Российский производитель бионических протезов начал закрытое размещение акций перед IPO

В январе 2026 г. производитель протезов в России Steplife начал предварительное публичное размещение акций. В компании планируют привлечь 200 млн руб., разместив 100 тыс. обыкновенных акций. Планы по выходу на биржу у производителя остаются в силе, но при нынешней конъюнктуре рынка это маловероятно, считают эксперты.

Предварительное публичное размещение акций

Руководство российского производителя бионических протезов Steplife объявили 20 января 2026 г. о начале сбора заявок на закрытый раунд предварительного публичного размещения акций т.е. pre-Initial Public Offering (pre-IPO) с 21 января, об этом CNews сообщили представители Steplife. В компании планируют привлечь 200 млн руб. в формате cash-in, это инвестиции, которые направляются непосредственно в развитие бизнеса, а не в карман фаундера.

В рамках размещения Steplife предлагает инвесторам 100 тыс. обыкновенных акций, выпущенных в рамках допэмиссии, объем выпуска соответствует 9,1% уставного капитала компании после завершения эмиссии, а общий объем привлекаемых средств составит 200 млн руб. при оценке бизнеса в 2,2 млрд руб. после привлечения средств, рассказал CNews представитель компании. Для инвесторов предусмотрен защитный механизм в виде опциона на продажу (put-опцион), который привязан к достижению плановых финансовых показателей — поступлениям от продаж и чистой прибыли, добавил он.

Pre-IPO — это инвестиционный инструмент, который позволяет инвестировать в перспективный с точки зрения инвестора стартап до того, как он стал публичной компанией. После участия в раунде pre-IPO инвесторы ожидают так называемый экзит из компании. Типичный его вариант — это продажа стратегическому инвестору или IPO.

Steplife Российский производитель бионических протезов Steplife начинает сбор заявок на закрытый раунд предварительного публичного размещения акций

В Steplife не отказываются от планов по выходу на IPO, о чем ранее писал CNews. «IPO будет реализовано либо при достижении целевой оценки компании-производителя около 20 млрд руб., либо при выходе на показатель EBITDA т.е. прибыль компании до вычета налогов, процентов по кредитам и амортизации в 2 млрд руб., что прогнозируется по итогам 2029 г.»,— говорит CNews представитель Steplife.

Компания ООО «Степлайф» (Steplife), по данным системы профессионального анализа рынка и компаний (СПАРК), была зарегистрирована в сентябре 2019 г. в Москве с уставным капиталом в 10 тыс. руб. Руководителем указан Худяков Иван Николаевич, который является полноправным владельцем АО «Степлайф», которое, в свою очередь, владеет ООО «Степлайф». Выручка компании за 2024 г. выросла на 112%, до 240 млн руб., чистая прибыль — на 311%, до 96 млн руб.

Медтех-рынок в России

По данным аналитиков Smart Ranking, темпы роста российского медтех-рынка замедлились с 34,9% в первом полугодии 2024 г. до 13,5% в 2025 г. По их же данным, по итогам 2025 г. Steplife стала самой быстрорастущей компанией сегмента.

Steplife Медтех-рынок в России

В Steplife оценивают рост рынка протезов в России на 23% ежегодно, с 70,1 млрд руб. в 2025 г. до 157,2 млрд руб. в 2029 г. В январе 2026 г. 65% рынка занимают механические протезы, однако к 2028 г. 60% рынка в натуральном выражении будет приходиться на бионические устройства. В Steplife объясняют это увеличением осведомленности о бионических протезах, а также масштабированием производства.

Мнения экспертов

«Важно, что ковенанты привязаны по put-опциону дополнительно и к прибыльности, и к выручке. Очевидно, что в 2026 г. какого-то окна возможности для выхода компании на IPO нет. На текущем рынке, с текущей ставкой и кризисом ликвидности, это довольно тяжело сделать для любого производителя. Естественно, компании ищут альтернативные источники финансирования. Полагаем, что задумываться об IPO для Steplife слишком рано. Есть понятный флагман на рынке — компания «Моторика», которая будет пытаться консолидировать его в дальнейшем»,— говорит инвестиционный директор Kama Flow Сергей Гайворонский. Ранее «Моторика» заявляла о планах по выходу на IPO в 2026 г.

При этом, учитывая текущие ограничения объема рынка протезов и сокращение темпов роста этого рынка в последний год, он едва ли потянет двух публичных игроков, уверен он. «Отрасль расширяется в последние годы ввиду понятного дополнительного спроса. Если вдруг этого драйвера не станет, совершенно не факт, что объема рынка хватит для двух игроков с несколькими миллиардами EBITDA на каждого и претензиями на публичность»,— объясняет Сергей Гайворонский.

По словам господина Гайворонского, медтех-сегмент на публичном рынке пока развит слабо, хотя запрос на него очевиден: «Речь идет не о многофункциональных медицинских центрах, а прежде всего о вендорах и производителях медицинских изделий и оборудования».