция, существование которой могло стать причиной катастрофы

Первоначально основной библиотечный зал Microsoft в США располагался на втором этаже «Строения 4» кампуса компании в Редмонде – прямо над кафетерием. Среди сотрудников бытовало мнение, что под тяжестью коллекции книг, журналов и газет, хранившихся в ней, здание начало оседать, а несущие колонны на подземной парковке стали покрываться трещинами – столь велика и массивна она была.

Впоследствии здание, в котором когда-то располагался офис одного из основателей компании Билла Гейтса (Bill Gates), было снесено, а библиотека «переехала» в «Строение 92», в котором принимают посетителей кампуса, не имеющих отношения к Microsoft.

Опровергнутые слухи о возможных сокращениях

Ранее издание The Seattle Times сообщило о том, что в начале 2026 г. Microsoft может провести новый масштабный раунд увольнений. По данным источников, под сокращения рискуют попасть от 11 до 22 тыс. сотрудников — это до 10% всего штата ИТ-корпорации. По информации инсайдеров, кадровые изменения связаны с резким ростом инвестиций в искусственный интеллект.

Впоследствии директор по внешним связям Microsoft Фрэнк Шоу (Frank Shaw) в сообщении в социальной сети X (ранее – Twitter) опроверг эти сведения, назвав их «на 100% выдумкой/домыслами/неправдой».