Бывшие сотрудники ФСБ и Следственного комитета получили по полтора десятка лет за фальсификацию дела Merlion

Суд приговорил к заключению от 14 до 18 лет бывших сотрудников СК и ФСБ, обвиненных в фальсификации уголовного дела в отношении совладельцев Merlion и вымогательстве у них денежных средств. Их также оштрафовали на сумму размера взятки - 109 млн руб. Экс-адвокат совладельцев Merlion был приговорен к 14 годам.

Генпрокуратура сообщила о вынесении 235 гарнизонным судом Москвы приговора по делу ряда бывших сотрудников правоохранительных органов, обвиненных в вымогательстве у владельца Merlion.

На скамье подсудимых были бывшие руководитель Хорошевского межрайонного следственного отдела Следственного управления (СУ) по Северо-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) по Москве Рустам Юсупов, работники СУ по СЗАД (Северо-западный административный округ) по Москве Сергей Ромодановский (сын бывшего главы Федеральной миграционной службы Константина Ромодановского), сотрудники УФСБ (Управление Федеральной службы безопасности) по Москве и области Александр Бибирев и Павел Крылов, а также адвокат, глава «Юридической компании «Логос» Вадим Лялин.

В зависимости от степени участия подсудимые признаны виновными по ч. 3 ст. 210 УК РФ, «участие в преступном сообществе», ч. 3 ст. 285 УК РФ, «злоупотребление должностными полномочиями», ч. 3 ст. 30 ч. 6 ст. 290 УК РФ, «покушение на получение взятки», ч. 6 ст. 290 УК РФ, «получение взятки», ч. 2 ст. 299 УК РФ, «привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности и незаконное возбуждение уголовного дела», ч. 3 ст. 301 УК РФ, «незаконные задержание, заключение под стражу и содержание под стражей», части 3, 4 ст. 303 УК, «фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности», и ч. 2 ст. 307 УК РФ, «заведомо ложные показания».

Обвинительное заключение было утверждено Генпрокуратурой. Ромодановский приговорен к 19 годам тюрьмы, Юсупов к 18 годам, Жирютин к 17 годам, Бибишев к 16 годам 3 месяцам, Крылов к 16 годам, Лялин к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ромадановский и Юсупов оштрафованы на 109 млн руб. - сумму полученной ими взятки. Также удовлетворены гражданские иски потерпевших - совладельцев Merlion о взыскании по 5 млн руб. морального вреда каждому, солидарно с осужденных.

Также Ромодановский, Юсупов, Бибишев и Крылов лишены званий. Кроме того, в отношении всех осужденных установлен запрет занимать определенные должности или определенной деятельностью. Обвинение требовало для Ромодановского и Юсупова по 25 лет лишения свободы, для Жирятина 23 года, для Бибишева 20 лет, для Крылова и Лялина по 18 лет.

Как совладельцы Merlion стали обвиняемыми, а затем потерпевшими

Согласно версии обвинения, Виталий Качур и его сын, бывший сотрудник СК и основатель компании «Комплексная правовая защита» Кирилл Качур (признан в России иностранным агентом) в 2019 г. организовали преступное сообщество и привлекли для участия в нем обвиняемых. В результате был осуществлен незаконный арест трех совладельцев Merlion: Олега Карчева, Владислава Мантурова и Алексея Абрамова, а также вице-президента компании по безопасности Бориса Левина.

С этой целью, как утверждают в Генпрокуратура, Ромодановский и Юсупов при участии Жирятина, Бибирева и Крылова сфальсифировали доказательства и материалы оперативной деятельности.

На их основании в 2020 г. были возбуждены уголовные дела о тяжком и особо тяжком преступлениях в отношении невиновных лиц.

Предъявлено обвинение в совершении покушения на убийство - якобы они в 2015 г. пытались организовать покушение на бывшего гендиректора Merlion Вячеслава Симоненко и инициировано заключение под стражу, где обвиняемые находились с октября 2020 г. по август 2021 г.

«Явку с повинной» по данному делу написал ветеран боевых действий на Донбассе Григорий Жеренов, утверждавший, что он был исполнителем неудавшегося покушения. Адвокат Лялин, защищавший интересы совладельцев Merlion, убеждал их в СИЗО дать признательные показания.

По версии обвинения, в период нахождения совладельцев Merlion под стражей осужденные сейчас сотрудники правоохранительных органов потребовали от них взятку в размере 15 млн руб. за прекращение уголовного дела. Однако «умысел не был доведен до конца», поскольку уголовные дела в отношении акционеров Merlion были изъяты для дальнейшего расследования в ГСУ СК, где в сентябре 2021 г. и феврале 2022 г. дела были прекращены за отсутствием состава преступлений. Все обвиняемые в попытке устроить покушение на Симоненко вышли на свободу, Левин покинул Merlion, а Мантуров вышел из числа учредителей компании.

Жеренов дал новые признательные показания в том, что ранее он дал ложные показания. Симоненко из потерпевшего был переквалифицирован в обвиняемые и оказался под стражей. В ходе следствия также было установлено, что в декабре 2020 г. Ромодановский и Юсупов с иными соучастниками получили взятку в размере 109 млн руб. за непривлечение к уголовной ответственности одних лиц и требовали 10 млн евро за непривлечение других.

Также в рамках расследования данного дела под стражу были взяты бывшие сотрудники Управления «М» ФСБ (осуществляет надзор за правоохранительными органами) Алексей Царев, Сергей Малышкин, Александр Ушаков и Антон Кауров, а также бывший следователь Александр Чернов.

Итоги «дела Merlion»

Фигурантами дела также являются гендиректор компании «Комплексная правовая защита» Василий Пашкевич, бывший следователь СК Алексей Неснов (вел дело совадельцев Merlion), бывший инспектор кадрового управления СК Александр Киреев, а также «решальшик» Олег Покровский.

Пашкевич, Неснов, Виталий и Кирилл Качура покинули Россию и находятся в розыске, суд изъял имущество Кирилла Качура на сумму 247 млн руб. Киреев был осужден на 20 лет колонии, его сообщник Денис Николаев на 19 лет.

Вячеслав Симоненко в 2024 г. приговорен к 22 годам тюрьмы. Его также обязали выплатить компенсацию пострадавшим в размере 4 млн руб. каждому. Жернов был осужден на 2,5 года.

Лялин был взят под стражу вместе с еще одним «решальщиком» - Дмитрием Ноевым. Лялин признал свою вину и был лишен адвокатского статуса. Затем он сбежал из-под стражи, но был снова задержали.

В 2023 г. Лялина приговорили к 5,5 годам тюрьмы, Ноева - к трем годам. Тогда речь шла о другом эпизоде - о хищении у Merlion 7,5 млн руб., которые компания выплатила принадлежащей Лялину юридической компании на защиту своих совладельцев.

Указанные лица, по мнению следствия, причастны и к другим эпизодам. Так, они якобы вымогали 3 млн евро у основателя компании «Вимм-Билль-Данн» Давида Якобашвили и 10 млн евро у замгендиректора компании «ОМС-Центр» Виктора Нейшуллера за непроведение в отношении них следственных действий. Покровский по делу о вымогательстве у Якобашвили был приговорен к пяти годам колонии.