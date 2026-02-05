CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В Москве кончилось электричество для новых ЦОДов. Остатки забронированы крупными игроками

Российские энергосетевые компании начали отказывать в заключении договоров на подключение к электросетям новых центров обработки данных в Москве, потому что мощностей для них в столице не осталось. Все существующие ресурсы либо уже эксплуатируются, либо зарезервированы на 2026-2028 г. под крупных игроков.

Мощности иссякли

В Москве закончилась электроэнергия для новых дата-центров и быстро увеличить объемы доступной электроэнергии не получиться, пишут «Ведомости».

Подключение к сетям регулируется постановлением Правительства России №861, которое определяет недискриминационный доступ к сетям. Согласно постановлению, в том случае, если у поставщика электроэнергии нет в необходимом объеме, он может предложить заказчику меньшие мощности. Но для центров обработки данных (ЦОД) небольшие мощности не подходят, объясняет «Ведомостям» собеседник в одной из ИТ-компаний.

ismail-enes-ayhan-lvzjvw-u9v8-unsplash_1.jpg

Unsplash - İsmail Enes Ayhan
В Москве закончилась электроэнергия для новых ЦОДов, остатки забронированы крупными игроками

Возможность в феврале 2026 г. запускать новые ЦОДы в Москве и ближайшем Подмосковье крайне ограничена, согласен независимый эксперт по энергетике Дмитрий Стапран. Быстро увеличить объемы электроэнергии, по его словам, в столице практически невозможно. Сроки вводов новой генерации уже определены на 2027-2030 г., причем они еще могут сдвинуться на более позднее время. Строительство же новых высоковольтных линий от существующей генерации намечено лишь на 2030-2032 г., отметил Стапран. Из-за этого в кратко- и среднесрочной перспективе проблемы с подключением новых ЦОДов к сетям решить не удастся, считает он.

Дата-центры в Москве заполнены примерно на 95%, а свободная мощность в регионе не превышает 1,4 тыс. стойко-мест, утверждает советник губернатора Владимирской области Ахметжан Махмутов. Как уверяет представитель региональной власти, в ответ рынок начал создавать ЦОДы за пределами центра: в Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону.

Кто пойдет в регионы

Спрос на ЦОДы в регионах ниже и массового перенос ИТ-инфраструктуры туда пока нет, возразил директор направления дата-центров компании Selectel Илья Михайлов. В основном, там размещают небольшие корпоративные ЦОДы местные компании, утверждает он.

Крупным же компаниям часто невыгодно строить дата-центры в регионах, потому что основной конечный пользователь сосредоточен именно в Москве и Московской области, объяснил директор по стратегии и аналитике Cloud.ru Андрей Прошлецов. По его словам, если большие ЦОДы будут находиться в регионах, на удалении от основного клиента, это увеличит уровень задержек и другие риски.

Снижение ввода ЦОДов

На этом фоне число ввода новых ЦОДов заметно снизилось в 2025 г. По данным iKS-Consulting, если в 2024 г. было запущено около 11 тыс. стойко-мест в коммерческих ЦОДах, то в 2025 г. запустили лишь около 5 тыс. По подсчетам же CNews, количество запусков новых стойко-мест в коммерческих дата-центрах за 2025 г. сократилось почти в три раза.

Лидером рынка по прежнему является РТК-ЦОД, дочерняя компания «Ростелекома». По итогам 2025 г. под управлением этого оператора было 39 дата-центров емкостью 27,8 тыс. стойко-мест. В общей сложности на государственного оператора приходится около трети всех ресурсов российского рынка коммерческих дата-центров. После запуска в 2024 г. крупного ЦОДа в Медведково на севере столицы на 4 тыс. стоек и приобретения в той же локации еще одного объекта у 3data, в компании решили взять паузу — рост мощностей в 2024 г. составил только 1435 стойко-мест (дата-центры в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде, а также новая очередь площадки в Удомле в Тверской области), а в 2026 г. к запуску запланирован только дата-центр в Санкт-Петербурге на 850 стойко-мест.

По мнению аналитиков CNews, вероятнее всего, замедление будет носить временный характер, так как в 2023-2024 г. компания запустила в строй более 10 тыс. новых стоек, и для того, чтобы заполнить новые машинные залы клиентским ИТ-оборудованием, требуются ресурсы и время.

Проблемы обслуживания электросети в США

Региональная компания по передаче электроэнергии в США PJM столкнулась с проблемами в обслуживании центров обработки данных (ЦОД) для нужд развития технологий искусственного интеллекта (ИИ), об этом писал CNews. Все это из-за стремительного развития ИИ-индустрии и высокопроизводительных вычислений, что привело к беспрецедентному росту энергопотребления дата-центров.

Сотрудники крупнейшего оператора энергосистемы США PJM отмечают, что резкое увеличение нагрузки на электросеть в пределах своего региона, охватывающего 13 штатов и около 67 млн потребителей. С 2024 г. проблему никто даже не думает решать, и она приближается уже к точке невозврата, отмечают специалисты.

До 2022 г. в энергосистеме PJM несколько лет не наблюдалось существенного роста спроса на электричество. Зато прогнозы гласят, что в течение следующего десятилетия спрос на электроэнергию будет расти в среднем на 4,8% в год. Эксперты MSN предупреждают, что главная проблема в том, что электростанции закрываются быстрее, чем строятся новые, поэтому этот постоянный растущий спрос просто нечем удовлетворять со стороны PJM.

В условиях или на грани дефицита на ресурс всегда растут цены и электричество в США не стало исключением. В 2025 г. электроэнергия в системе PJM в среднем стала дороже на 2%, что выразилось в недовольстве граждан и нашло отражение в избирательных программах ряда политиков. 13 штатов, обслуживаемых PJM, вперемешку контролируются обеими околовластными партиями США и прийти к общему решениям по всем вопросам, включая энергетику, практически невозможно.

В условиях дефицита электроэнергии даже в 2025 г. руководство PJM прибегла к проверенному способу избежать веерных отключений — она платила бизнесу за простой, если те добровольно останавливали производство на период наибольшего потребления.

Антон Денисенко

