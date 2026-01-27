Пионер современных электромобилей арестован за убийство жены

Спустя несколько месяцев после того, как бывшую жену пионера в области электромобилей обнаружили мертвой в горном массиве Калифорнии. В январе 2026 г. обвинения в спланированном и изощренном убийстве предъявили именно бывшему мужу. Преступление, как указано в официальных документах, имело финансовую подоплеку.

Трагедия в семье

Ариан Паполи (Ariane Papoli) называла своего мужа пионером в области возобновляемой энергии, занимающегося разработкой электрических и гибридных автомобилей с 1980 г. По словам жены, Гордон Абас Гударзи (Gordon Abas Goodarzi) работал техническим директором компании Hughes Electronics, которая в 1990 г. разработала раннюю версию электромобиля Electrical Vehicle 1 (EV1). Из профиля Гударзи известно, что с 2023 г. он работал научным сотрудником Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Гордон Абас Гударзи являлся генеральным директором компании-производителя электродвигателей Magmotor. Основана в 1876 г. под названием Kendrick and Davis (K&D) в штате Нью-Гэмпшир. Сначала делали моторы для вентиляторов. В 1978 г. бизнес купили и переименовали в K&D Magmotor, позже просто Magmotor. В 2008 г. компанию приобрели у Satcon Technology и перевели в Вустер, Массачусетс. Руководство Magmotor позиционирует компанию как поставщика надежных и относительно доступных решений для оригинального оборудования.

Тело Ариан Паполи в возрасте 58 лет из Ньюпорт-Бич было найдено под крутой насыпью на горной дороге в Крестлайне 18 ноября 2025 г., хотя ее личность была официально опознана только 1 декабря 2025 г. По данным департамента шерифа округа Бернардино, ее мужу, Гордону Абасу Гударзи в возрасте 68 лет, 24 января 2026 г. было предъявлено обвинение в убийстве первой степени после тщательного и упорного расследования.

Пожарная служба округа Сан-Бернардино извлекла со склона горы полностью одетое тело, для оказания помощи был вызван отдел специальных расследований. Тело было доставлено в офис коронера, где первоначальное вскрытие показало, что травмы женщины были вызваны падением.

Со слов сына Арианы Паполи, Навида Гударзи (Navid Goodarzi), его мать провела свои ранние годы в Тегеране и в 18 лет эмигрировала со своей семьей в США, пережив Исламскую революцию 1979 г. Она поселилась в районе залива Сан-Франциско и в 1994 г. познакомилась со своим мужем. Вместе они основали компанию US Hybrid, занимающуюся экологически чистой энергетикой, производящую компоненты силовых агрегатов с нулевым уровнем выбросов для коммерческих и военных автомобилей.

Задержание подозреваемого

Спустя несколько месяцев после того как бывшую жену Гударзи — Ариан Паполи — обнаружили мертвой на дне водохранилища глубиной 23 м рядом с дамбой в горном массиве Калифорнии, обвинения в спланированном и изощренном убийстве предъявили именно технологическому миллионеру Гударзи.

Останки Паполи были найдены почти в 160 км от поместья Rolling Hills площадью 890 Га и стоимостью $3,5 млн, которое она делила со своим мужем с 2017 г., согласно данным о собственности. Оставалось неясным, жила ли Ирана Паполи в поместье на момент своей смерти, поскольку она переехала в Ньюпорт-Бич шестью месяцами ранее, чтобы спокойно и творчески выйти на пенсию.

Выходцы из Ирана Паполи и Гударзи проживали в районе Роллинг-Хилс в Лос-Анджелесе. В Ньюпорт-Бич она входила в состав исполнительного совета Ботанического сада Южного побережья и Центра искусств Палос-Вердес, а также была членом совета директоров музея Фаулера в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. В последние годы она посвятила себя искусству и работе с некоммерческими организациями.

По словам официальных лиц, сотрудники полиции определили, что смерть Ариан Паполи была результатом убийства после полного анализа результатов вскрытия. В обвинительных документах, полученных New York Post, утверждается, что Паполи была особенно уязвима и что ее муж совершил убийство спланировано, изощренно и профессионально. В материалах дела также утверждается, что преступление имело финансовую подоплеку и заключалось в попытке или фактическом присвоении или нанесении ущерба в крупном размере.

Гордон Абас Гударзи был помещен в Центральный следственный изолятор Сан-Бернардино, где он по-прежнему содержится без права внесения залога.

Хорошие воспоминания

Сын Арианы Паполи, Навид Гударзи, вспоминая маму, назвал ее лучиком света, воплощением солнечного сияния. Женщина, по словам ее сына, всегда на 150% отдавалась себе и остальным.

