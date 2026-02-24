Последний день регистрации на конференцию CNews «Информационная безопасность 2026»

Последние дни регистрации. Успейте подать заявку участие в конференции CNews «Информационная безопасность 2026», которая состоится 25 февраля 2026 г.

Зарегистрироваться для участия в конференции можно по ссылке.

На конференции Партнерами выставки выступают компании АБП2Б и StopPhish.

Приглашаем посетить мероприятие и познакомиться с продуктам компании на стенде партнера.

Докладчики:

Владимир Бондарев, директор департамента по информационным технологиям, холдинговая компания «Интеррос»;

Владислав Иванов, руководитель отдела ИТ безопасности, Health & Nutrition;

Сергей Савченко, начальник службы по обеспечению информационной безопасности, «Воздушные Ворота Северной Столицы»;

Карина Садова, руководитель направления AI, X5 Digital;

Дмитрий Костров, начальник отдела по защите информации, «СибМир»;

Анастасия Веко, владелец продукта, SkyDNS;

Данила Гуляев, руководитель Центра информационной безопасности, Объединения «Росинкас»;

Алексей Парфентьев, заместитель генерального директора по инновационной деятельности, «СёрчИнформ»;

Станислав Погоржельский, технологический евангелист VK Cloud&Data.

Темы конференции:

Российский рынок

Каков текущий объем российского рынка ИБ и каковы темпы его роста?

Как изменилась структура рынка ИБ после ухода иностранных вендоров?

Каковы основные драйверы роста российского рынка кибербезопасности сегодня?

Какие основные барьеры и вызовы замедляют развитие отрасли ИБ в России?

Как государственное регулирование (ФСТЭК, ФСБ, требования КИИ, закон о персональных данных) влияет на развитие рынка ИБ?

Технологии безопасности

Какие ключевые сегменты доминируют на рынке ИБ (ПО, оборудование, услуги, сервисы SOC)?

Насколько российский рынок ИБ конкурентен по сравнению с мировыми рынками, особенно в части инноваций?

Какие технологии являются самыми востребованными в российском ИБ (ИИ/машинное обучение, поведенческий анализ, облачная безопасность)?

Как искусственный интеллект используется для автоматизации обнаружения угроз и реагирования на инциденты в России?

Какие инновационные решения, разработанные российскими компаниями, можно считать уникальными или прорывными на мировом уровне?

Какие тренды в области операционных центров кибербезопасности наиболее актуальны для России?

Запросы заказчиков

Насколько активно российские компании используют облачные сервисы безопасности по сравнению с развертыванием решений on-premise?

Какие функции или типы решений (защита конечных точек, DLP, фаерволы, защита приложений) наиболее востребованы у российских заказчиков?

Как меняются ожидания заказчиков от продуктов ИБ (отдельные продукты vs комплексные платформы)?

Какова текущая ситуация с кадровым голодом в сфере кибербезопасности в России, и какие меры принимаются для его решения?

Проекты и решения

Какие компании успешно заместили ушедшие западные продукты и в каких сегментах импортозамещение прошло наиболее успешно?

Как крупные ИТ-гиганты влияют на ландшафт рынка ИБ, предлагая собственные сервисы?

Каковы основные конкурентные преимущества российских ИБ-решений перед зарубежными аналогами?

Какие отрасли являются основными потребителями решений ИБ?

Насколько активно малый и средний бизнес инвестирует в кибербезопасность по сравнению с крупными корпорациями?

Будущее информационной безопасности

Каковы прогнозы развития российского рынка ИБ на ближайшие три-пять лет?

Какие новые вызовы (безопасность IoT, 5G, квантовые вычисления) могут повлиять на будущее кибербезопасности в России?

Насколько активно российские ИБ-компании планируют выходить на международные рынки (СНГ, Азия, Ближний Восток)?

Как изменится подход к кибербезопасности с развитием концепции цифрового суверенитета?

Какие самые важные метрики используют российские CISO для оценки эффективности своих инвестиций в ИБ?

К участию приглашаются представители государственных ведомств, компаний всех отраслей экономики, использующих ИБ-решения, ИБ-компаний, разрабатывающих или внедряющих сервисы безопасности, а также аналитики и независимые эксперты.