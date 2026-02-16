CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

CNews приглашает 5 марта принять участие в конференции «Рынок аналитики и больших данных 2026».

Большие данные занимают все более важное место в бизнесе любой компании. И чем больше их становится, тем выше требования к решениям для их обработки. На место Data Lake приходит Lake House.

Извлекать данные и создавать дашборды помогает искусственный интеллект. А у аналитиков появляется время на более творческую работу. Однако главная задача любого проекта — приносить прибыль. А это непросто на фоне высоких затрат на инфраструктуру и квалифицированных специалистов.

Подробная информация на сайте.

Среди спикеров на данный момент:

Игорь Татаренко, директор департамента Мастер дата, «Русклимат»;
Анна Богдашкина, руководитель по стратегическому развитию, «ДОМ.РФ Технологии»;
Николай Галкин, директор департамента информационных технологий, «Кофемания»;
Сослан Габуев, заместитель директора Департамента развития искусственного интеллекта и больших данных Минцифры России;
Сергей Земелькин, руководитель направления корпоративных данных, «Росхим»;
Дмитрий Бунеев, CDO, IDS Borjomi Russia & Belarus;
Юрий Пчелин, директор департамента ИТ-Сервиса и отказоустойчивости, «Дикси»;
Евгений Мальцев, директор департамента ИТ развития, ФГ БКС.

Приглашаются для выступления с докладами:

Ольга Свитнева, директор по данным, ГК «Самолет»;
Павел Коротенко, СDO, Unilever;
Сергей Черномырдин, руководитель направления по архитектуре данных - владелец продукта Data Lake, «Магнит» (Magnit Tech);
Леонид Боев, Data & Analytics Product Owner, ИТМС;
Александр Кулиев, директор по данным, «Бургер Кинг»;
Максим Васильев, начальник Отдела архитектуры данных Центра стратегии и инициатив, «Росгосстрах»;
Михаил Кортунов, руководитель центра больших данных Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы ИЦ «Безопасный транспорт»;
Дмитрий Онтоев, начальник аналитического управления, Общегородской контакт-центр ДИТ Москвы;
Николай Шевцов, CDO и директор по управлению данными, «ОТП Банк»;
Вера Никишина, директор Департамента аналитики, ГК «Зетта Страхование»;
Максим Солопин, руководитель Центра компетенции разработки корпоративного хранилища данных, МКБ;
Илья Лавриков, руководитель направления бизнес-аналитики центра анализа данных и корпоративных продуктов, ГК «Альфа-Лизинг»;
Сергей Панов, CDO, ГК «Интерлизинг»;
Марина Суслова, руководитель команды управления данных, отвечает за качество данных и управление данными, HeadHunter;
Павел Шорохов, директор департамента по работе с данными, «Магнит»;
Анна Ахобадзе, руководитель департамента обработки, хранения и аналитики больших данных, «Почта России»;
Василий Вологдин, руководитель направления мониторинга и анализа данных информационных систем, BIOCAD;
Павел Коротенко, CDO, Unilever;
Адель Валиуллин, исполнительный директор Департамента анализа данных и моделирования, Газпромбанк;
Екатерина Варламова, директор департамента управления данными, Промсвязьбанк;
Феликс Исаакян, руководитель Data Science, ГК«Детский мир»;
Елена Артемьева, директор по аналитике Data Science и исследованиям, «Работа.ру»;
Александр Павлюк, руководитель Центра аналитики больших данных, Уральский банк реконструкции и развития.

Основные темы:

Российский рынок

Технологии управления и анализа

Практические кейсы

  • Строим систему хранения больших данных.
  • Какие данные стоит хранить в облаке.
  • Инструменты анализа и прогнозирования.
  • Могут ли сотрудники сами строить дашборды.
  • Данные на службе бизнеса: кейсы.
  • Экономический эффект проектов: цифры.

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru, Четвернин Алексей.

