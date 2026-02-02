CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

SanDisk резко взвинтила цены. Флагманский SSD теперь стоит, как целый ПК в недалеком прошлом

В январе 2026 г. американская SanDisk, пожинающая плоды буму ИИ, резко повысила цены на свою продукцию потребительского класса. Флагманский SSD-накопитель вместительностью 8 ТБ теперь обойдется в $2,5 тыс. Еще совсем недавно в эту сумму можно было уложиться при сборке целого ПК.

Цены на SSD SanDisk улетают в космос

Компания SanDisk, крупный производитель твердотельных накопителей (SSD), с наступлением 2026 г. заметно повысила цены на свою продукцию. Некоторые модели устройств хранения на основе флеш-памяти подорожали вплоть до трех раз, отмечает Tom’s Hardware.

SanDisk, наряду с другими поставщиками SSD, скорректировала цены на свою продукцию, основание для чего стала текущая волатильность рынка. Согласно данным трекера Tom’s Hardware, новые расценки отражены в том числе на страницах официального американского интернет-магазина компании.

Флагманский SSD SanDisk, выпускаемый под брендом WD Black, – S8100 теперь продается по цене в 2,5 раза более высокой, нежели первоначально рекомендованная самим же производителем для розничных сетей. За новую 8-терабайтную версию накопителя покупателю предлагают выложить все $2,5 тыс. (около 190 тыс. руб. по курсу ЦБ на 31 января 2026 г.)., что сопоставимо со стоимостью довольно приличного по своим характеристике системного блока ПК в сборе.

sandisk-ssd-box-700.jpg

Pond Juprasong /unsplash.com
Tom’s Hardware утверждает, что до начала кризиса NAND в эту сумму покупателю обошлась бы высокопроизводительная игровая система на основе процессора Intel Core Ultra 9 или AMD Ryzen 9 и предтоповой видеокартой Nvidia GeForce RTX5080.

Резкое повышение наблюдается не только в верхнеценовом сегменте, им затронут весь портфель продукции SanDisk, но в разной степени. Так линейка WD Black SN7100 подорожала в 2,1-2,9 раза – в зависимости от емкости накопителя. За более бюджетные модели, например, WD Blue SN5100 теперь придется переплатить в 2-2,8 раза относительно значения розничной цены, рекомендуемой производителем.

Выдающийся квартал

SanDisk недавно отчиталась за II квартал 2025 г. Выручка компании составила $3,03 млрд, продемонстрировав впечатляющий рост год к году – на уровне 61%. Реальные продажи оказались существенно выше спрогнозированных аналитиками $2,69 млрд.

Наибольший доход SanDisk принес бизнес по производству устройств хранения, нацеленные на применение в области граничных (edge) вычислений – $1,678 млрд. Продажи оборудования потребительского и корпоративного класса составили $907 млн и $440 млн соответственно.

ssd-price-hike.png

Tom's Hardware
Цены в интернет-магазине SanDisk в сравнении с минимальными текущими на территории США и рекомендуемой розничной цены

Примечательно, что компания продолжает торговать устройствами под брендом Western Digital (WD), хотя в 2025 г. SanDisk стала полностью независимой от WD и пообещала провести ребрендинг, в результате которого в продаже появятся SSD с названием Optimus. Таковые пока не доступны в официальном интернет-магазине, но, как предполагает Tom’s Hardware, это может быть связано с желанием компании сперва распродать уже имеющиеся запасы, а девайсов Optimus следует ожидать в начале 2026 г.

Кризис и не думает уходить

Как отмечает Tom’s Hardware, активное расширение инфраструктуры дата-центров, спровоцированное ростом интереса к технологиям искусственного интеллекта, привело к возникновению исключительно высокого спроса на компьютерную память. Производители интегральных микросхем преимущественно отдают предпочтение наращиванию поставок именно продукции корпоративного класса, поскольку она приносит более высокую маржу в сравнении с ориентированной на потребительский рынок.

SanDisk является одной из тех компаний, которая извлекает значительную выгоду из нынешнего кризиса, на что, в частности, указывает быстрый рост направления оборудования для дата-центров – 64% за отчетный период.

Все указывает на то, что дефицит флеш-памяти NAND будет сохраняться в течение 2026 г., отмечает Tom’s Hardware. Многие из производителей в настоящее время заняты масштабированием мощностей, однако осуществить это в крайне коротки сроки довольно затруднительно.

Американская Micron, один из мировых лидеров в сфере выпуска NAND, как ранее сообщил CNews, договорилась с тайваньским чипмейкером PSMC о покупке принадлежащей ему производственной площадки P5, которая расположена на территории малого населенного пункта Тонглуо (уезд Мяоли, Тайвань) за $1,8, на развертывание которой сама за несколько лет до этого потратила около $9,5 млрд.

Чипмейкер ожидает, что сделка «внесет существенный вклад в увеличение производства DRAM-пластин, начиная со второй половины 2027 календарного года».

Дмитрий Степанов

