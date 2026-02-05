«Эр-Телеком» купил разработчика цифровой платформы для умных зданий

«Эр-Телеком» установил контроль над компанией «Юникорн», разработчике платформы для умных зданий Ujin OS. Обе компании базируются в Перми, ранее в число совладельцев «Юникорн» входила ПФПГ, которая, как и «Эр-Телеком», подконтрольна Андрею Кузяеву.

Телекоммуникационный оператор «Эр-Телеком» (головная структура – АО «Эр-Телеком Холдинг») стал владельцем двух третей ИТ-компании «Юникорн», разрабатывающей цифровую платформу для цифровых зданий Ujin. Сумма сделки не разглашается.

Платформа Ujin OS объединяет инженерные службы зданий (диспетчеризацию, безопасность, видеонаблюдение, пожарную сигнализацию и др.) и сервисы для жильцов и арендаторов. Платформа связывает устройства интернета вещей, инженерные системы и внешние сервисы в единый «понятный» интерфейс.

Ранее платформа Ujin OS получила статус (особо значимого проекта) в рамках ИЦК (индустриальный центр компетенций) «ЖКХ» (жилищно-коммунальное хозяйство).

В 2023 г. РФРИТ (Российский фонд развития информационных технологий) предоставил грант на развитие проекта в размере 258 млн руб., заказчиком проекта значилась группа компаний «Самолет».

Как рассказывала гендиректор «Юникорн» Светлана Перминова, первоначально проект реализовывался как мобильное приложение для жителей многоквартирных домов для решения их бытовых проблем. Впоследствии проект трансформировался в платформу для управления «умными зданиями».

Важным этапом стала интеграция с управляющими компаниями и создание для них личного кабинета. Платформой пользуются девелоперы, управляющие организации, органы муниципальной и федеральной власти, надзорные органы, сервисные компании, резиденты и посетители зданий, ресурсоснабжающие организации.

Планы по интеграции «Эр-Телеком» и «Юникорн»

Сейчас в «Эр-Телеком» заявили, что консолидировали управление ООО «Юникорн». В ближайшие два года планируется дальнейшее расширение функционала платформы Ujin OS и обеспечение новых возможностей для пользователей. «Текущий портфель клиентов Ujin сохраниться, но начнется большая совместная работа по развитию новых направлений» - заявили в «Эр-Телеком».

«Ключевой результат сотрудничества – автоматизация сферы ЖКХ (жилищно-комплексный комплекс) и повышение уровня безопасности и комфорта горожан, В рамках партнерства «Эр-Телеком Холдинг» усилит свои позиции на рынке цифровизации недвижимости, а Ujin обретет крупнейшего партнера с ресурсами для масштабирования инновационных решений».

Кто создал «Юникорн» и как он был связан с владельцами «Эр-Телекома»

По данным базы «Контур.Фокус», ООО «Юникорн» было создана в 2016 г. в Перми.

Первоначально Светлане Перминовой принадлежало в нем 51%, Алексею Южакову и Игорю Еремееву – по 24,5%. В 2018 г. доля Еремеева выросла до 50%, а доля Перминовой сократилась до 25,5%. Но позднее доля Еремеева перешла к самому ООО «Юникорн».

В 2018 г. ООО «Рубикон» приобрело 50% долю, которой в «Юникорн» владела сама компания. ООО «Рубикон» с 2016 г. принадлежала Андрею Кузяеву, президенту и основному владельцу «Эр-Телеком».

Он же является основным владельцем «Пермской финансово-промышленной группы» (ПФПГ). С августа 2025 г. «ООО «Рубикон» на 98,7% принадлежит международной компании ООО «Луч Капитал» - структуре ПФПГ. То есть владельцы «Эр-Телеком» и ранее имели долю в ООО «Юникорн». «Эр-Телеком» также базируется в Перми.

В 2021 г. доля ООО «Рубикон» в ООО «Юникорн» сократилась до 44,44%, доли Перминовой и Южакова – до 22,67% и 21,78% соответственно. 11,11% в ООО «Юникорн» получила «ООО Амереус Рус» (принадлежит Михаилу Воробьеву).

Позднее доля ООО «Рубикон» в ООО «Юникорн» сократилась до 33,33%, доля ООО «Амереус Рус» стала такой же. Доля Перминовой сократилась до 17%, Южакова – до 14,33%. В 2023 г. доля, принадлежавшая ООО «Амереус Рус», отошла к ООО «Крафт» (принадлежит Павлу Щитову).

В 2025 г. доля ООО «Крафт» в ООО «Юникорн» отошла к ООО «Эр-Техно» - структура «Эр-Телеком Холдинг». В начале 2026 г. доля «Эр-Техно» выросла до 66,67% за счет доли ООО «Крафт», Светлана Перминова и Алексей Южакова продолжают быть совладельцами компании. В 2024 г. выручка ООО «Юникорн» составила 606,8 млн руб., прибыль от продаж – 63,7 млн руб., чистая прибыль – 90 млн руб.