«Российская Wikipedia» отказалась от анонимных авторов. Теперь только профессионалы с ИИ

Российский аналог Wikipedia «Рувики» отказалась от работы с анонимными авторами. Основная работа ложится на плечи профессиональной редакции, использующей технологии искусственного интеллекта. Внешние авторы могут продолжать сотрудничать с проектом только при подтверждении своей квалификации.

Новые правила работы «Рувики» с авторами

Онлайн-энциклопедия «Рувики» изменила правила сотрудничества с авторами. Как рассказали CNews в организации, с начала 2026 г. она отдает предпочтения авторам с подтвержденной квалификацией. Это может быть профильное образование, статус кандидата наук или «иной опыт, подтверждающий владение темой».

Заявку на сотрудничество с «Рувики» можно подать через форму на сайте организации. Для этого нужно заполнить анкету, указать научную квалификацию, сферу и интересов и (при наличии) ссылки на публикации. «Если ваша заявка заинтересует редакцию, с вами свяжутся по поводу дальнейших шагов», - рассказали в «Рувики».

«Википедийные сообщества по всему миру сокращаются»

Ранее гендиректор «Рувики» Владимир Медейко в интервью изданию «Газета.ру» сообщал о намерении модифицировать работу с авторами. Было решено отказаться от анонимного редактирования и закрыть ресурс от правок анонимных пользователей.

«С нами по-прежнему смогут сотрудничать внешние авторы, но уже не анонимно, а под своим именем, которые пройдут процедуру верификации со стороны редакции, - говорил глава «Рувики». - Согласитесь, вы будете больше доверять правкам человека, имеющего профильное образование или опыт, чем правкам пользователя с ником crazycat87».

Российский аналог Wikipedia энциклопедия «Рувики» отказалась от работы с анонимными авторами

«В «Рувики» есть профессиональная редакция, - говорил Медейко. – Она работает в сотни раз эффективнее благодаря сервисам искусственного интеллекта, которые позволяют актуализировать в режиме реального времени огромный массив статей. В этом контексте наличие внешних анонимных авторов, как это существовало в «Википедии» и «Рувики», которая основана на ее идеях, скорее ставит под сомнение качество и достоверность текстов».

Медейко добавил, что, с учетом глобальных технологических изменений, модель энциклопедий как коллективного анонимного труда постепенно уйдет в прошлое. «Грокипедия» (онлайн-энциклопедия на основе искусственного интеллекта) полностью написана искусственным интеллектом (ИИ) на основе анализа источников со всего мира, пользователи могут предложить изменения, но решение остается за машиной, - отмечает глава «Рувики». – Википедийные сообщества по всему миру сокращаются, модель перестает работать. А главное, волонтерский труд разрозненной группы людей объективно проигрывает в эффективности профессиональным редакторам, экспертами и квалифицированным авторам, усиленным сервисам с искусственным интеллектом. Это позволяет быть быстрее в актуализации, гарантировать качество текстов, избегать субъективности и скрытой рекламы».

Мнение стороннего эксперта

«По сравнению с «Википедией» это принципиально иной путь развития, ведь американский ресурс сознательно снижал порог вхождения, предлагая стать энциклопедистом кому угодно. – считает депутат Госдумы Антон Горелкин. - Мы видим, к чему это привело: правила там теперь диктуют анонимы, а всех несогласных с пропагандистским дискурсом оттуда выкинули без оглядки на регалии. Принцип саморегулируемого сообщества, которое бесплатно строит «храм для разума», в глобальном масштабе оказался нерабочим. Очевидно, что интернет-энциклопедия должна действовать по тем же правилам и принципам, которыми руководствуются классические научные издания».

Как появилась «Рувики» и как она связана с Wikipedia

Проект «Рувики» был запущен в 2023 г., им занимается АНО (автономная некоммерческая организация) «Интернет-энциклопедия «Рувики». Ее руководитель Владимир Медейко до этого был директором «Викимедиа ру» - некоммерческой организации, отвечающей за функционирование российского сегмента Wikipedia. В этой должности Медейко проработал с 2003 г.

Первоначально базой для «Рувики» стали статьи из русскоязычной Wikipedia. При этом «Викимедия.ру» в 2023 г. прекратила свою деятельность, а ее исполнительный директор Станислав Козловский был признан иноагентом и покинул свой пост.

В 2024 г. был закрыт проект создания электронной версии Большой российской энциклопедии с ликвидацией соответствующего АНО, а ее материалы были переданы в «Рувики». В том же году в «Рувики» была интегрирована нейросеть YandexGPT, выдающая пользователям краткое содержимое статьи и использованных для ее написания источников.

Помимо русского языка, материалы «Рувики» распространяются еще на 20 языках народов России. Инвесторы проекта и объем инвестиций не раскрываются. Учредители АНО «Интернет-энциклопедия «Рувики», как и акционеры АО «Медийные технологии» (владелец бренда и доменного имени «Рувики») не известны.