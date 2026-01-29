Власти признали неэффективность маркировки звонков в борьбе с мошенниками

Глава ИТ-комитета Госдумы Сергей Боярский признал, что мера по маркировке корпоративных звонков оказалось неэффективной и не всегда работает корректно. То, что россиянам периодически показывают, что звонят — товары и услуги, никак нас не спасает от потенциального звонка от мошенников. Хоть в 2026 г. ИТ-инфраструктура готова, но все зависит от готовности компаний сотрудничать с операторами связи.

Маркировка звонков на мобильные телефоны в текущем виде не помогает бороться с мошенниками, об этом заявил 28 января 2026 г. председатель комитета Государственной Думы по информационной политике Сергей Боярский. Он упомянул маркировку среди мер, которые, по его мнению, работают некорректно.

Маркировка звонков — это отображение на экране смартфона или другого устройства информации о звонящем, как писал CNews. Пользователю не нужно вручную сохранять номер в телефонной книге, чтобы увидеть, кто именно звонит. Требование маркировать звонки от компаний действует с 1 сентября 2025 г. На экране мобильного телефона отображаются названия организации и тип вызова. Для маркировки представители бизнеса должны заключить договор с операторами связи.

«Давайте честно скажем, что маркировка либо не работает, либо работает некорректно. То, что нам периодически показывают, что нам звонят — товары и услуги, никак нас не спасает от потенциального звонка от мошенников», — сказал господин Боярский. По его словам, вызовы маркируются слишком широкими мазками.

Депутат рассказал, что из-за маркировки вызовов со сложностями столкнулись некоторые участники рынка — колл-центры, социологи, банки, коллекторские агентства, о чем информировал CNews. Возникающие проблемы корректируются в ручном режиме, отметил депутат.

Операторы не маркируют звонки

Операторы сотовой связи перестали ставить пометку «банк» на входящие звонки от крупных российских банков. Как писал CNews, такой опции лишись как минимум три отечественных банка из числа крупнейших — «Альфа-банк», ВТБ и Сбербанк.

Маркировка у них отключена с 27 января 2026 г., но это не прихоть операторов, а недоработка самих банков. Они до сих пор не подписали с операторами договор на маркировку звонков, хотя такая маркировка обязательна. Ведь это новые меры по борьбе с мошенничеством.

В некоторых случаях банки даже не могут позвонить своим клиентам. Входящие от Сбербанка и «Альфа-банка» теперь помечаются как «Звонок без маркировки». Единственным следствием отсутствия маркировки 29 января 2026 г. имеет повышенная сложность дозвона до абонента. До одних звонок вовсе не дойдет, другие с высокой степенью вероятности не станут отвечать на входящий с неизвестного номера, у третьих такие звонки могут быть заблокированы на уровне устройства.

По информации Т2 , что с 27 января 2026 г. отключена маркировка звонков тех, кто не заключил контракт с операторами. Из этого следует, что попасть под это могли далеко не только Сбербанк, ВТБ и «Альфа-банк». С технической точки зрения услуга готова к эксплуатации и работает корректно, говорит представитель T2. «Мы, со своей стороны, исполнили законодательство в установленные регулятором сроки, дали комфортный период для тестирования услуги, настройки процессов и заключения договоров», — уточнил он.

Исправление ситуации

Ситуацию с отсутствием маркировки звонков от крупнейших банков необходимо срочно исправлят, об этом заявил первый заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин. Он отметил, что может быть рассмотрен вариант введения штрафов в случае бездействия компаний.

«Закон принимался для того, чтобы защитить граждан от мошенников, выстроить надежный механизм верификации входящих вызовов», — подчеркнул депутат.

Господин Горелкин также выразил недоумение, почему большинство компаний выполняет требования, а некоторые считают себя исключением.

Вопрос в цене

Причина конфликта заключается в деньгах, отметил аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов. Операторы считают, что им должны платить за маркировку, как это было раньше, а банки, социологи и другие организации полагают, что раз есть закон, то все должно быть бесплатно, поясняет он. В результате массовые звонки не маркируются, а фактически блокируются.

Ряд бизнесов завязан на большое количество звонков, например агентства, занимающиеся социальными опросами, говорит генеральный директор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов. Чтобы провести результативное интервью, социологам требуется совершить десятки звонков. «Если за каждый такой вызов необходимо платить, экономика их бизнеса рушится», — сетует он. У других компаний тот же выбор: звонить с личных номеров либо закрываться, считает он. «Другое решение — специальный тарифы для таких компаний», — полагает Анкилов.