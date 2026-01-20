В России на миллиард закупают умные счетчики. Прошлая закупка закончилась проверкой устройств и скандалом в ИТ-отрасли

Поставщик электроэнергии для Татарстана снова закупает на 1 млрд руб. «умные счетчики». Год назад такая же закупка обернулась скандалом в отрасли и расследованиями о том, применяются ли в поставленных устройствах отечественные микросхемы. Закончилась история проверкой Торгово-промышленной палатой.

Миллиард на счетчик

Как выяснил CNews, поставщик электроэнергии для Татарстана «Татэнергосбыт» выделил 1,3 млрд руб. на закупку и установку интеллектуальной системы учета электроэнергии в многоквартирных жилых домах.

Закупаются однофазные и трехфазные приборы учета. Согласно техзаданию, цена устройства не должна превышать 15,8 тыс. руб. (для трехфазного) и 13,3 тыс. (для однофазного). В стоимость закупки также входят обеспечение коммерческого учета электроэнергии и трансформаторы тока.

Всего закупается 84463 однофазных и 1004 трехфазных счетчика. То есть около 1,2 млрд будет потрачено на приборы учета. В документации установлен запрет на закупку «умных» счетчиков, происходящих из иностранных государств.

Для однофазных это довольно высокая цена, только если она не учитывает монтажных работ, говорит Кирилл Куприянов, представитель «Милурис».

«1,3 млрд это один из значимых тендеров в рамках закупки интеллектуальных приборов учета», — рассказал CNews Александр Пронский, директор по продуктам в группе компаний «Миртек». Общий рынок таких устройств он оценил в 55 млрд руб.

Поставщик приехал

Закупка в формате аукциона была опубликована 12 декабря 2025 г. на портале госзакупок. В нем участвовало две компании: ООО «Меридиан-Казань», предложив 1,308 млрд руб., и ООО «Магма-М» с ценовым предложением в размере 1,315 млрд руб. Победило первое предложение из-за более выгодной цены.

© uflypro / Фотобанк Фотодженика Татарстан выделил миллиард на закупку счетчиков

Согласно базе «Контур.Фокус», ООО «Меридиан-Казань» образовано в феврале 2011 г. в Перми. Ее директором является Руслан Дмитриев, а единственным учредителем — Наиль Акмаев.

Выручка компании по итогам 2024 г. составила 247,7 млн руб., что на 21% выше, чем по результатам 2023 г. При чистой прибыли 24,3 млн руб.

В базе «Контур.Фокуса» имеется информация о 22 госконтрактах компании, которые связаны с автотранспортными услугами. И часть контрактов на такие услуги компания оказывала «Татэнергосбыту». Контрактов на поставки и установку счетчиков в базе «Контур.Фокуса» нет. Официального сайта компании CNews в Сети не обнаружил.

Представители «Татэнергосбыта» сообщили CNews, что в 2025 г. было заменено 67616 приборов учета. В 2026 г. планируется к установке 85967 приборов учета, по которым в текущем году истечет срок межповерочного интервала. В целом, с 2020 г. компания установила 287779 электросчетчиков. «На сегодняшний день 24% приборов учета в многоквартирных домах оснащены интеллектуальными приборами учета», отметили там.



Скандал вокруг закупки

Закупка «Татэнергосбыта» примечательна потому, что в прошлом году схожий тендер сопровождался громкими обсуждениями в отрасли.

«Татэнергосбыт» уже проводила закупку «умных» счетчиков в конце 2024 г., выделив на эти цели 997,4 млн руб. Контракт на сумму 992,4 млн руб. был заключен с компанией ООО «СК Строй». Поставлены были счетчики компании «Энергомера».

Закончились обсуждения проверкой ТПП закупленных электросчетчиков на соответствие реестру российской промышленной продукции.

Согласно документу, направленному в ТПП, сомнение у отрасли вызвала «российскость» микросхем, которые применялись в счетчиках и за которые компания получала баллы, которые давали ей преференции на закупках.

«Такие случаи вызывают серьезную озабоченность у отечественных производителей микроэлектроники, так как могут способствовать участию в государственных закупках под видом российской продукции микросхем зарубежного производства», — следовало из письма АРПЭ.

Однако, как сообщают источники CNews, ТПП не выявила никаких нарушений.

Рынок приборов учета электрической энергии самый большой и важный для производителей ЭКБ, говорит собеседник CNews в отрасли. «Главное, чтобы требования 719 ПП РФ соблюдались, и тогда это будет самым ярким примером, когда государственная политика в области импортозамещения привела к реальному положительному результату, — говорит он. — Но пока, к сожалению, этот сегмент отрасли сотрясают скандалы, что вызывает недоверие и во многом негативную реакцию».