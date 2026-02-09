Тайвань наотрез отказывается отдавать США производство передовых чипов несмотря на угрозу 100-процентных пошлин

Тайвань вновь отказывает США

Перенос 40% мощностей для производства полупроводников с территории Тайваня в США, как того требуют представители последних, «невозможен», убеждены занятые в переговорном процессе чиновники со стороны Тайваня, сообщает Reuters.

Тайваньская полупроводниковая экосистема, на формирование которой ушло несколько десятков лет, не может быть перемещена за океан, заявила вице-премьер Тайваня Чжэн Лицзюн (Zheng Lijun) в интервью местному телеканалу в воскресенье, 8 февраля 2026 г. Она подчеркнула, что «ясно дала это понять Вашингтону».

По словам Чжэн, соответствующая экосистема продолжит свое развитие на Тайване, отметив, что местные представители полупроводниковой отрасли и дальше будет инвестировать в расширение мощностей на родине. В то же время власти Тайваня ничего не имеют против наращивания присутствия местных чипмейкеров в США.

Unsplash - Thomas Tucker Тайвань не согласен на сделку с США по производству чипов в соотношении 40% на 60%

«Наша международная экспансия, включающая увеличение инвестиций в Соединенные Штаты, основана на предпосылке, что мы остаемся прочно связанными с Тайванем и продолжаем наращивать инвестиции внутри страны», отметила чиновница.

Готовы помочь экспертизой

Власти США настаивают на разделении производства чипов, основанного на американских технологиях, между ними и Тайванем. Об этом, в частности, ранее заявил Говард Лютник (Howard Lutnick), министр торговли США. По его мнению, расположение всех производственных мощностей «на расстоянии 80 миль» (около 129 км) от континентального Китая недопустимо.

«…это просто нелогично... Поэтому нам нужно его вернуть», – заявил Лютник во вторник, 2 февраля 2026 г.

По словам министра, в задачи администрации президента США Дональда Трампа (Donald Trump), частью которой он является, входит доведения доли компаний, занятых в производстве передовых полупроводников на территории США до 40% – прежде чем срок ее полномочий истечет.

В январе 2026 г. США и Тайвань заключили торговую сделку. По ее условиям, США понизят пошлины на товары, импортируемые из Тайваня с 20% до 15%, Тайвань же, в свою очередь, увеличит инвестиции в США.

Чжэн сообщила, что Тайвань не будет переносить свои уже существующие научные парки в США, но готов поделиться накопленным опытом в области создания промышленного кластера соответствующего профиля и помочь американцем с развертыванием аналогичного на североамериканском континенте.

Вице-премьер также выразила уверенность в том, что мощности по производству полупроводников на Тайване – будь то уже существующие, те, развертывание которых ведется в настоящее время или только планируется, получат больший объем инвестиций, нежели США или любая другая страна.

Требования смягчаются

В январе 2025 г. в интервью CNBC Лютник обозначил, что в числе поставленных перед ним целей – перевезти в США 40% от совокупного производства чипов с Тайваня, включая участников цепочек поставок. Если добиться этого администрации не удастся, товары, экспортируемые островными компаниями в США, могут быть обложены 100-процентными пошлинами.

Нынешние требования администрации Трампа к Тайваню несколько более мягкие в сравнении с выдвинутыми ранее. 28 сентября 2025 г. Лютник сообщил телеканалу News Nation о предложении Вашингтона, согласно которому производство чипов должно быть разделено в соотношении 50% на 50% между Тайванем и США. Как впоследствии писал CNews, власти Тайваня на это не согласились, даже несмотря на угрозу введения пошлин в размере 100%.

TSMC – лакомый кусочек

Наибольший интерес в контексте релокации мощностей по выпуску передовых полупроводников для США, вероятно, представляет Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), крупнейший в мире контрактный производитель интегральных микросхем. В числе его клиентов – компании AMD, Apple, Qualcomm, Nvidia, MediaTek.

TSMC уже вложила и продолжает вкладывать немалые средства в запуск предприятий на территории США. Запланированные инвестиции TSMC в экономику США сегодня оцениваются в $165 млрд. Компания располагает двумя производственными площадками в Аризоне, одна уже работает, вторая строится – соответствующие работы должны завершиться во II квартале 2026 г.

Как ранее писал CNews, первой площадке (Fab 1) TSMC в Северной Америке удалось крайне быстро выйти на чистую прибыль. Во II квартале 2025 г. тайваньский чипмейкер заработал 4,232 млрд новых тайваньских долларов (около $140 млн), однако кварталом позже прибыль рухнула в 100 раз,