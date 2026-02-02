Создателей учительской соцсети «Горизонт» посадили на сроки от пяти до семи лет. Им грозило 10

Подрядчиков, обманувших государство при создании соцсети для педагогов «Горизонт» на миллионы рублей, отправили в тюрьму. Каждый из них проведет за решеткой годы жизни – от пяти до семи лет. И это они еще легко отделались – по статье УК РФ, которую они нарушили, их могли лишить свободы на срок вплоть до 10 лет и оштрафовать на 1 млн руб.

Не получилось, не повезло

Все фигуранты дела о крупном хищении при разработке государственной социальной сети «Горизонт» были приговорены к многолетнему тюремному заключению по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Как пишет «Коммерсант», им присудили от пяти до семи лет в неволе.

Проект «Горизонт» создавался как социальная сеть для российских педагогов. Его разработка началась осенью 2019 г.

Обвиняемых по этому делу на момент публикации материла было три. В первую очередь это экс-глава центра цифровой трансформации образования ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» (резидент инновационного фонда «Сколково») Ярослав Демченко, а также бизнесмены Артем Прошко и Антон Аникин, руководители подрядчика по госконтракту ООО «Клевер» и субподрядчика ООО «РСВ».

Прошко и Аникин получили минимальные сроки – Прошко отсидит пять лет, а Аникин выйдет на свободу через шесть лет. Что касается Демченко, то суд приговорил его к семи годам за решеткой.

Larry Farr / Unsplash Сроки осуждения могут быть изменены. Защита намерена обжаловать приговор

Приговор вынес Кунцевский районный суд Москвы. Стоит уточнить, что все три фигуранта дела сравнительно легко отделались – нарушение ч. 4 ст. 159 УК РФ карается тюремным заключением сроком до 10 лет и штрафом в размере до 1 млн руб.

Впрочем, совсем уж смягчать наказание суд тоже не стал. Он мог присудить каждому из них штраф в размере их заработной платы или иного дохода за период до трех лет или ограничение свободы на срок до двух лет.

Мужчины к успеху шли

Социальная сеть «Горизонт» – это профессиональный веб-ресурс, предназначенный исключительно для педагогов. Он рассчитан на школьных учителей, а также на преподавателей высших и средне-специальных учебных заведений.

На этот проект из бюджета было выделено 42 млн руб. Согласно материалам расследования, осужденные похитили 38 млн руб. из этой суммы. Итоговая версия социальной сети оказалась неработоспособной.

Заказчиком проекта было российское Минпросвещения. В октябре 2019 г. ведомство направило заказ на его разработку ФГАУ «Фонд новых форм развития образования».

Сама соцсеть в заказе фигурирует не как социальная сеть для педагогов, а как автоматизированная информационная система (АИС) «Платформа управления профессиональными знаниями и компетенциями педагогического работника "Горизонт"».

Где один, там и три

Получив заказ Минпросвещения, ФГАУ оперативно привлек к его выполнению субподрядчиков в лице компаний ООО «Клевер» и ООО РСВ. В их задачи входила разработка приложения «Горизонта», включая все его основные компоненты – клиентскую часть, систему авторизации, мессенджер, систему рейтинга, систему управления базами данных и пр.

Также разработчики должны были реализовать интеграцию «Горизонта» с Единой системой идентификации и аутентификации (то есть с порталом «Госуслуги»). У исполнителей, согласно договору, было 70 дней с момента подписания контракта на выполнение всех поставленных задач.

Но, согласно результатам расследования, Демченко не планировал выполнять заказ Минпросвещения. Он вступил в сговор с Аникиным и Прошко, вследствие чего часть работ субподрядчики выполнили фиктивно.

Тайное стало явным

Осужденным удавалось скрывать содеянное более четырех лет. Факт мошенничества вскрылся лишь в январе 2024 г., после чего сразу же было возбуждено уголовное дело.

Однако под стражей Прошко, Аникин и Демченко оказались не сразу – как сообщал CNews, их поймали лишь спустя еще три месяца, в апреле 2024 г.

Взятием их под стражу расследование не ограничилось – следствие продолжалось вплоть до начала лета 2025 г. Спустя восемь месяцев, в конце января 2026 г., им был вынесен приговор.

Важно подчеркнуть, что лишь Аникин признал свою вину с суде – Прошко и Демченко его примеру не последовали. По информации «Коммерсанта», адвокаты осужденных намерены обжаловать решение Кунцевского райсуда.