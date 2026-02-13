CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Финансовые результаты Инвестиции и M&A Телеком Интернет Веб-сервисы Цифровизация Бизнес-приложения Ритейл Интернет ИТ в торговле
|

«Авиасейлс» выставлен на продажу. Начальная цена 23 миллиарда

Крупнейший российский онлайн-сервис по поиску авиабилетов «Авиасейлс» может сменить владельца. Акционеры компании 13 февраля 2026 г. уже начали подготовку к продаже бизнеса, стоимость которого оценивается минимум в 23 млрд руб. Потенциальными покупателями источники называют крупные банки, однако сделка осложняется сложной корпоративной структурой и наличием зарубежных активов.

Продажа бизнеса

Поисковик «Авиасейлс» выставили на продажу, пишет «Коммерсант». Стоимость компании оценивается на сумму более 23 млрд руб.

В феврале 2026 г. инвестиционные фонды, владеющие основными долями в «Авиасейлс», начали искать покупателя на свой бизнес. Стоимость компании оценивается на сумму более 23 млрд руб., об этом «Коммерсант» сообщили два источника в инвестиционных кругах.

В онлайн-сервис «Авиасейлс» официально отрицают планы по продаже. В компании заявили, что менеджмент и акционеры не в курсе планов купить компанию неназванными участниками рынка.

shutterstock_1970125054_1024x683_aae2ffa767_1.jpg

«Авиасейлс»
Крупнейший в России поисковик авиабилетов «Авиасейлс» выставлен на продажу, его начальная цена 23 млрд руб.

Однако собеседники издания в инвестиционных кругах утверждают, что процесс находится на стадии подготовки, а владеющие долями фонды собирают предложения от потенциальных интересантов. «Но дешево не продадут», — подчеркивает один из них.

Структура владения с активами за рубежом и высокая цена могут стать барьером для сделки, говорят опрошенные «Коммерсантом» эксперты.

Крупный игрок

ИТ-сервис поиска и бронирования авиабилетов гонконгской структуры Go Travel Un Limited со штаб-квартирой на Пхукете. «Авиасейлс» основал российский предприниматель Константин Калинов в 2007 г., поначалу это был его личный блог со специальными предложениями авиакомпаний. Калинов умер в 2017 г. и 13 февраля 2026 г. бизнес принадлежит гонконгской Go Travel Un.

Долями также владеют семья основателя и менеджмент. В числе директоров компании значится Рустем Миргалимов, основатель группы компаний (ГК) «Таврос», инвестировавший в проект на раннем этапе.

Среди конечных бенефициаров — кипрские структуры и фонды iTech Capital, которые в 2021 г. вместе с «Эльбрус Капиталом» вложили в компанию $43 млн.

opozdanie_na_registracziyu_7716c44391.jpg

«Авиасейлс»
Онлайн-сервис по поиску авиабилетов «Авиасейлс»

В 2023 г. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) включил Go Travel Un Limited в перечень компаний, подлежащих «приземлению», — ей необходимо было открыт ь российское юридическое лицо, разместить на своем сайте форму обратной связи, завести личный кабинет на сайте Роскомнадзора. К февралю 2024 г. онлайн-сервис выполнил эти требования.

Только с ноября 2024 г. власти Москвы начали закупать у «Авиасейлс» данные статистики для оценки турпотоков.

Возможные покупатели и проблемы

Интерес к онлайн-сервису могут проявлять банки, развивающие собственные экосистемы. Ранее, например, сообщалось о переговорах «Альфа-банка» по покупке агрегатора «Туту», хотя в кредитной организации эту информацию опровергали.

Инвестиционный банкир Илья Шумов оценивает текущую стоимость «Авиасейлс» не менее чем в $300 млн. При этом он указывает на сложность объективной оценки из-за значительной доли зарубежных операций. Именно непрозрачная структура владения и иностранные активы могут стать главным препятствием для сделки, считает эксперт.

Участники рынка авиаперевозок отмечают, что доля прямых продаж авиакомпаний достигает 60-70%, и посредники вынуждены бороться за оставшийся объем на фоне снижения пассажиропотока, роста стоимости дистрибуции и сокращения комиссий перевозчиков.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Когда ИТ-актив становится обузой: стратегическая ловушка коммерциализации для финансового сектора

В Европе погромы американских ИТ. В филиале Amazon прошли обыски. Изъяты ПК и жесткие диски

Переход с SAP на Global ERP: «Сургутнефтегаз» раскрыл промежуточные результаты импортозамещения

Конференция CNews «Информационная безопасность 2026» состоится 25 февраля

Валентин Губарев, «Крок»: При сокращении ИТ-бюджетов бизнес требует четких аргументов для каждого вложения

Люди стоят дешевле. Нейросети не заменят операторов колл-центров – они слишком дороги и никому не нравятся

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще