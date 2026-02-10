В России локализовано производство основных комплектующих для БПЛА

К концу 2025 г. российским производителям комплектующих для беспилотных авиационных систем удалось локализовать значимую часть производственных процессов. Но, несмотря на это, отечественные компании не торопятся устанавливать локализованные компоненты из-за их высокой цены.

Локализация комплектующих

В России локализовали производство большинства комплектующих для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), но они по-прежнему остаются зачастую дороже импортных, пишут «Ведомости».

К концу 2025 г. российским производителям комплектующих для беспилотных авиационных систем (БАС) удалось локализовать значимую часть производственных процессов, об этом рассказал «Ведомостям» директор Центра компетенций «Беспилотные авиационные системы» Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Н.Э. Баумана Алесь Логинов. Но, несмотря на это, отечественные компании не торопятся устанавливать локализованные компоненты, отмечает он.

По оценкам генерального директора и основателя компании «Флай дрон» Никиты Данилова, уровень локализации компонентов в среднем по рынку на февраль 2026 г. составляет примерно 50-60%. Он уточнил, что год к году рост составляет 10-15%. Однако, как и в прошлые годы, по-прежнему есть проблемы с локализацией электронной начинки и электродвигателей, которые пока не решены.

Freepik - kjpargeter Производство комплектующих для БПЛА в России локализовано, но цены в разы выше импортных изделий

В 2024 г. уровень локализации комплектующих для БАС составлял около 40%, еще 40% были локализованы частично и оставшиеся 20% на тот момент не могли быть произведены российскими производителями, писал CNews.

«В целом к концу 2025 г. уровень локализации существенно вырос, и есть понимание, что в горизонте двух-трех лет будет достижима локализация до 80% по основным, критическим элементам, — говорит исполнительный директор АО «Корпорация роботов» и председатель правления Консорциума робототехники и систем интеллектуального управления Евгений Дудоров. — Сейчас необходимо сосредоточиться на решении вопросов серийного производства оптики и сервомеханики».

По словам господина Логинова, за последние три года участники отрасли сделали огромный шаг, так как до этого момента не было вообще ничего: ни аккумуляторов, ни полетных контроллеров, ни двигателей, ни винтов, и БПЛА собирались из китайских комплектующих. «Мы освоили за эти три года очень большой пласт технологий, в том числе смежных, связанных с материаловедением, относительно тех комплектующих, которые разрабатываются и применяются в БАС. 10 февраля 2026 г. уровень локализации крайне вырос», — заявил он.

Представитель Минпромторга уточнил «Ведомостям», что в феврале 2026 г. в реестре российской промышленной продукции насчитывается более 108 комплектующих изделий по более чем 20 типам (камеры, электродвигатели, навигационные приемники, питания, микросхемы, блоки инерциальной навигации и др.). Это только те решения, на которые завершена процедура подтверждения происхождения товаров, уточнил представитель министерства.

Главные составляющие

Локализацию элементов можно разделить на две составляющие, говорит директор компании «Лаборатория будущего» Павел Камнев: первая — это элементы, которые локализованы в России, но при этом не внесены в реестр отечественной продукции Министерства промышленности и торговли (Минпромторг), а вторая — элементы, которые уже и имеют локализацию, и внесены в реестр. Первая ничем не отличается от закупки оборудования или комплектующих за рубежом, так как в таком случае разработчик не сможет принимать участие в гражданском государственном заказе (ГГЗ) или поставлять в государственные органы исполнительной власти, пояснил он. «Это непростой вопрос. Нельзя просто сказать, что мы научились делать аккумуляторы. У нас ни одного аккумулятора в реестр российской продукции для беспилотников на 10 февраля 2026 г. не внесено», — отметил он.

Российские производители компонентов для БАС еще далеки от производства систем навигации, оптических систем, т. е. камер и тепловизоров, говорит Павел Камнев: в России их если даже и производят, то узкоспециализированные предприятия и это литерная продукция, недоступная для свободного одного заказа широкому спектру производителей. «У нас нет такого объема рынка для того, чтобы можно было эту продукцию локализовать и не уйти в убыток. А локализовать ради локализации, конечно, никто не будет», — подчеркнул эксперт.

Массовые дешевые решения

Аппараты и устройства, для которых применяются комплектующие, разные, отмечает Евгений Дудоров. Уже 10 февраля 2026 г. есть БАС с уровнем локализации до 80%, отмечает эксперт, но их немного и они, как правило, локализуются для соответствия требованиям специальной приемки, разрабатываются под контролем заказчика и существенно дороже обычных решений.

Господин Дудоров отметил, что для основной массы БАС необходимы массовые дешевые решения и в этом сегменте есть ряд сложных вопросов, но в то же время есть и достижения. Например, серийно электродвигатели для БАС в феврале 2026 г. выпускают свыше 10 компаний в России из компонентов отечественного производства; электронные модули тоже выпускаются в серии, но уровень электронно-компонентной базы (ЭКБ) в них преимущественно из Китая. Однако эксперт отметил, что ряд компаний в России все же производят такие модули на российской ЭКБ. Элементы питания с 2025 г. также выпускаются серийно, добавил Дудоров.

Проблемы

Алесь Логинов подчеркнул, что производимые сейчас комплектующие для БАС — это большой прорыв, но остаются барьеры, которые связаны с комплектующими для всей робототехники. Так зависимость от импортных деталей является одним из барьеров для достижения ключевых стратегических целей к 2030 г. и, соответственно, увеличения потребительского спроса, пояснил он. По его словам, в феврале 2026 г. много изделий все еще собираются с импортными комплектующими, хотя российское оборудование есть и соответствует по качеству и цене.

Причины, по которым некоторые производители не ставят в приоритет отечественные комплектующие, лежат в чисто экономической плоскости, говорит Никита Данилов. По его словам, действующих мер по стимуляции к закупке российской продукции, похоже, недостаточно. «В этой ситуации правильно было бы усилить поддержку именно российских производителей узлов и агрегатов для БАС, а не только самих беспилотных летательных аппаратов. Если наши комплектующие будут иметь конкурентную стоимость, то и спрос на них резко возрастет», — считает он.

У заказчика в приоритете экономическая эффективность устройств, которые они создают и применяют, а для массового производства тех или иных комплектующих необходим рынок, консолидированный заказ, конвейерное производство БАС, поясняет Евгений Дудоров. При этом он отмечает, что за последние три года в рамках национального проекта по БАС, который стартовал в 2024 г., была создана уникальная производственная и испытательная инфраструктура в виде научно-производственных центров (НПЦ). Она позволяет в кратчайшие сроки организовать серийное производство комплектующих и проводить специфические испытания, например пылевое и водяное воздействие или механические нагрузки, добавил эксперт.

Спрос на рынке

Спрос на беспилотные авиасистемы на внутреннем рынке в рамках гражданского государственного заказа существенно снизился — объемы поставок уменьшились примерно с 12 млрд до 6 млрд руб. год к году, уточнил Павел Камнев. У остальных заказчиков потребность в БАС выросла примерно в два раза, но все же не смогла компенсировать снижение объема гражданского государственного заказа, добавил он. «Таким образом, суммируя гражданский государственный заказ и закупки вне гражданского государственного заказа БАС в количестве или в деньгах, мы можем наблюдать даже снижение спроса в 2025 г. по сравнению 2024 г.», — резюмировал он.