У работодателей новый тренд. Увольняя сотрудников, они врут, что виноваты нейросети

Компании все чаще упоминают внедрение искусственного интеллекта в качестве причины сокращения штата. Но нередко это просто слова – далеко не всегда за увольнением сотрудников действительно стоит автоматизация их работы при помощи нейросетей. Но увольнение сотрудника – это всегда сокращение расходов на зарплату и прочие выплаты.

Кручу-верчу, обмануть и уволить хочу

Компании взяли за моду сокращать сотрудников, прикрываясь внедрением искусственного интеллекта. Как пишет издание New York Times, это не всегда является настоящей причиной увольнения – часто руководители приводят именно ее, чтобы остаться в тренде и одновременно не объяснять истинные мотивы.

Другими словами, часто бывает так, что выполнение задач сокращенного работника было цифровизировано и автоматизировано при помощи нейросетей лишь на словах. На деле же его могли лишить работы по совершенно другой причине.

По информации New York Times, внедрение нейросетей как причина увольнения упоминалось в более чем 50 тыс. случаев увольнения по итогам 2025 г. статистику за предыдущие годы издание не приводит, однако и тогда многим приходилось искать новую работу по причине их замены на современные алгоритмы. CNews освещал несколько таких историй.

Не все лгут

В 2025 г. в числе лидеров по количеству уволенных на фоне внедрения ИИ сотрудников была компания Amazon. Она в целом известна своим не самым хорошим отношением к работникам. 2026 г. компания продолжит сокращать персонал – в январе 2026 г. он заявила о готовности отобрать работу у 16 тыс. человек, а несколькими месяцами ранее – у 14 тыс. человек.

Фото: Нейросеть «Кандинский» ИИ действительно способен заменить сотрудников. Но не всех

Таким образом, в ближайшей перспективе Amazon выставит за дверь как минимум 30 тыс. человек. Сколько именно из них будут вынуждены уйти из-за искусственного интеллекта, компания пока не уточняет. Но очевидные намеки на это поступают непосредственно от руководителя компании.

Нынешний СЕО Amazon Эндрю Джасси (Andrew Jassy) сообщил о прогнозах компании по сокращению общего числа сотрудников в перспективе нескольких ближайших лет именно по причине внедрения нейросетей и автоматизации работы.

Сменить кроссовки в воздухе

Сделав такое заявление, через некоторое время Джасси частично взял свои слова назад. Он открестился от связи столь массовых увольнений с искусственным интеллектом, но в целом отказываться от слов про сокращение не стал.

New York Times пишет, что опрошенные ею аналитики не сомневаются в ИИ как истинной и, вероятно, главной причине увольнений в Amazon. Не факт, что речь пойдет именно о цифровизации работы сокращенных сотрудников – есть вероятность, что Amazon хочет высвободить деньги и инвестировать их в нейросети.

Другие гендиректора оказались более последовательными в своих заявлениях. Например, как сообщал CNews, бывший СЕО компании HP Энрике Лорес (Enrique Lores), осенью 2025 г. говорил о сокращении 6 тыс. сотрудников из-за нейросетей, и от своих слов он пока не отказался.

Где же правда

Впрочем, не все компании и их руководители столь прямолинейны. New York Times приводит отчет исследовательской компании Forrester, датированный январем 2026 г., и в нем сказано: «Многие компании, заявляющие о сокращении персонала, связанном с нейросетями, на деле не располагают готовыми кандидатами на эти должности. Это подсвечивает тенденцию «отбеливания» искусственного интеллекта – его внедрением прикрывается сокращение финансовой мотивации сотрудников».

Многие эксперты считают, что указание ИИ в качестве причины для увольнения – своего рода сладкая песня для ушей инвесторов. На это указывает Молли Киндер (Molly Kinder), старший научный сотрудник Брукингского института. По ее словам, компании лучше соврут акционерам о несуществующем внедрении ИИ, чем скажут, что находятся не в лучшем положении.

Но пока внедрение ИИ, подлинное и фиктивное, не очень сильно влияет на массовые сокращения. С 2022 г. ИТ-компании уволили свыше 700 тыс. человек, и подавляющее их большинство – это избыточный персонал, который они приняли в штат во время пандемии коронавируса COVID-19.