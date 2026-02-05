CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Астра» заплатила своему акционеру 205 миллионов за долю в Java-разработчике

Группа «Астра» приобрела 20% в разработчике Java-приложений АО «Аксиом». Сумма сделки составила 205 млн руб. Продавцом выступил Денис Фролов, основой акционер ГК «Астра».

ГК «Астра» приобрела 20% в Axiom JDK

Группа компаний «Астра» объявила о приобретении 20% доли в разработчике безопасной Java-платформы Axiom JDK (юридическое лицо – АО «Аксиом»). Сделка является расширением технологического партнерства между ГК «Астра» и Axiom JDK.

Согласно сообщению ГК «Астра» на сайте Центра раскрытия корпоративной информации, сделка была осуществлена через входящую в группу компанию «Астра Инвестиции». Сумма сделки составила 205 млн руб. Соответственно, вся компания оценена в 1,025 млрд руб.

cof6.jpg
freestockcenter / FreePik
Группа «Астра» приобрела 20% в разработчике Java-приложений «Аксиом». Продавцом выступил основой акционер «Астры» Денис Фролов

Продавец актива не указан, но сделка относится к сделкам с заинтересованностью, поскольку компания-продавец на 80% принадлежит Денису Фролову, которому одновременно принадлежат 52,2% в ГК «Астра».

ГК «Астра» давно рассматривала эту сделку, сообщил CNews источник, знакомый с ходом переговоров: решение компании значительно усиливает экосистему. «Однако потребовался ряд технических шагов, чтобы эта сделка стала возможной. - рассказал собеседник CNews. - Чтобы не терять время и начать работать над совместными проектами, владельцы обеих компаний договорились, что долю в компании сначала выкупит Денис Фролов, а после урегулирования всех технических вопросов эта доля перейдет ГК «Астра». Долю в «Аксиоме» Фролов купил и продал примерно по одной и той же стоимости».

Чем занимается Axiom JDK

Axiom JDK специализируется на разработке и поддержке полного набора решения для создания, сопровождения и промышленной эксплуатации Java-приложений. Ключевым продуктом компании является собственная сборка Java Development Kit – Axiom JDK, которая позиционируется как «надежная и производительная» платформа для разработки бизнес-критичных систем.

Экосистема продуктов Axiom JDK также включает решения для повышения безопасности цепочки поставки ПО, доверенные репозитарии компонентов, поддержку экосистемы Spring и микросервисной архитектуры, а также технологии Libercat для замещения зарубежных платформ в классе серверов приложений Java. Инженерная команда Axiom JDK имеет работы в международных корпорациях, включая Oracle (владелец технологии Java).

В рамках сотрудничества решения Axiom JDK будут интегрированы с продуктами экосистемы «Астра», включая ОС Astra Linux, платформы контейнеризации «Боцман» и платформе для разработки ПО GifFlic.

«Это позволит расширить возможности заказчиков в сфере построения защищенного контура разработки и эксплуатации ПО, - заявили в ГК «Астра». - совместное использование этих решений позволяет выстроить целостную доверенную цепочку от ОС и платформенных сервисов до профессиональной Java-платформы и среды исполнения корпоративных приложений».

В том числе продукты Axiom JDK дополняют существующие направления вендора и способствует повышению эффективности работы Astra Dev Platform – платформы на базе «Боцман» и GitFlic, формирующей единое рабочее пространство для разработчиков.

Она обеспечивает автоматизацию и стандартизацию процессов, устранение инфраструктурных задержек и опттимизацию использования ресурсов, сокращая расходы и время выпуска продуктов. Одним из примеров такого сотрудничества в ГК «Астра» называют проект OpenIDE – инициатива по созданию «полностью отечественной открытой среды разработки», в которой экспертиза Axiom JDK в области Java-платформы сочетается с инфраструктурными решениями ГК «Астра».

Почему у ГК «Астра» возникла необходимость интегрироваться с Axiom JDK

Источник CNews напомнил, что ГК «Астра» представила линейку ПАК (программно-аппаратных комплексов) XPlatform, в состав которой входит машина баз данных Tantor XData - аналог решения Exadata от Oracle.

В зависимости от версий XData работает на процессорах Intel или российском Baikal-S (их производитель «Байкал Электроникс» также подконтролен Денис Фролову).

Приложения, написанные на языках, базирующихся на Java, компилируются в код Java-машины, который является платформенно независимым и исполняются в виртуальной Java машине (JVM). Это позволяет упрощать кроссплатформенную разработку и ускорить миграцию приложений на процессорную архитектуру ARM64, на базе которой разработан отечественный процессор Baikal, резюмирует собеседник CNews.

Игорь Королев

