Российским военным во главе с контр-адмиралом дали сроки за покупку на Украине негодных радиоэлектронных комплектующих для ЗРК

Суд в России признал отставного российского контр-адмирала виновным в организации хищения и участии в хищении у Министерства обороны России 592 млн руб. и назначил ему 4,5 года колонии общего режима и штраф в размере 500 тыс. руб. Исполнителями контрактов были Саратовский радиоприборный завод, компания «Союз-М» и завод «Электроприбор».

Судебное решение

Российского контр-адмирала в отставке приговорили к 4,5 года колонии, но его отпустили на свободу, пишет ТАСС. Он обвиняется в организации хищения и в участии в хищении денежных средств Министерства обороны (Минобороны) России в размере 592 млн руб.

16 феврале 2026 г. Московский гарнизонный военный суд признал отставного контр-адмирала Николая Коваленко виновным в организации хищения и участии в хищении у Минобороны России 592 млн руб. и назначил ему 4,5 года колонии общего режима и штраф в размере 500 тыс. руб. При этом от основного наказания в виде лишения свободы военного в 2026 г. освободили из-за болезни, какой именно не уточнили.

Дело, по которому проходил Николай Коваленко, касалось хищения денег, выделенных на четыре государственных контракта по ремонту запасных частей, имуществу и принадлежностей (ЗИП) для зенитных ракетных комплексов в 2013-2017 г. Исполнителями контрактов были Саратовский радиоприборный завод, компания «Союз-М» и завод «Электроприбор».

Официальный портал судов общей юрисдикции города Москвы Российские военные получили судебные приговоры за покупку на Украине негодных комплектующих для ЗРК и завышению цен

По версии следствия, исполнители под видом отремонтированных ЗИП за 592 млн руб. по факту поставляли непригодные ЗИП, которые были закуплены в 2012 г. на Украине по цене 40 млн руб.

Помимо контр-адмирала в отставке, подсудимыми по делу проходят еще шесть человек — все они также получили сроки в колонии общего режима. В отличие от Николая Коваленко, им ранее изменили подписку о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.

Другие фигуранты

Другие шестеро фигурантов получили следующие приговоры. Всех фигурантов в феврале 2026 г. взяли под стражу в зале суда. В удовлетворении гражданского иска Минобороны по делу суд отказал, информирует ТАСС.

Бывший начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения в Главном командовании (Главкомат) Военно-морского флота (ВМФ) России капитан первого ранга запаса Василий Витченко — осужден на три года шесть месяцев колонии, со штрафом 400 тыс. руб. и лишением воинского звания капитана первого ранга запаса.

Бывший консультант департамента ВМФ «Рособоронэкспорта» капитан третьего ранга запаса Андрей Клокоцкий — осужден на три года колонии, со штрафом 400 тыс. руб.

Wikipedia ЗРК М-1 «Волна», антенна радиовзрывателя и рули

Бывший глава компании «Союз-М» Замир Ахмедов — осужден на четыре года колонии, со штрафом 500 тыс. руб.

Бывший руководитель завода «Электроприбор» Муталиб Эмиралиев — осужден на восемь лет, со штрафом 800 тыс. руб.

Случайное множество уголовных дел

Заместитель генерального директора ООО «ПП «Интерарм» Вилен Даллари, которого подозревают в хищении более 500 млн руб. у Минобороны при выполнении государственного контракта, знаком с представителями уголовно-криминальной среды, следует из апелляционного постановления Московского городского суда 15 февраля 2026 г.

В октябре 2025 г. главное военное следственное управление Следственного комитета (СК) возбудило уголовное дело о хищении у Минобороны более 500 млн руб. По версии следствия, в 2022 г. ведомство заключило государственный контракт на поставку оборудования трубопроводной системы, которое должны были поставить генеральный директор ООО «ПП «Интерарм» Владимир Куранов и его заместитель Вилен Даллари. Контроль за выполнением контракта был возложен на бывшего главного инженера филиала военно-строительной компании «Строительное управление по Южному военному округу» Николая Лаптева. Оборудование, которое они поставили, не соответствовало условиям контракта.

Мужчин подозревают в мошенничестве в особо крупном размере — части четыре статьи 159 Уголовного кодекса (УК) России. Хамовнический районный суд продлил Даллари срок содержания под стражей до 6 марта 2026 г.

В 2026 г. адвокаты Даллари подали жалобу в суд с просьбой отпустить обвиняемого под домашний арест. Они указали, что заместитель генерального директора компании страдает тяжелыми заболеваниями. Кроме того, по их мнению, доводы следователей о том, что Вилен Даллари, находясь на свободе, попытается скрыться и продолжит заниматься преступной деятельностью или мешать следствию, не подтверждены.

Однако суд счел, что обвиняемый обладает обширными связями в органах государственной власти и управления, а также среди представителей уголовно-криминальной среды. Согласно материалам дела, оставаясь на свободе, Вилен Даллари может подговорить подчиненных или оказать на них давление, чтобы те дали ложные показания. «При этом срок содержания под стражей, установленный судом, является разумным, не выходящим за рамки срока предварительного расследования», — указано в документе.