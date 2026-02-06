CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Переход с SAP на Global ERP: «Сургутнефтегаз» раскрыл промежуточные результаты импортозамещения

В «Сургутнефтегазе» получены первые результаты по замене SAP в комплексных проектах импортозамещения. Отечественная система Global ERP уже год эксплуатируется на участках учета основных средств, учета средств индивидуальной защиты (от потребности до списания) и учета закупаемых услуг.

Пионеры импортозамещения

Решение о переводе ряда функциональности с SAP на отечественную ERP-систему было принято в 2022 году. Разработана концепция целевой ERP-архитектуры и сформированы рабочие группы по функциональным направлениям: правовое обеспечение, материально-техническое обеспечение, казначейство, управление имуществом, бухгалтерский и налоговый учет и другим.

«Сургутнефтегаз» стала одной из первых российских компаний, внедривших решения SAP, и пионером перехода на платформу SAP HANA. За более чем 25 лет эксплуатации было создано значительное количество собственных разработок, что сделало проект миграции на отечественную платформу особенно масштабным и технологически сложным. С учетом необходимости подготовки внутренних проектировщиков и разработчиков, а также глубокого изучения архитектуры новой платформы был выбран поэтапный подход к замещению SAP с использованием двусторонней интеграции. Это позволило обеспечить целостность данных бухгалтерского и управленческого учета, а также непрерывность сквозных бизнес-процессов.

53166d406d31b702f245807b91fd1a1f.webp

С января 2025 года учет основных средств и расчет амортизации перешел на Global ERP

«Мы выбрали два пилотных участка, на которых апробировали Global ERP, подготовили специалистов и убедились в способности платформы работать с нашими процессами и объемами данных. Первый участок, связанный с закупкой услуг, был переведен в опытно‑промышленную эксплуатацию в мае 2024 года по одному из направлений деятельности общества, после чего в течение 2025 года выполнено тиражирование функциональности. Второй пилот — учет средств индивидуальной защиты — был запущен в конце 2024 года. В рамках пилотных проектов мы выполнили настройки и доработки Global ERP под нашу специфику, научили разработчиков и проектировщиков работать с этой платформой, а также выстроили эффективное взаимодействие между ПАО «Сургутнефтегаз», разработчиком и интеграторами. Убедившись в том, что система готова удовлетворить наши требования, мы стартовали проекты по импортозамещению SAP, которые уже дали свои результаты.

С января 2025 года учет основных средств и расчет амортизации перешел на Global ERP. В течение 2025 года проведена большая работа и начата опытно-промышленная эксплуатация Global ERP на ряде функциональных участков в контурах финансов, казначейства, правового обеспечения, капитального строительства. В 2026 году планируется продуктивный запуск учета материалов и планирования потребности к закупке», — сообщил Ринат Гимранов, начальник управления информационных технологий компании «Сургутнефтегаз».

