Создана сверхскоростная система компьютерного зрения, которая улучшит навигацию БПЛА и беспилотных машин

Китайские инженеры использовали знания о механизмах работы той части человеческого мозга, которая отвечает за обработку визуальных сигналов, для создания усовершенствованного, сверхбыстрого машинного зрения. Система распознает движущиеся объекты в четыре раза быстрее, чем существующие алгоритмы.



Высокоскоростное машинное зрение

Группа китайских инженеров создала систему машинного зрения на базе так называемых «синаптических транзисторов», которая способна повысить безопасность беспилотного транспорта, пишет ТАСС со ссылкой на научную публикацию в журнале Nature Communications.

Система распознает движущиеся объекты на изображениях за сверхкороткое время — менее 40 миллисекунд, как показали испытания. Это, по словам ученых, примерно в четыре раза быстрее, чем у существующих алгоритмов. При этом точность сохраняется на том же уровне.

Для использования разработки не требуется мощный GPU-чип. Она нейроморфная, создана по аналогии со специализированными нервными клетками человеческого мозга.

Аналог структуры в мозге человека

Исследователи решили ускорить работу систем машинного зрения, используя механизм, подобный тому, что применяет латеральное коленчатое тело в мозге человека.

Waymo Благодаря разработке китайский инженеров беспилотные авто смогут быстрее реагировать на препятствия на дороге

Обрабатывая сигналы, поступающие из глаз, эта часть мозга особым образом анализирует их и выявляет те области поля зрения, где находятся движущиеся объекты, что помогает мозгу экономить вычислительные ресурсы.

«Синаптические транзисторы» — это аналог нервных клеток. Транзисторы с эффектом памяти представляют собой многослойные структуры из нескольких двумерных материалов, таких как графен, нитрид бора и дисульфид молибдена.

Двумерный массив из этих транзисторов подключается к особенному устройству, которое разбивает изображения или кадры из видеороликов на небольшие блоки и преобразует их в аналоговые сигналы, понятные этим рукотворным подобиям нейронов, пояснили разработчики.

Систему можно использовать не только в автономном транспорте, но и для создания навигационных систем БПЛА для отслеживания окружающих объектов с минимальными задержками. Это поможет корректировать траекторию и избегать столкновений.

Беспилотные автомобили не всегда видят препятствия

«Существующие алгоритмы машинного зрения, созданные на базе концепции оптического потока, способны в идеальных условиях очень быстро распознавать объекты, однако на практике они тратят на это в разы больше времени, чем это делает человек, что недопустимо с точки зрения безопасности поездок на автономном транспорте», — говорится в статье китайских ученых.

В СМИ достаточно часто появляются сообщения о том, что беспилотный автомобиль не увидел препятствие и спровоцировал опасную ситуацию.

Роботакси Waymo в США, например, часто ведут себя довольно странно. Зафиксированы случаи, когда они двигались по встречной полосе, застревали на круговых перекрестках, пытались ехать на прорыв через полицейские блокпосты и игнорировали остановившиеся школьные автобусы. Компания Waymo также подверглась жесткой критике после того, как одна из их беспилотных машин совершила смертельный наезд на кота из магазина продуктов в Сан-Франциско.

В апреле 2024 г. CNews писал об иске к Tesla со стороны семьи водителя, сотрудника компании Apple, погибшего в результате аварии автомобиля Model X, управляемого автопилотом. Катастрофа произошла в 2018 г. Машина врезалась в отбойник. Согласно результатам расследования, система предупреждений о столкновениях в салоне автомобиля, вопреки заявлениям производителя, не подала нужных сигналов. Плюс не сработала должным образом система аварийного торможения.

В России, по словам заместителя министра транспорта Андрея Никитина, беспилотные такси выйдут на городские дороги после 2030 г. Минтранс не торопится с запуском, чтобы было время отработать технологию для обеспечения максимальной безопасности.