Открыта регистрация на конференцию «СУБД: технологии, миграция и администрирование» 12 марта

Российский рынок СУБД бурно развивается благодаря импортозамещению. По оценкам аналитиков, среднегодовой темп роста до 2031 года будет на уровне мирового и составит около 16%. Через шесть лет рынок вырастет до 251 млрд руб. Основные драйверы — господдержка, уход западных вендоров, рост экспертизы и спрос на безопасность.

Отечественные компании постепенно мигрируют с зарубежных систем управления базами данных на российские решения. На продажи зарубежных СУБД приходится около 10% рынка, и по большей части это услуги по поддержке ранее установленных продуктов. Однако уже инсталлированные западные СУБД все еще занимают около 60% рынка. Тем не менее, их доля будет постепенно снижаться под влиянием требований государства, а также благодаря росту зрелости отечественных продуктов и расширению практического опыта реализации масштабных проектов.

С докладом выступят:

Андрей Жуйков, руководитель направления СУБД Digital Q.DataBase, «Диасофт»;
Александр Балев, владелец платформы DWH, «ОТП Банк»;
Сергей Воробьев, руководитель Центра внедрения и эксплуатации Комплексной информационной системы адвокатуры России (КИС АР), Федеральной палаты адвокатов России ;
Андрей Лисицын, начальник сектора, ГНЦ РФ ФАУ «ГосНИИАС»;
представитель компании «СберТех».

Основные темы конференции

Российский рынок

  • Каков объем российского рынка СУБД и каковы прогнозы его роста к 2027 г.?
  • Какие ключевые факторы определяют развитие рынка СУБД в России?
  • Как изменилось распределение долей рынка между российскими и иностранными вендорами за последние три года?
  • Какие отрасли экономики являются основными заказчиками российских СУБД?
  • Каково влияние геополитической ситуации и санкций на доступность и использование традиционных западных СУБД?

Российские СУБД

  • Какие меры государственной поддержки существуют для российских разработчиков СУБД?
  • Насколько успешно идет процесс замещения западных СУБД в корпоративном сегменте?
  • Какие российские СУБД входят в топ-5 по популярности в 2025 г.?
  • Какие технологические союзы формируются между российскими разработчиками и интеграторами для создания комплексных решений?
  • В чем заключаются основные конкурентные преимущества ведущих российских СУБД?

Проекты и решения

  • Как мы внедряли российскую СУБД: делимся опытом.
  • Подводные камни миграции на российские СУБД.
  • Когда можно использовать ванильный Postgres.
  • Главные требования к вендору СУБД.
  • Облачные СУБД.

Миграция на российские СУБД

  • Какие типы СУБД (реляционные, объектно-ориентированные, NoSQL и т.д.) наиболее востребованы на российском рынке?
  • С какими основными сложностями сталкиваются крупные компании при миграции на отечественные СУБД?
  • Достиг ли уровень зрелости российских СУБД паритета с мировыми лидерами в enterprise-сегменте?
  • Какие уникальные функции или специализации предлагают российские СУБД для конкретных отраслевых задач?
  • Как обстоят дела с технической поддержкой и сервисом у российских вендоров по сравнению с ушедшими иностранными компаниями?

Проблемы и решения

  • С какими «подводными камнями» сталкиваются компании при реальных кейсах миграции данных на отечественные СУБД?
  • Какие инструменты и методики помогают минимизировать риски при переходе с одной СУБД на другую?
  • Существует ли дефицит квалифицированных кадров для работы с российскими СУБД?
  • Какую роль играют open-source решения в стратегиях миграции российских компаний?
  • Как российские СУБД адаптируются к новым технологическим трендам, таким как облачные вычисления, большие данные и искусственный интеллект?

Проблемы и решения

  • Планируется ли создание полностью независимой от западных технологий экосистемы баз данных в России?
  • Каковы перспективы экспорта российских СУБД на рынки дружественных стран?
  • Какие инновационные разработки ведутся российскими компаниями в области СУБД?
  • Усиливается ли конкуренция на российском рынке СУБД, или происходит консолидация игроков?
  • Какие прогнозы экспертов относительно будущего российского рынка СУБД через 5-10 лет?

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@itzconf.ru, Наталья Теличева.

