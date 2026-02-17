Маск борется за право разработки системы управления роем БПЛА в секретном конкурсе армии США

Аэрокосмическая корпорация SpaceX и стартап в сфере искусственного интеллекта xAI стали ключевыми участниками секретного конкурса Пентагона. Целью программы с призовым фондом в $100 млн является создание технологии управления роями дронов с помощью голосовых команд. Разработка должна позволить операторам координировать действия сотнями дронов одновременно.

Секретный проект Пентагона

Компании Илона Маска (Elon Musk) SpaceX и xAI приняли участие в секретном технологическом соревновании Пентагона, пишет Bloomberg. Проект направлен на разработку ИТ-системы управления роями дронов с помощью голосовых команд.

Участие компаний Илона Маска — SpaceX и xAI — в разработке ИТ-систем вооружения с применением искусственного интеллекта (ИИ) знаменует собой новый, потенциально противоречивый этап в их бизнес-деятельности, утверждают журналисты. Ведь обе компании вошли в число немногих участников, отобранных для закрытого конкурса, инициированного Пентагоном в январе 2026 г. Общий призовой фонд тендера составляет $100 млн.

Конкурс, рассчитанный на шесть месяцев, направлен на создание передовой технологии управления роями беспилотных летательных аппаратов (БЛА), способной в реальном времени преобразовывать голосовые команды оператора в цифровые инструкции для координированного выполнения задач несколькими дронами одновременно. Сам же процесс ИТ-разработки в рамках этой оборонной программы будет разделен на пять этапов, включая создание программного обеспечения (ПО) и полевые испытания.

Flickr - Steve Jurvetson Главный исполнительный директор SpaceX Илон Маск

Компании SpaceX и xAI 17 февраля 2026 г. не предоставили официальных комментариев по данному вопросу. Детали отбора участников, критерии оценки и распределение финансирования остаются конфиденциальными в соответствии с условиями программы Defense Innovation Unit (DIU) и связанных структур Министерства обороны США.

Причинение технологии

Рой дронов — это скоординированная группа из десятков, сотен или даже тысяч дронов, действующих как единая распределенная система без постоянного централизованного управления каждым отдельным аппаратом.

Актуальные и перспективные направления военного применение роев дронов в 2026 г., подавление противовоздушной обороны (ПВО), разведка в глубине обороны, удар по площадям, электронная борьба, постановка ложных целей. Возможны и исследовательское использование технологии, изучение коллективного поведения, отработка ИИ-алгоритмов, тестирование ИТ-систем управления в экстремальных условиях.

Aiartgenerator Маск борется за право разработки ИТ-системы для роя дронов в секретном конкурсе армии США

Именно возможность голосового управления роем рассматривается как один из способов радикально упростить взаимодействие оператора с большим количеством аппаратов, сведя сложные тактические команды к естественной речи («Атаковать в колонне машины пехоты»; «Выявить все мобильные пункты ПВО в квадрате 11S CR 30 04 без их физического уничтожения»).

Изначальная критика автономности

Участие компаний Илона Маска в проекте, ориентированном на разработку автономных боевых ИТ-систем с элементами ИИ, привлекает повышенное внимание в связи с ранее высказанными им публичными опасениями относительно рисков автономного оружия и призывами к введению международных ограничений на подобные технологии.

В 2017 г. специалисты в области ИИ-технологий требуют запретить автономное оружие. Текст петиции, обращенной к Организации Объединенных Наций (ООН), размещен на сайте исследовательской организации «Институт будущего жизни». Институт занимается вопросами рисков для человечества, в том числе угрозами со стороны ИИ.

Обращение подписали 116 человек, все они — эксперты в области ИИ или руководители компаний, которые занимаются такими вопросами. Среди них, например, основатель Tesla, SpaceX и OpenAI Илон Маск, руководитель лаборатории Google по ИИ-разработке Мустафа Сулейман (Mustafa Suleiman) и многие другие, в том числе три российских предпринимателя Игорь Кузнецов (компания NaviRobot) и Алексей Южаков и Олег Кивокурцев (Promobot).

ИИ-разработчики раньше никогда не призывали запретить автономное оружие. Похожее открытое письмо уже публиковалось в 2015 г. при поддержке астрофизика Стивена Хокинга (Stephen Hawking) и одного из основателей Apple Стива Возняка (Steve Wozniak); его подписали несколько тысяч человек из ИТ-индустрии, но это была частная инициатива, а не мнение руководителей компаний-разработчиков ИИ-технологий.