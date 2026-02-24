CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Прибыль российского разработчика радиолокационной техники взлетела в 12 раз

Выручка входящего в концерн «Алмаз-Антей» — НПО «Стрела» выросла в 12,5 раз (почти до полумиллиарда рублей). Это самая крупная прибыль компании с 2019 г. Занимается «Стрела» производством радиолокационной техники.

Стрела летит высоко

Как выяснил CNews, чистая прибыль радиоэлектронной компании НПО «Стрела» по итогам 2025 г. выросла в 12,5 раз: с 38,5 млн руб. до 480,5 млн руб. Это следует из годовой бухгалтерской отчетности компании за 2025 г.

НПО «Стрела» занимается разработкой и производством радиолокационной техники, предназначенной для наблюдения за наземными целями. Входит в концерн «Алмаз-Антей».

Согласно бухгалтерской отчетности, выручка компании по итогам 2025 г. выросла в два раза: с 20,9 млрд руб. до 41,2 млрд руб. Себестоимость продаж также кратно выросла с 17,7 млрд руб. по результатам 2024 г. до 37,8 млрд руб. в прошлом году.

Дебиторская задолженность по итогам 2025 г. составила 39,2 млрд руб. (25,97 — по итогам 2024.). Кредиторская задолженность достигла 27,5 млрд руб., уменьшившись на почти 4 млрд по сравнению с 2024 г. Увеличился и баланс компании с 62,8 млрд до 78,5 млрд руб.

russian-military-officer-high-tech-government-agency-spreading-fake-news.jpg

freepik
НПО «Стрела» заработала почти полмиллиарда рублей в 2025 г.

Компания зарегистрирована в Туле, ее гендиректором является Дмитрий Кузнецов, следует из базы «Контур.Фокуса».

CNews обратился к представителям «Алмаз-Антей» и НПО «Стрела» за комментариями о причинах, повлиявших на такой рост выручки и прибыли.

Что известно о компании

НПО «Стрела» занимается разработкой средств разведки наземных движущихся целей и огневых позиций, производством радиолокационных станций и пр. Предприятие отвечает за производство, ремонт и модернизацию систем и средств разведки ракетных войск и артиллерии ВС РФ.

Компания попала под санкции в июне 2024 г.

Головное предприятие «Алмаз-Антей» обеспечивает государство системой воздушно-космической обороны. В мае 2025 г. CNews писал о том, что «Алмаз-Антей» получил госзаказ на 650 млн руб. на создание в восьми российских регионах инфраструктуры для подключения их к единой системе наблюдения за воздушным пространством и контроля за беспилотниками.

Кристина Холупова

