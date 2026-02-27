Число компьютерных клубов в России растет в полтора раза каждый год

Последние три года количество компьютерных клубов в России росло в среднем на 50% в год. Средний чек увеличился в три раза. Среди посетителей стало больше платежеспособных клиентов и меньше молодежи.



Рост в полтора раза

За 2025 г. количество компьютерных клубов в России увеличилось на 48%. За последние три года показатель в среднем растет на 50% год к году, приводят «Ведомости» статистику «Сбераналитики» и консалтинговой компании Strategy Partners.

В 2023 г. таких заведений в стране насчитывалось 2,012 тыс., в 2024 г. — 3,165 тыс., а в 2025 г. уже 4,695 тыс., рассказали изданию аналитики.

По данным разработчика ПО для компьютерных клубов Langame, за 2025 г. рост по количеству клубов составил 29% (до примерно 4 тыс. по всей стране), а число игровых мест увеличилось на 19%, превысив 100 тыс.

freepik В последнее время количество компьютерных клубов активно росло, но 2026 г. может переломить этот тренд

По итогам 2025 г. объем рынка компьютерных клубов достиг 30 млрд руб., что на 15% больше по сравнению с концом 2024 г., как сообщили CNews в январе 2026 г. в Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ).

Объем выручки клубов

За IV квартал 2025 г., который традиционно считается высоким сезоном для рынка, медианная квартальная выручка на один клуб выросла на 9,6%, подсчитали в АРКИ. Медианная выручка на одного гостя за осень 2025 г. выросла на 15,5% и к декабрю 2025 г. достигла 1,57 тыс. руб. В Москве и Санкт-Петербурге выручка на гостя была выше — около 1,9 тыс. руб.

Средний чек в компьютерных клубах в 2025 г. остался на уровне 2024 г. — 464 руб., рассказал «Ведомостям» основатель студии Vengeance Games Константин Сахнов. В регионах, по его словам, средний чек может составлять около 100–200 руб., в Москве он может быть много выше.

Средний чек одного посещения генеральный директор Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников оценил в 1,6 тыс. руб. и добавил, что эта сумма и за последние три года выросла примерно в три раза.



Рынок стал все чаще ориентироваться на более взрослое и платежеспособное население с иными ожиданиями к формату и качеству услуг, отметил представитель «Сбераналитики».

Аудитория растет и меняется по составу

Количество уникальных посетителей клубов в 2025 г. достигло пика в ноябре (1,2 млн в месяц), по информации Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры. Во II полугодии 2025 г. число посетителей увеличилось по сравнению с предыдущим периодом почти на 20% (1 млн).

Доля женщин среди посетителей к III кварталу 2025 г. выросла до 43%, доля же молодой аудитории (до 20 лет) составляла в начале 2025 г. 31%, а в конце сократилась до 28% (данные «Сбераналитики»).

Овчинников оценивает долю женщин в 8%–10%, а типичный портрет посетителя компьютерного клуба описывает так: мужчина 18–24 лет, чаще всего студент, имеющий собственный доход. Рынок растет из-за высокой стоимости домашних игровых компьютеров и спроса на социальный формат игры, киберспортивными тренировками и турнирами, считает эксперт.

Тренд начинает разворачиваться

Основатель сети компьютерных клубов Strike Arena Алексей Колесников в начале 2026 г. заметил спад тенденции к росту, который он объясняет увеличившимся объемом необходимых для открытия бизнеса вложений и высоким уровнем требовательности потребителя. Если до 2025 г. на открытие компьютерного клуба с нуля требовалось до 4 млн руб., то сейчас минимальные вложения начинаются от 10 млн руб., сказал Колесников.

С тем, что стоимость открытия нового клуба для бизнесменов довольно высока, согласен Сахнов. По его оценке, она составляет около 2–3 млн руб. при открытии франшизы крупной сети и до 1 млн руб. в случае открытия «кустарного» клуба. В сумму включена закупка персональных компьютеров и консолей, дополнительного оборудования и оформления, аренда площади в ТЦ и другие операционные расходы, уточнил предприниматель.

Бурный рост не может продолжаться долго и в 2026 г. может замедлиться, так как рынок мегаполисов уже довольно плотно насыщен клубами, полагает Сахнов.