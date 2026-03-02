Долг Chronopay удалось погасить продажей дачи его хозяина

Бывшему юридическому лицу обанкротившейся платежной системы Chronopay удалось удовлетворить требования кредиторов на 65,8 млн руб. за счет продажи имущества владельца компании - Павла Врублевского. Однако управляющий несостоятельности компании Марина Заколупина требует выплатить ей стимулирующее вознаграждение в размере 19 млн руб., в том числе путем повторного привлечения к субсидиарный отвтщенности бывших гендиректоров компании, с чем не все из них согласны.

Вознаграждение для конкурсного управляющего Chronopay

Конкурсный управляющий «Хронопей Сервисез» (бывшее юридическое лицо платежной системы Chronopay) Марина Заколупина в рамках процесса банкротства компании обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением об установлении процентов по своему стимулирующему вознаграждению. Информация об этом следует из картотеки «Электронное правосудие».

Размер своего вознаграждения Заколупина определила в размере 19,9 млн руб. (30% от собранной конкурсным управляющим конкурсной массы). Из них 13,4 млн руб. Заколупина хочет получить с «Хронопей Сервисез» (то есть из конкурсной массы компании), 6,6 млн руб. - с владельца компании Павла Врублевского, бывших руководителей компании - Дмитрий Артимовича, Сергея Олевского и Алексея Ковыршина, а также с кредиторов компании - Liberty On Line (брокер Forex) и Юрия Копченова.

Как Chronopay стала банкротом

«Хронопей-Сервисез» была признана банкротом в 2018 г. по иску Libery On Line. При этом сама система Chornopay несколько лет продолжала работать через другое юридическое лицо - «Хронопей Восток».

Конкурсным управляющим была назначена член «Центра финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса» Марина Заколупина. Размер задолженности компании составлял 65,8 млн руб., в том числе 20,8 млн руб. - кредиторы второй очереди, 33,4 млн руб. - кредиторы третьей очереди, 11,7 млн руб. - требования кредиторов по возмещению убытков в форме упущенной выгоды и других неустоек.

Заколупина добилась привлечения к субсидиарный ответственности Врублевского, Ковыршина, Олевского и Артимовича на указанную сумму. При этом исполнительный лист на 44,6 млн руб. был выдан судом непосредственно Заколупиной, на 20,7 млн руб. - Liberty On Line, на 1 млн руб. - еще одному кредитору - интернет-магазину Mamsy (к настоящему времени также признан банкротом, права требования задолженности перешли к Копченому).

Создатель Chronopay Павел Врублевский вместе с финансовым директором компании Алексеем Беляевым и другими лицами были арестованы в 2022 г. по обвинению в мошенничестве и создании сети мошеннических сайтов King-Donate.com. В конце 2025 г. Хамовнический суд Москвы признал всех фигурантов дела виновными и приговорил Врублевского к 10 годам заключения, Беляева - к 8 годам.

Распродажа имущества Павла Врублевского

В то же время в 2023 г. Врублевский был признан банкротом по иску Владимира и Светланы Шубных, у которых предприниматель арендовал дачу. Конкурсным управляющим был назначен член «Межрегионального центра арбитражных управляющих» Антон Нестеренко.

В рамках соответствующего процесса «Хронопей Сервисез» (от ее имени действует Заколупина), Liberty On Line и Копченов были включено Арбитражным судом Москвы в реестр кредиторов Врублевского, в итоге общий размер его задолженности составил 77,3 млн руб.

Нестеренко обнаружил у Врулевского следующее имущество, которое подлежало продажи для удовлетворения требований кредиторов: земельный участок площадью 5,8 тыс. кв. м и расположенный на нем жилой дом плотью 1,03 тыс. кв м. в поселке Жуковка Красногорского района Московской области; 1/2 земельного участка общей площадью 1,65 тыс. кв. м и расположенного на нем жилого дома площадью 265 кв. м в поселке Палица Одинцовского района Московской области; квартира в Москве на Комсомольском проспекте площадью 128 кв. м.

Квартиру планировалось продать по цене 125,8 млн руб., при этом из вырученных от продажи средств Врублевскому предполагалось приобрести замещающее жилье на сумму не более 23,4 млн руб.

Однако Врублевский через суд смог добиться отмены продажи его квартиры, так как он проживает в ней вместе с женой и тремя детьми, двое из которых - несовершеннолетние. В то же время дом в Жуковке в начале 2025 г. был выставлен продан за 199 млн руб. Половина средств отошла к супруге Врублевского Вере, остальное ушло в конкурсную массу. Нестеренко запросил суд установить размер его вознаграждения в размере 13,9 млн руб., суд определил его в размере 6,9 млн руб.

Как конкурсный управляющий Chronopay обосновывает необходимость выплаты своего вознаграждения

В своем заявлении об установлении размер вознаграждения (имеется в распоряжении CNews) Заколупина указывает, что благодаря ее действиям по привлечениям к субсидиарный ответственности указанных лиц требования кредиторов «Хронопей-Сервисез» были полностью удовлетворены.

Также конкурсный управляющий «Хронопей-Сервисез» считает, что она действовало «активно» в рамках исполнения своих обязанностей, в том числе добилась признания недействительными замены в ряде договорах с Промсвязьбанком об оказании услуг эквайринга «Хронопей-Сервисез» на «Хронопей-Восток», в связи с чем «Хронопей-Восток» должен выплатить в конкурсную массу «Хронопей-Сервисез» 25,8 млн руб.

По мнению Заколупиной, Врублевский и Артимович (последний гендиректор «Хронопей-Сервисез») искусственно «парализовали» деятельность «Хронопей-Сервис», когда перевели договора экварийнга на «Хронопей-Восток» (ее владельцем и гендиректором является Врублевский, Артимович владеет в компании 1%). Также Заколупина добилась взыскания с Врублевского и Ковыршина 2,3 млн руб., которые «Хронопей-Сервисез» потратил на обучение несовершеннолетних детей Врублевского в «Школе «Президент».

Заколупина также указывает, что благодаря ее действиям денежные средства, вырученные от продажи имущества Врублевского, поступили в конкурсную массу «Хронопей-Сервисез». При этом то обстоятельство, что Заколупина не осуществляла реализацию имущества Врублевского с целью обращения взыскания на него, не означает, что этот процесс был бы возможен без ее участия, считает конкурсный управляющий «Хронопей-Сервисез».

Почему бывший гендиректор Chronopay против привлечения его к субсидиарный ответственности

Дмитрий Артимович изначально возражал против привлечения его к субсидиарный ответственности по делу о банкротстве «Хронопей-Сервисез». Он указывал, что покинул компанию еще до ее банкротства, однако Врублевский отказывался назначать нового гендиректора. В итоге Артимович через налоговую инспекцию самостоятельно добился в несения указаний в ЕГРЮЛ о том, что данные о занятии им должности гендиректора компании являются недействительными.

В ответ на нынешнее заявление Заколупиной об установлении размера ее вознаграждения Артимович указал, что вознаграждение конкурсного управляющего выплачивается из средств, поступишь в конкурсную массу должника. При этом выплата вознаграждения из других источников, в том числе средств и имущества лиц, ранее привлеченных к субсидиарный ответственности, законом не предусмотрено, говорит Артимович в своем заявлении в суд (имеется в распоряжении CNews).

Артимович также считает, что действия Заколупиной являются попыткой «повторного привлечения к субсидиарный ответственности», что не допускается законом (если ранее требование о привлечении этого лица уже было предъявлено и рассмотрено в деле о банкротстве). Артимович также полагает, что в случае взыскания с него средств для вознаграждения конкурсного управляющего «существует риск необоснованного обогащения Заколупиой, так как денежные средства, поступившие в конкурсную массу «Хронопей Сервисез», покрывают все требования кредиторов».

Марина Заколупина не ответила на запрос CNews относительно размера ее стимулирующего вознаграждения. Адвокат Павла Врублевского Александр Инноядов, представляющий интересы предпринимателя в уголовном процессе, заявил, что не связан с делом о банкротстве бизнесмена.

Мнение эксперта

«По общему правилу требование о выплате вознаграждения конкурсного управляющего относится к текущим платежам, при этом данное общее правило распространяется и на выплату фиксированной части, и на проценты – указывает адвокат, партнер юридической компании Astey Юрий Сидоренко. - Вместе с тем, в размер субсидиарной ответственности могут входить требования по текущим платежам в случае недостаточности имущества должника. Однако, согласно Закон «О банкротстве, содержит специальные правила, применимые к порядку исчисления суммы вознаграждения арбитражного управляющего, привязанного к фактически поступившим в конкурсную массу денежным средствам в результате исполнения судебного акта о привлечении к субсидиарной ответственности. Правильное толкование данной нормы должно заключаться в том, что выраженное в процентах вознаграждение конкурсного управляющего представляет собой именно часть от поступившей суммы, а не сумму процентов, начисленных сверх реально взысканного»

В то же время Сидоренко обращает внимание на Постановление Пленума Верховного суда России (ВС РФ), согласно которому сумма исчисляемого вознаграждения уменьшает размер возмещения требований кредиторов, за счет которых данное вознаграждение исчислено и выплачено. «Соответственно, Пленум ВС РФ указывает, что прямой обязанностью конкурсного управляющего в такой ситуации будет подать заявление о взыскании с контролирующих должника лиц данной суммы уже в качестве судебных издержек, - добавляет адвокат. Если же конкурсный управляющий не сделает это, уже с него кредиторы будут вправе взыскать убытки».