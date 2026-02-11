Известный производитель обманывал покупателей, завышая скорость дефицитной оперативной памяти

G.Skill пошла на мировую

G.Skill, производитель модулей оперативной памяти, урегулировала коллективный иск о завышении скоростных характеристик выпускаемой ей продукции, пишет TechSpot.

Компания согласилась выплатить в общей сложности $2,4 млн пользователям ПК, которые купили ныне дефицитные планки DIMM DDR4/DDR5, работающие на более низких частотах, нежели указано на упаковке и в маркетинговых материалах, в период с 31 января 2018 г. по 7 января 2026 г.

В исковом заявлении, поданном от имени клиентов G.Skill, утверждается, что компания допускала нарушения законодательства США о защите прав потребителя. Нарушения якобы выражались в применении маркировки производимых G.Skill модулей оперативной памяти, которая способна ввести в заблуждение покупателя.

Претензии истцов затрагивают выпускаемые G.Skill DIMM-модули памяти DDR4, рабочая тактовая частота которых превышает 2133 МГц, и DIMM-модули DDR5 с тактовой частотой более 4800 МГц.

По мнению потребителей, от имени которых был подан иск к тайваньской компании, в маркетинговых материалах G.Skill, посвященных соответствующим линейкам оперативной памяти, информация о поддерживаемых максимальных частотах не соответствовала действительности, поскольку они на самом деле оказывались недостижимыми без разгона или внесения изменений в настройки BIOS компьютера.

Об этом, считают авторы иска, компании следовало упомянуть, как и о необходимости применения дорогостоящих материнских плат, гарантирующих стабильную работу разогнанного «железа», а также о наличии у покупателя определенного уровня технических знаний. Она этого сделать не удосужилась.

Фото: fabrikasimf / FreePik G.Skill заплатит покупателям своей продукции $2,4 млн

G.Skill – тайваньский производитель комплектующих и периферии для персональных компьютеров, основанный в 1989 г.

Сегодня компания в основном известна благодаря выпускаемым модулям высокопроизводительной оперативной памяти. Ранее она поставляла на рынок твердотельные накопители (SSD), клавиатуры.

Продукция G.Skill ориентирована на любителей компьютерных игр и оверклокеров.

Без признания факта нарушения закона

В рамках заключенного мирового соглашения G.Skill не признает нарушение каких-либо законов со своей стороны. В то же время компания согласна на внесение изменений в дизайн упаковки продукции и посвященные ей маркетинговые материалы, которые позволят донести до потребителя информацию о том, что достижение заявленных скоростей возможно только при определенных условиях.

В частности, теперь G.Skill планирует дополнить информацию о частоте работы оперативной памяти в численном виде предлогом “up to” («вплоть до»), тем самым подчеркнув, что она является максимальной и необязательно доступной по умолчанию в любой системе.

Кроме того, описание теперь будет включать явное предупреждение о необходимости использования методов разгона и внесения правок в параметры BIOS ПК для достижения заявленных частот.

Кто может претендовать на выплаты и в каком размере

Претендовать на выплаты могут владельцы модулей памяти G.Skill DDR4 с заявленной тактовой частотой от 2133 МГц и DDR5 с частотой свыше 4800 МГц для настольных ПК, на момент приобретения которых проживали на территории США.

Решившим подать на компенсацию понадобится предоставить компании документ, подтверждающий факт покупки «проблемных» модулей в случае, если количество приобретенной продукции превышает пять единиц. В противном случае подтверждение не трубется.

Средства, выплаченные G.Skill в рамках урегулирования иска, будет распределены между получателями компенсации пропорционально числу участников и количеству приобретенной ими продукции компании, после вычета суммы, которая причитается юристам, представлявшим истцов. Таким образом, размер выплаты каждому отдельно взятому потребителю, «пострадавшему» от действий G.Skill будет зависеть от их общего числа и «аппетитов» адвокатов.

Корпорация Apple в 2020 г. заявила о готовности выплатить не более $500 млн владельцам iPhone 6 и 7 серий в США в рамках компенсаций по иску о «замедлении» работы смартфонов. Размер вознаграждения адвокатов, которые представляли пострадавших, тогда оценивался в $90 млн, то есть примерно в 18% от общей суммы урегулирования иска.

Подать запрос на компенсацию можно в электронной форме, сделать это необходимо до 7 апреля 2026 г. 5 июня 2026 г. будет сформирован полный список покупателей, которым причитается выплата.

Аналогичное разбирательство с участием Corsair

В сентябре 2025 г. издание Tom’s Hardware писало об урегулировании аналогичного коллективного иска к компании Corsair Gaming, которая тоже производит модули памяти, ориентированной на разгон. Как и в случае с G.Skill, ответчик с обвинениями в нарушении закона не согласился, но пообещал выплатить пострадавшим $5,5 млн и в дальнейшем более указывать более точные характеристики продукции.

По умолчанию современные модули оперативной памяти нередко работают на более низких частотах, чем заявлены производителем – для совместимости. Как правило, для ее безопасного разгона достаточно в настройках UEFI/BIOS выбрать предзаписанный профиль XMP/A-XMP и перезагрузить ПК. О необходимости соответствующей процедуры производители памяти предупреждают не всегда.