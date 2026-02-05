Власти оштрафовали на всю сумму госконтракта производителя акумуляторов на замену американским. Сроки сорваны на семь лет

Минпромторг оштрафовал на полную сумму контракта исполнителя, который взялся осваивать серийное производство аналогов американских аккумуляторов. Работы так и не были завершены, срок истек семь лет назад.

Штраф на сумму контракта

Как выяснил CNews, Минпромторг оштрафовал разработчика и производителя аккумуляторов НИАИ «Источник» на 181 млн руб. за срыв сроков работ. Эта сумма равна полной стоимости контракта на освоение серийного производства на отечественном предприятии аналогов американских аккумуляторов.

Контракт был заключен в ноябре 2016 г. Он должен быть исполнен — до конца августа 2019. Третий этап «Источник» должен был сдать в конце ноября 2018 г. Однако по состоянию на 29 января 2026 г. этого так и не произошло.

При этом министерство штрафует «Источник» по этому контракту с 2020 г. Сначала на сумму 56,99 млн руб., затем — 19,7 млн руб., 23,2 млн руб. и 58,3 млн руб. То есть, помимо 181 млн руб., Минпромторг уже штрафовал исполнителя на 158,1 млн руб.

© DikiYaqua / Фотобанк Фотодженика Минпромторг оштрафовал институт на 181 миллион

Представители Минпромторга и «Источника» не ответили на запрос CNews.

Замена американского

Согласно техзаднию, цель работ — в освоении серийного производства ряда литий-нанотитанатных аккумуляторов и батарей на их основе со встроенными электронными устройствами управления, контроля и диагностики в диапазоне емкостей от 40 до 120 А×ч. Устройства должны обладать увеличенной емкостью и способностью заряжаться при отрицательных температурах, а также обладать повышенным ресурсом в сравнении с литий-ионными и литий полимерными аккумуляторами.

Предполагалось, что производимые «Источником» аккумуляторы станут аналогами американского производителя Atairnano.

Что за аккумуляторы

Аккумуляторы, освоение производства которых заказал Минпромторг, отличаются высокой мощностью, емкостью, быстрой зарядкой и устойчивостью к экстремальным режимам эксплуатации, рассказала CNews Ольга Квашенкина, гендиректор холдинга SNDGLOBAL. Среди отраслей использования она перечислила транспорт, промышленную автоматику и пр.

«Срыв ОКР такого типа почти никогда не объясняется одной причиной, — говорит Квашенкина. — В случае литий-нанотитанатных аккумуляторов речь, скорее всего, идет о совокупности технологических, инженерных и организационных факторов, которые в сумме оказались недооценены». Среди них эксперт отметила трудность работы с химией, подбор материалов, адаптация производства и пр.

Что известно об исполнителе

«Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический аккумуляторный институт «Источник» («НИАИ «Источник») разрабатывает и производит аккумуляторы и аккумуляторные батареи, а также интеллектуальные системы контроля и управления. Помимо этого, компания занимается проведением научно-исследовательских работ. У компании есть собственное производство полного цикла.

АО НИАИ «Источник» образовано в 1994 г. в Санкт-Петербурге. Гендиректором юрлица выступает Денис Мусиенко. По итогам 2024 г. выручка компании выросла на 32% и достигла 609,4 млн руб. при чистой прибыли в размере 36,3 млн руб. Это следует из базы «Контур.Фокус». Стоит отметить, что размер штрафа Минпромторга превышает прибыль компании почти в пять раз.

В базе содержится информация о 64 заключенных госконтрактах на общую сумму 1,3 млрд руб.