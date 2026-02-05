Руководитель, вышвырнувший из сообщества Linux ключевых российских разработчиков, получил главную европейскую премию в сфере открытого ПО

Грег Кроа-Хартман получил престижную премию Excellence in Open Source 2026 за выдающийся вклад в развитие свободного ПО. Он действительно немало сделал для индустрии открытого ПО, но но проявил себя как ярый ненавистник россиян. Хартман лично выгнал из сообщества 11 ключевых разработчиков, тоже немало вложившихся в разработку Linux. Создатель Linux Линус Торвальдс его полностью в этом поддержал.

Премия за антироссийскую позицию

Европейская академия открытого ПО (European Open Source Academy, EOSA) присудила премию Excellence in Open Source 2026 разработчику, прославившемуся своей нелюбовью к россиянам. Это Грег Кроа-Хартман (Greg Kroah-Hartman), один из основных участников сообщества Linux.

Премию Хартману вручили за значительный вклад в разработку открытого ПО. Но в последние годы он прославился в первую очередь своей антироссийской позицией. Как сообщал CNews, в конце октября 2024 г. он без предупреждения вышвырнул из сообщества 11 мейнтейнеров ядра Linux, имеющих российские корни.

Причины такого решения Хартман по прошествии с тех пор полутора лет так и не озвучил. При этом Кроа-Хартман подчеркнул, что все 11 человек смогут вернуться к своей работе в составе сообщества разработчиков Linux. Однако он привел размытое описание того, что для этого потребуется сделать. «Они могут вернуться в будущем, если будет предоставлено достаточно документации», – написал он (They can come back in the future if sufficient documentation is provided).

Отметим также, что создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torwalds) поддержал Хартмана в его решении, назвав всех отстраненных российских мейнтейнеров «кучкой русских троллей» (lots of Russian trolls).



RealToughCandy.com / Pexels Хартман получил престижную премию в области СПО

Кроа-Хартман – весьма значимый участник сообщества Linux. CNews писал, что в 2018 г., когда Линус Торвальдс временно отошел руководства сообществом, именно он взял на себя его полномочия. В начале 2026 г. сообщество подготовило план выбора нового главы сообщества, когда Торвальдс окончательно освободит эту должность. Не исключено, что его место в итоге вновь займет именно Хартман.

Премированный разработчик

Excellence in Open Source – это самая главная премия, которую EOSA вручает разработчикам. Другими словами, это самое твердое признание заслуг лауреата, в данном случае Хартмана, перед сообществом открытого ПО.

Хартман, ныне проживающий в Нидерландах, руководит поддержкой стабильной и staging-веток ядра Linux, отметил портал OpenNet. Также он является мейнтейнером сразу в 16 различных подсистемах ядра Linux – USB, TTY, Driver core и пр.

Помимо этого, Хартман стоит у истоков Linux-дистрибутива openSUSE Tumbleweed, который он создал в 2010 г. и развивает по сей день. Также с его легкой руки появился udev – менеджер устройств для новых версий ядра Linux, пришедший на смену devfs. Значительное влияние он оказал и на разработку драйверов под Linux для различных устройств.

Статуэтки для своих

Хартман получил главную премию EOSA, но были и другие специальные награды, которые достались пятерым участникам сообщества СПО. Среди них нет ни одного россиянина.

По данным OpenNet, награду «Бизнес и влияние» (Business and Impact) получил разработчик облачной платформы ownCloud/NextCloud Фрэнк Карличек (Frank Karlitschek). Премия «Влияние на сообщество» (Community Impact) досталась Роберто Ди Космо (Roberto Di Cosmo), создателю архива исходного кода Software Heritage, а также сооснователю и научному руководителю архива Software Heritage Стефано Закироли (Stefano Zacchiroli)

Был отмечен вклад в сообщество СПО основателя проекта TinyTapeout, помогающего в изготовлении открытых чипов, Мэтью Венна (Matthew Venn). Он получил премию «Навыки и обучение» (Skills and Education).

Наконец, Дженни Моллой (Jenny Molloy), соучредитель организации Open Science Hardware Foundation, была награждена премией «Отстаивание интересов и доступность информации» (Advocacy and Awareness).

Кто главный

Европейская академия открытого ПО основана непосредственно разработчиками свободного программного обеспечения и прочими участниками сообщества СПО. Она базируется в Бельгии и в ближайшем будущем собирается переформатироваться в некоммерческий фонд.

В создании EOSA принимала непосредственное участие Европейская комиссия – высший орган исполнительной власти Европейского союза. Одна из многочисленных целей EOSA – продвижение открытого программного обеспечения.

Пост президента EOSA занимает Дэниел Cтенберг (Daniel Stenberg), известный в первую очередь как создатель кроссплатформерной утилиты curl для передачи данных по различным сетевым протоколам.

В список участников EOSA входят, помимо прочих, лидер сообщества VideoLAN Жан-Батист Кемпф (Jean-Baptiste Kempf), создатель первого свободного LiveCD Яромил Денис Ройо (Jaromil Denis Roio) и основатель Arduino Дэвид Куартиэль (David Cuartielles). В списке также числятся основатель системы управления контентом (CRM-системы) Drupal Дрис Бейтарт (Dries Buytaert) и руководитель немецкого отделения фонда Wikimedia (развивает открытую энциклопедию «Википедия») Лидия Пинчер (Lydia Pintscher).