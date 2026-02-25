Гендиректора ИТ-компании, работавшей на правительство США посадили на семь лет за продажу секретов в Россию

Бывший генеральный директор подразделения правительственного поставщика инструментов кибербезопасности в США получил срок за продажу конфиденциальной информации российской компании. Адвокаты добились назначения ему минимального наказания — семь лет и три месяца лишения свободы.



Вынесен приговор за продажу секретов оборонного поставщика Правительства США

Генеральный директор Trenchant (специализированное подразделение кибербезопасности компании L3Harris, поставщика Правительства США) приговорен к семи годам и трем месяцам лишения свободы за продажу украденных им коммерческих секретов своего работодателя российскому брокеру, сообщил Cyberscoop.

Об оглашении приговора гражданину Австралии Питеру Уильямсу (Peter Williams) первыми сообщили журналисты Bloomberg и Cyberscoop в своих блогах. Отмечалось, что судья прислушался к доводам защиты и назначил минимальное наказание, предусмотренное законом.

По данным следствия, работая в Trenchant, Уильямс присвоил как минимум восемь эксплойтов или компонентов эксплойтов, предназначенных для ограниченного использования Правительством США и некоторыми из его партнеров.

freepik/drobotdean Бывший австралийский разведчик, работая в американской компании, продавал ее секреты и покупал на вырученные деньги предметы роскоши

Название покупателя киберсекретов в материалах дела не указано, но некоторые детали указывали на российского брокера эксплойтов Operation Zero, как пишет издание. По данным TechCrunc, Operation Zero перепродает полученные инструменты исключительно российскому Правительству и российским компаниям. Министерство финансов США подтвердило, что брокером в деле Уильямса является Operation Zero, и объявило о санкциях против него.

Предметы роскоши для бывшего разведчика

По словам обвинения, Уильямс использовал свой доступ к системам Trenchant в течение примерно трех лет для получения конфиденциальных данных и заключил несколько сделок с брокером, платившим ему в криптовалюте.

Уильямс потратил вырученные таким образом $1,3 млн на покупку предметов роскоши, утверждали прокуроры и добивались, как писал CNews в октябре 2025 г., конфискации его дома в Вашингтоне, двадцати двух часов (включая Rolex, Tag Heuer и Apple Watch), сумки Louis Vuitton, куртки Moncler, бриллиантовых украшений от Tiffany и всех криптовалютных средств на счетах в семи различных банках и финансовых платформах.



В ходе судебного разбирательства сторона обвинения утверждала, что ранее подсудимый служил в Австралии — в управлении связи, а также в агентстве внешней радиоэлектронной разведки.

Потерпевшая сторона

Ни Trenchant, ни L3Harris не обвиняются в каких-либо правонарушениях в рамках этого уголовного дела. Правительственный подрядчик признан понесшим ущерб в размере $35 млн. Вердикт о возмещении будет вынесен позже.

Trenchant образовалась в результате слияния Azimuth и Linchpin Labs, купленных в 2018 г. компанией L3Harris. Оба стартапа исследовали уязвимости нулевого дня и продавали хакерские инструменты группе по обмену разведывательной информацией правительств США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Согласно информации на веб-сайте L3Harris, она занимается «обеспечением национальной безопасности с помощью решений по сбору данных» и является «мировым авторитетом в области кибервозможностей в области операций с компьютерными сетями и исследований уязвимостей», что на деле означает агрессивные кибертехнологии, такие как эксплойты нулевого дня и инструменты слежки.

Осенью 2025 г. сообщалось, что в Trenchant произошла серьезная утечка инструментов, способных эксплуатировать уязвимости Google Chrome. Доказательств связи этой утечки с федеральным обвинением против Уильямса расследование не выявило.