CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A Интернет Веб-сервисы Техника
|

В России создается гигант по прокату электросамокатов. Власти против

Оператор кикшеринга Whoosh ведет переговоры о покупке своего конкурента «Юрентбайк.ру». Однако в ФАС опасаются возможного ограничения конкуренции от данной сделки и могут заблокировать сделку.

Whoosh объединяется с «Юрент»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала заключение по ходатайству о слиянии двух кикшеринговых сервисов – Whoosh (ПАО «ВУШ Холдинг») и «Юрентбайк.ру» (торговая марка «Юрент»).

Как говорится в сообщении ведомства, заключение об обстоятельствах выдается службой, если действия, заявленные в ходатайстве, приведут к ограничению конкуренции.

По мнению ведомства, эти сделка приведет к ограничению конкуренции на рынке кикшеринга (проката самокатов), усилению рыночной власти группы лиц. «ВУШ Холдинг» и сокращению числа компаний на товарном рынке проката. «Также это даст возможность объединенной компании единолично определять ценовую политику, что может привести к негативным последствиям для потребителей-пользователей сервиса, - заявили в ФАС. - Установленные обстоятельства являются основанием, в том числе для отказа в согласовании сделки».

sam700.jpg

Фото: Freepik
Оператор кикшеринга Whoosh ведет переговоры о покупке своего конкурента «Юрентбайк.ру»

В то же время в ФАС добавили, что упомянутые организации вправе после ознакомления с заключением об обстоятельствах сделки направить пояснения в ведомство до принятия ведомством решения по ходатайству.

В ФАС напомнили, что в соответствии с пунктом 5 части 2 ст. 33 Закона «О защите конкуренции», по результатам рассмотрения ходатайства о даче согласие на осуществление сделки, антимонопольный орган принимает решение об отказе в удовлетворении ходатайства, если сделка приведет к ограничению конкуренции (в том числе в результате возникновения или усиления доминирующего положения заявителя либо доминирующего положения лица, которое будет создано в результате осуществления заявленных в ходатайстве сделки).

Для чего Whoosh нужно слияние с «Юрент»

В «ВУШ Холдинг» подтвердили CNews факт подачи в ФАС ходатайства о возможном присоединении «ЮрентБайк» и соответствующие переговоры. «Whoosh рассматривает различные стратегические сценарии роста на развивающемся рынке микромобильности и оценивает широкий набор, ориентируясь на повышение эффективности бизнеса, устойчивость операционной модели и долгосрочную ценность для пользователей и городов присутствия, - заявили в компании.

«Потенциальные сделки, в том числе в формате интеграции активов, должны рассматриваться как инструмент ускорения реализации стратегии за счет возможных синергий в области оптимизации операционных процессов, повышения качества сервиса и дальнейшего развития инфраструктуры, - пояснили в компании. - При наличии экономически обоснованных условий такие решения могут способствовать росту безопасности и мобильности для пользователей, а также развитию городской транспортной среды и проектов по локализации СИМ (средства индивидуальной мобильности) и компонентов, на чем исторически была сфокусирована компания Whoosh».

В «ВУШ Холдинг» добавили, что ФАС еще не приняла окончательного решения по ходатайству о возможном слиянии с «Юрентбайк.ру». Также никаких обязывающих документов в отношении возможного слияния подписано не было. В «Юрентбайк.ру» не ответили на запрос CNews.

Мнение эксперта

«Стремление объединиться выгодно обеим сторонам, - считает главный редактор отраслевого портала «PRO Шеринг» Денис Кунгуров. – «Юрентбайк.ру» получит преимущество перед «Яндекс.Go», у которого большая экосистема для конверсии клиентов в пользователей электросамокатов. Whoosh понимает, что рынок близок к насыщению и дальше борьба пойдет не за новые локации, а за постоянных клиентов, где у «Юрентбайк.ру» больше преимуществ за счет сервисной экосистемы МТС («Мобильные Телесистемы», владелец «Юрентбайк.ру»).

«ФАС вполне логично выступает против, поскольку слияние приведет к дуополии двух очень крупных ИТ—гигантов, которые смогут влиять на ценовую политику и успешно лоббировать свои интересы в законодательном поле», - добавляет Кунгуров.

История

Сервис «Юрент» (Urent) был образован в 2018 г. Основным владельцем компании была Ольга Стефанюк. В 2021 г. фонд Sistema Smarttech (на тот момент принадлежал АФК «Система», основному владельцу МТС) инвестировал в компанию 200 млн руб. В 2022 г. МТС совместно с фондами VPE и «ВЭБ Венчурс» инвестировали в компанию 2,1 млрд руб.

В том числе МТС вложила в компанию 740 млн руб., получив взамен долю размером 11,78%. В начале 2024 г. доля МТС выросла до 80,58%, сумма сделки составила 5,04 млрд руб, Сервис Urent сначала был переименован в «МТС Юрент», но затем обратно в «Юрент». Сейчас он входит в компанию Erion – «дочку» МТС, консолидировавшую нетелекомовские активы.

История Whoosh

Whoosh был запущен в 2019 г. «ВУШ Холдинг» в 2022 г. провел IPO (первичное размещение акций) на Московской бирже. Объем размещения составил 2,1 млрд руб., в ходе размещения продавались акции, полученные в результате допэмиссии. Основной акционер компании – Денис Чуйко, он же является ее гендиректором.

В 2024 г. выручка компании составила 14,3 млрд руб. (рост за год – 33%), показатель EBITDA – 6,1 млрд руб. (рост – 35,9%), рентабельность по данному показателю – 42,3%, чистая прибыль 1,99 млрд руб. Чистый долг компании на конец 2024 г. составил 10,3 млрд руб., соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,7x.

Российский рынок кикшеринга

По данным «Трушеринг», в 2024 г. рынок арендлы электросамокатов в России вырос на 33,1% и составил 281,6 млн руб. Общая клиентская база увеличилась на 20,6% и составила 25,3 млн чеовек. Общее количество единиц электросамокатов выросло на 20,6% до 401 тыс.

Лидером рынка является Whoosh: через сервис было совершено 149,7 млн поездок примерно половина всех поездок на СИМ в России. В праке компании 214,2 тыс. электросамокатов. «Юрентбайк.ру» находится на втором месте с 100,3 млн поездов (33% от общего числа). Количество СИМ составляет 160 тыс. на третьем месте – «Яндекс.Go» (часть «Яндекса») с 65 тыс. СИМ.

Игорь Королев

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

Впервые с 2022 года под кибератаки попало меньше половины россиян

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Инфобез — это креатив. А креативить под давлением невозможно

Linux после Торвальдса. Готов план по передаче власти над разработкой ОС после ухода основателя

Дмитрий Золотарёв, ICL Soft: Для фармы не может быть коробочного CRM-решения

В России придумали дешевый синтез нового материала для суперконденсаторов. Аккумуляторы смогут работать на Крайнем Севере

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще