Прокуратура требует ужесточить наказание получившим условные сроки фигурантам дела о поставке чипов для оборонки
Прокуратура считает, что условных сроков мало за нанесенный оборонному предприятию ущерб в размере 25 млн руб. при поставке некачественных китайских чипов. Она добивается пересмотра приговора основателям и сотруднику поставщика электроники «Прайм». Сторона защиты осужденных, напротив, уверена, что суд проявил некомпетентность, усмотрев в действиях подзащитных умысел хищения денежных средств.
Кассационная жалоба
В Кассационную инстанция поступило представление заместителя прокурора Москвы Бориса Костенецкого с требованием ужесточить приговор сотрудникам поставщика электроники «Прайм» по делу о хищении 25,5 млн руб. у предприятия оборонно-промышленного комплекса, выяснили «Известия».
Прокуратура считает вынесенный приговор слишком «мягким». Основатели компании «Прайм» Семен Чичерский и Кирилл Степаев, а также завскладом Александр Сашин в конце августа 2025 г. получили условные сроки и штрафы, как писало издание в декабре 2025 г., когда судебные приставы арестовали их имущество.
Наказание они получили за махинации со средствами «Научно-технического центра ЭЛИНС» («НТЦ ЭЛИНС»), выполняющего гособоронзаказ по созданию систем управления современным вооружением. Еще один фигурант дела — бывший начальник отдела комплектации «НТЦ ЭЛИНС» Андрей Коновалов.
Мнения сторон расходятся
Осужденные Чичерский, Степаев, Сашин и Коновалов ущерб не возместили, указано в представлении прокурора.
Гособвинение полагает, что Зеленоградский районный суд Москвы оставил без внимания последствия для обороноспособности страны, придал чрезмерное значение личностным данным осужденных и уменьшил степень общественной опасности совершенного преступления.
У стороны защиты иное мнение. Адвокат Степаева Сергей Данилов тоже подал кассационную жалобу, в которой заявил о некомпетентности следствия и суда и необходимости переквалифицировать действия осужденных — по ст. 165 УК «Причинение имущественного ущерба путем злоупотребления доверием без цели хищения».
Защита считает, что возмещение вреда на 1,3 млн рублей является достаточным.
Дело о поставках чипов
Контракт на поставку «НТЦ ЭЛИНС» микропроцессоров, используемых в производстве радиолокаторов и систем управления огнем, был заключен с компанией «Прайм» в 2015 г.
«Прайм», как утверждало следствие, с 2016 г. вместо утвержденных комиссией комплектующих начал поставлять дешевые китайские аналоги, не соответствующие заявленным требованиям. Сашин отвечал за изготовление поддельных бирок и маркировок.
Подкупленный участниками махинации Коновалов скрывал факт несоответствия и обеспечивал пролонгацию договорных отношений, придумывая для руководства НТЦ причины продолжать закупки электроники у «Прайма».
Коновалов в 2019 г. был осужден по статье о коммерческом подкупе (ст. 204 УК) по другому делу. По двум делам в общей сложности он получил шесть лет условно со штрафом в полмиллиона рублей.