В России создается гигант по прокату электросамокатов. Власти против

Оператор кикшеринга Whoosh ведет переговоры о покупке своего конкурента «Юрентбайк.ру». Однако в ФАС опасаются возможного ограничения конкуренции от данной сделки и могут заблокировать сделку.

Whoosh объединяется с «Юрент»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала заключение по ходатайству о слиянии двух кикшеринговых сервисов – Whoosh (ПАО «ВУШ Холдинг») и «Юрентбайк.ру» (торговая марка «Юрент»).

Как говорится в сообщении ведомства, заключение об обстоятельствах выдается службой, если действия, заявленные в ходатайстве, приведут к ограничению конкуренции.

По мнению ведомства, эти сделка приведет к ограничению конкуренции на рынке кикшеринга (проката самокатов), усилению рыночной власти группы лиц. «ВУШ Холдинг» и сокращению числа компаний на товарном рынке проката. «Также это даст возможность объединенной компании единолично определять ценовую политику, что может привести к негативным последствиям для потребителей-пользователей сервиса, - заявили в ФАС. - Установленные обстоятельства являются основанием, в том числе для отказа в согласовании сделки».

В то же время в ФАС добавили, что упомянутые организации вправе после ознакомления с заключением об обстоятельствах сделки направить пояснения в ведомство до принятия ведомством решения по ходатайству.

В ФАС напомнили, что в соответствии с пунктом 5 части 2 ст. 33 Закона «О защите конкуренции», по результатам рассмотрения ходатайства о даче согласие на осуществление сделки, антимонопольный орган принимает решение об отказе в удовлетворении ходатайства, если сделка приведет к ограничению конкуренции (в том числе в результате возникновения или усиления доминирующего положения заявителя либо доминирующего положения лица, которое будет создано в результате осуществления заявленных в ходатайстве сделки).

Для чего Whoosh нужно слияние с «Юрент»

В «ВУШ Холдинг» подтвердили CNews факт подачи в ФАС ходатайства о возможном присоединении «ЮрентБайк» и соответствующие переговоры. «Whoosh рассматривает различные стратегические сценарии роста на развивающемся рынке микромобильности и оценивает широкий набор, ориентируясь на повышение эффективности бизнеса, устойчивость операционной модели и долгосрочную ценность для пользователей и городов присутствия, - заявили в компании.

«Потенциальные сделки, в том числе в формате интеграции активов, должны рассматриваться как инструмент ускорения реализации стратегии за счет возможных синергий в области оптимизации операционных процессов, повышения качества сервиса и дальнейшего развития инфраструктуры, - пояснили в компании. - При наличии экономически обоснованных условий такие решения могут способствовать росту безопасности и мобильности для пользователей, а также развитию городской транспортной среды и проектов по локализации СИМ (средства индивидуальной мобильности) и компонентов, на чем исторически была сфокусирована компания Whoosh».

В «ВУШ Холдинг» добавили, что ФАС еще не приняла окончательного решения по ходатайству о возможном слиянии с «Юрентбайк.ру». Также никаких обязывающих документов в отношении возможного слияния подписано не было. В «Юрентбайк.ру» не ответили на запрос CNews.

Мнение эксперта

«Стремление объединиться выгодно обеим сторонам, - считает главный редактор отраслевого портала «PRO Шеринг» Денис Кунгуров. – «Юрентбайк.ру» получит преимущество перед «Яндекс.Go», у которого большая экосистема для конверсии клиентов в пользователей электросамокатов. Whoosh понимает, что рынок близок к насыщению и дальше борьба пойдет не за новые локации, а за постоянных клиентов, где у «Юрентбайк.ру» больше преимуществ за счет сервисной экосистемы МТС («Мобильные Телесистемы», владелец «Юрентбайк.ру»).

«ФАС вполне логично выступает против, поскольку слияние приведет к дуополии двух очень крупных ИТ—гигантов, которые смогут влиять на ценовую политику и успешно лоббировать свои интересы в законодательном поле», - добавляет Кунгуров.

История

Сервис «Юрент» (Urent) был образован в 2018 г. Основным владельцем компании была Ольга Стефанюк. В 2021 г. фонд Sistema Smarttech (на тот момент принадлежал АФК «Система», основному владельцу МТС) инвестировал в компанию 200 млн руб. В 2022 г. МТС совместно с фондами VPE и «ВЭБ Венчурс» инвестировали в компанию 2,1 млрд руб.

В том числе МТС вложила в компанию 740 млн руб., получив взамен долю размером 11,78%. В начале 2024 г. доля МТС выросла до 80,58%, сумма сделки составила 5,04 млрд руб, Сервис Urent сначала был переименован в «МТС Юрент», но затем обратно в «Юрент». Сейчас он входит в компанию Erion – «дочку» МТС, консолидировавшую нетелекомовские активы.

История Whoosh

Whoosh был запущен в 2019 г. «ВУШ Холдинг» в 2022 г. провел IPO (первичное размещение акций) на Московской бирже. Объем размещения составил 2,1 млрд руб., в ходе размещения продавались акции, полученные в результате допэмиссии. Основной акционер компании – Денис Чуйко, он же является ее гендиректором.

В 2024 г. выручка компании составила 14,3 млрд руб. (рост за год – 33%), показатель EBITDA – 6,1 млрд руб. (рост – 35,9%), рентабельность по данному показателю – 42,3%, чистая прибыль 1,99 млрд руб. Чистый долг компании на конец 2024 г. составил 10,3 млрд руб., соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,7x.

Российский рынок кикшеринга

По данным «Трушеринг», в 2024 г. рынок арендлы электросамокатов в России вырос на 33,1% и составил 281,6 млн руб. Общая клиентская база увеличилась на 20,6% и составила 25,3 млн чеовек. Общее количество единиц электросамокатов выросло на 20,6% до 401 тыс.

Лидером рынка является Whoosh: через сервис было совершено 149,7 млн поездок примерно половина всех поездок на СИМ в России. В праке компании 214,2 тыс. электросамокатов. «Юрентбайк.ру» находится на втором месте с 100,3 млн поездов (33% от общего числа). Количество СИМ составляет 160 тыс. на третьем месте – «Яндекс.Go» (часть «Яндекса») с 65 тыс. СИМ.