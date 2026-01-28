Конференция CNews «Цифровизация HR 2026» состоится 17 февраля
CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация HR 2026» 17 февраля.
С докладами выступят:
Евгений Голубцов, директор по персоналу и цифровизации, «Ремит»;
Екатерина Грибова, директор по развитию персонала и цифровизации HR, НЛМК;
Елена Беляева, директор по организационному развитию и работе с персоналом, «Медскан»;
Алексей Титов, директор по корпоративной архитектуре и аналитике, ФСК;
Александр Хвостов, директор департамента по работе с персоналом, «Инго Банк»;
Екатерина Исаева, директор по персоналу, «БКС Финтех»;
Сергей Ковтун, партнер и генеральный директор, Notamedia.Integrator;
Наталья Татарникова, HRD, Vasilchuki Restaurant group;
Роман Горин, директор ИТ, ГК «Агропромкомплектация»;
Евгений Журавель, руководитель отдела внутреннего обучения, «Столото»;
Екатерина Балыкина, заместитель директора по персоналу, «ТрансКонтейнер»;
Максим Корниенко, коммерческий директор, ГК «Иннотех».
Основные вопросы конференции:
Российский рынок
- Каков текущий объем российского рынка HR Tech и каковы последние темпы его роста?
- Какие ключевые сегменты (рекрутинг, управление эффективностью, обучение и т.д.) доминируют на российском рынке HR Tech?
- Как изменилась структура рынка после ухода иностранных вендоров?
- Каковы основные драйверы роста российского рынка HR Tech сегодня?
- Как изменился спрос компаний на HR Tech решения в условиях дефицита кадров?
Технологии и решения
- Какие технологии являются самыми востребованными в российском HR Tech (ИИ, машинное обучение, аналитика данных, чат-боты)?
- Как искусственный интеллект и аналитика больших данных применяются для принятия стратегических HR-решений в России?
- Какие инновационные решения, разработанные российскими компаниями, можно считать уникальными или прорывными?
- Насколько активно российские компании используют облачные HR-платформы по сравнению с локальными/on-premise решениями?
- Как крупные ИТ-гиганты влияют на ландшафт HR Tech рынка в России?
HRTech проекты в России
- Кто является крупнейшими игроками на российском рынке HR Tech?
- Какие отрасли бизнеса в России являются основными потребителями HR Tech решений?
- Насколько активно малый и средний бизнес внедряет HR Tech по сравнению с крупными корпорациями?
- Какие функции или модули HRM-систем наиболее востребованы у российских HR-специалистов?
- Как меняются ожидания сотрудников от HR Tech решений?
Проблемы и ограничения
- Какие барьеры или вызовы замедляют развитие рынка?
- Какую роль играет фактор кибербезопасности и защиты персональных данных при выборе HR Tech решений в России?
- Какие самые важные метрики используют российские HR-директора для оценки эффективности внедрения HR Tech?
- Готовы ли российские компании инвестировать в комплексные, дорогие платформы или предпочитают точечные, бюджетные решения?
- Как концепция Employee Experience (опыт сотрудника) трансформирует разработку российских HR Tech продуктов?
Будущее HRTech
- • Каковы прогнозы развития российского рынка HR Tech на ближайшие 3–5 лет?
- Как государственное регулирование и инициативы (например, цифровые профили сотрудника) повлияют на рынок HR Tech?
- Какие новые ниши или проблемы, которые еще не решены существующими решениями, могут появиться в будущем?
- Насколько активно российские HR Tech компании планируют выходить на международные рынки?
- Каким будет идеальный российский HR Tech продукт через пять лет?
По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: zvonova@itzconf.ru, Александра Звонова.