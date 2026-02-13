CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Cisco повышает цены, несмотря на рекордную выручку

Пользуясь положением гиганта в сфере сетевого оборудования Cisco повышает цены, хотя прибыль компании и так уже бьет рекорды.

Рост прибыли и цен

Генеральный директор гиганта в сфере сетевого оборудования Cisco Чак Роббинс (Chuck Robbins) во время внутренней конференции по итогам II квартала 2026 г. заявил, что компания уже объявила о повышении цен, пишет Register.

Пересмотр цен обусловлен необходимостью компенсировать возросшие затраты на компоненты, а именно — из-за удорожания памяти. По словам Роббинса, Cisco будет «продолжать отслеживать рыночные тенденции и вносить дополнительные корректировки по мере необходимости».

На этом же мероприятии было объявлено о полученной за квартал рекордной выручки в размере $15,3 млрд. Это на 10% больше, чем годом ранее. Продажи компании коммутационного оборудования для центров обработки данных показывали двузначный рост в шести из последних восьми кварталов. Прогноз выручки на III квартал составляет $15,6 млрд.

Крупные компании могут себе позволить

Cisco намерена использовать свои масштабы, чтобы «договариваться о выгодных условиях и обеспечивать поставки для удовлетворения текущего и будущего спроса», добавил генеральный директор

cisco_building700.jpg

Cisco
Cisco повышает цены вслед за подорожанием оперативной памяти

Клиенты Cisco понимают, что более высокие счета — это не вина Cisco, полагает Роббинс. «И хотя им это может не нравиться, они осознают, что это ситуация, с которой мы все сталкиваемся», — сказал он.

Последнее время оперативная память DRAM демонстрировала феноменальный взлет цен на мировом рынке. Чипы ОЗУ по итогам III квартала 2025 г. (1 июля – 30 сентября) стали стоить на 17% дороже, чем годом ранее, так как нейросетям нужно все больше «железа».

Корейские компании Samsung и SK Hynix, одни из крупнейших во всем мире производителей оперативной и флеш-памяти, которые на пару удерживают 70% рынка, заявили, что не собираются бороться с дефицитом и ростом цен, как писал CNews в декабре 2025 г. Наоборот, они готовы намеренно поддерживать цены на высоком уровне.

У богатых свои причуды

Cisco сразу после публикации также успешного отчета за IV квартал финансового 2025 г. (рост выручки на 8% год к году , до $14,7 млрд,) объявила о решении уволить разом несколько сотен программистов.

Аналогичный случай произошел в сентябре 2024 г. В этом месяце Cisco отрапортовала о годовой прибыли в размере $10,3 млрд и без промедления сообщила о сокращении 7% своего общемирового штата.

Cisco, бежала из России в 2022 г. и в 2023 г. ликвидировала одно из своих местных юрлиц. Российские клиенты компании теряли многие миллионы рублей из-за невыполненный Cisco обязательств по оплаченным договорам.

Анна Любавина

