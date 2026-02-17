CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Выручка «Яндекса» за 2025 г. выросла на треть. Компания научилась использовать ИИ в рекламе

Выручка «Яндекса» за 2025 г. выросла на треть и составила 1,44 трлн руб. Сокращение рекламной активности было компенсировано ростом рекламы в новых форматах и использованием ИИ. Сегмент «Персональные сервисы» вышел в плюс, а убыток от сервисов электронной коммерции был компенсирован улучшенной экономикой «Яндекс.Маркета» и ростом прибыли «Яндекс.Еды».

Итоги «Яндекса» за 2025 год

Компания «Яндекс» представила финансовые и операционные итоги 2025 г.

Выручка за год выросла на 32% и составила 1,44 трлн руб. В том числе рекламная выручка выросла на 13,5% до 449,1 млрд руб., подписная выручка – на 44,9% до 89,8 млрд руб.

Скорректированный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) составил 280,8 млрд руб. (рост за год 49%). Рентабельность по данному показателю составляет 19,5% (рост на 2,3 процентных пункта).

Скорректированная чистая прибыль составила 141,4 млрд руб. (рост за год 40%). По итогам 2026 г. «Яндекс» прогнозирует рост выручки на 20% (то есть до 1,73 млрд руб.), а скорректированный показатель EBITDA должен составить 350 млрд руб. (то есть рост составит 25%).

y6.jpg

Фото: Яндекс
Выручка «Яндекса» за 2025 г. выросла на треть

Менеджмент «Яндекса» предлагает выплатить дивиденды за 2025 г. в размере 110 руб. на одну акцию, это на 37,5% больше, чем было по итогам 2024 г. Численность основного персонала «Яндекса» выросла за год на 9% и составила 31,5 тыс. человек, при этом общая численность персонала снизилась на 2% до 95 тыс. человек.

Итоги «Яндекса» за IV квартал 2025 года

За IV квартал 2025 г. составила 436 млрд руб., увеличившись на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. В том числе рекламная выручка составила 124,5 млрд руб. (рост за год 8,7%), подписная выручка – 24,6 млрд руб. (рост за год 34,5%).

Скорректированный показатель EBITDA за IV квартал 2025 г. составил 87,8 млрд руб. (рост за год 80%), рентабельность по данному показателю 20,1% (рост 5,8 процентных пункта), скорректированная чистая прибыль составила 53,5 млрд руб. (рост за год 70%).

Итоги сегмента «Поисковые технологии и ИИ»: чем было компенсировано снижение активности

В разрезе сегментов выручка «Поисковых сервисов и ИИ (искусственный интеллект)» составила 551,2 млрд руб. (рост за год 10%), скорректированный показатель EBITDA – 245,5 млрд руб. (рост 12%), рентабельность по данному показателю – 44,5%.

Как пояснили в «Яндексе», сокращение рекламной активности в отраслях, чувствительных к высокой процентной ставке – авто, недвижимость, потребительская электроника, банки – было частично компенсировано притоком рекламодателей в новые форматы: Smart TV, цифровая наружная реклама, рекламная сеть «Яндекса» для блогеров, ритейл-медиа. Выручка этих форматов выросла в 4,4 раза, а число рекламодателей увеличилось в 2,6 раз.

«На экономику сегмента позитивно повлиял рост эффективности рекламных продуктов на 33% к го – благодаря технологиям ИИ, которые позволяют улучшить точность подбора и релевантность рекламных объявлений с учетом интересов пользователя», - заявили в «Яндексе».

Как «Яндекс.Маркет» улучшил экономность

Выручка сегмента «Городские сервисы» в 2025 г. составила 804,5 млрд руб. (рост за год 36%), скорректированный показатель EBITDA – 62,8 млрд руб. (рост за год 256%), рентабельность по данному показателю – 7,8%. Доход от рекламы в городских сервисах (платформа «Яндекс UrbanAds) в IV квартале 2025 г. составил 21 млрд руб., увеличившись за год на 31%.

Число активных пользователей городских сервисов за год увеличилось на 17% и составило 62,3 млн человек в месяц. В декабре 2025 г. 19% пользователей «Яндекс.Go» пользовались двумя и более сервисами, доля оборота сервисов, не связанных с заказом такси, составила 49%. В «Фудтехе» оборот «Яндекс.Лавка» за 2025 г. вырос на 45%, в «Яндекс.Еде» - на 44%. Доля заказов, связанных с непродуктовым направлением, в декабре 2025 г. составила 24,2% (рост – на 3,7 процентных пункта).

В подсегменте «Райдтех» валовый оборот (GTV) составил 1,63 млрд руб., рост за год – 11%. Выручка увеличилась на 25% до 284,3 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA – 110,6 млрд руб. (рост за год 37%), рентабельность по данному показателю – 6,8%.

В подсегменте «Сервисы электронной коммерции» GTV составил 1,21 трлн руб. (рост за год 21%), выручка – 465,3 млрд руб. (рост 44%), скорректированный показатель EBITDA имеет отрицательное значение – минус 39,6 млрд руб. (снизился за год на 30%). Важным вкладом в снижение убытка стало улучшение экономики «Яндекс.Маркета» и рост скорректированного показателя EBITDA в «Яндекс.Еде» - более чем в два раза.

В подсегменте «Доставка и другие O2O-сервисы» GTV составил 209,6 млрд руб. (рост за год – 26%), выручка – 85,9 млрд руб. (рост – 12%), скорректированный показатель EBITDA имеет отрицательное значение – 8,2 млрд руб. (увеличился за год на 18%).

Сегмент «Персональных сервисов» вышел в плюс

Выручка сегмента «Персональные сервисы» в 2025 г. 214,3 млрд руб., увеличившись за год 61%. Скорректированный показатель EBITDA составил 7 млрд руб., при том что по итогам 2024 г. он имел отрицательное значение – минус 8,7 млрд руб. Рентабельность по данному показателю составила 3,3%.

В подсегменте «Поиск и развлекательные сервисы» выручка за год увеличилась на 32% до 120,8 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - 11,6 млрд руб., рентабельность по данному показателю составила 9,6% (рост 8,9 процентных пункта).

В подсегменте «Финансовые сервисы» GMV за 2025 г. вырос на 80% и составил 1,1 трлн руб., выручка составила 85,9 млрд руб. (рост за год – 156%), скорректированный показатель EBITDA имеет отрицательное значение – 2,5 млрд руб. При этом за год убыток сократился на 74%. Число активных пользователей данных сервисов выросло на 19%, оборот сервиса оплаты частями и кредитных продуктов в Iv квартале 2025 г. составил 41% от общего GMV, доля внешнего оборота в GMV «Финансовых сервисов» за год выросла на 52%.

В подсегменте «Свои плюс и другие сервисы» выручка составила 16 млрд руб. (рост за год 22%), скорректированный показатель EBITDA имеет отрицательное значение – минус 2,1 млрд руб. Число подписчиков «Яндекс.Плюс» увеличилось на 21% и составило 47,5 млн, из них 24% являются пользователями финансовых сервисов, а 74% пользователей финансовых сервисов являются подписчиками «Яндекс.Плюс».

Результаты «B2B tech» и «Автономные технологии»

В сегменте «B2B tech» выручка за 2025 г. составила 48,2 млрд руб., увеличившись за год на 48%. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 141% и составил 9,4 млрд руб., рентабельность по данному показателю составила 19,6%.

В том числе выручка от ИИ- и ИБ-сервисов выросла в 2 раза и составила 9% от общей выручки YandexCloud. Количество внешних клиентов Yandex.Cloud выросло на 17% и составило 51 тыс. Выручка платформы Yandex Ai Studio удвоилась и составила 2 млрд руб. On-premise решения приносят 3,4% от общей выручки YandexCloud. За 2025 г. было потреблено 234 млрд токенов (рост – в семь раз). Ежемесячная аудитория сервисов «Яндекс 360» составляет 102 млн пользователей.

В сегменте «Автономные технологии» выручка составила 600 млн руб., рост за год составил 331%. При этом скорректированный показатель EBITDA имеет отрицательное значение – минус 15,4 млрд руб.

Выручка сегменте «Прочие сервисы и инициативы» выручка составила 12,1 млрд руб., рост за год – 5%. При этом скорректированный показатель EBITDA по данному показателю также имеет отрицательное значение – минус 26,8 млрд руб.

Игорь Королев

