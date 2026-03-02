Россияне сдают позиции. В стране впервые за семь лет упала цифровая грамотность

В России снизился уровень цифровой грамотности населения. Это случилось впервые за долгие семь лет – до этого она демонстрировала стабильный рост из года в год. Причина – слишком быстрое развитие технологий. Россияне банально не успевают за ним.

Цифровая безграмотность

В России начал катиться вниз уровень цифровой грамотности. Как сообщили CNews представители аналитического центра НАФИ («Национальное агентство финансовых исследований»), по итогам 2025 г. он упал на 3 процентных пункта (п.п.) год к году. Исследователи измеряют индекс цифровой грамотности россиян в процентных пунктах, не в процентах.

С одной стороны, сокращение незначительное, с другой – это в целом крайне нехарактерный результат для России последних лет. Уровень цифровой грамотности россиян упал впервые за семь лет, с 2018 г.

По результатам 2025 г. он составил 68 п.п., тогда как в 2022-2024 гг. он был на уровне 71 п.п. С 2018 по 2021 гг. включительно индекс рос с 52 до 64 п.п.

По мнению экспертов НАФИ, одна из основных причин случившегося – слишком высокая скорость развития новых технологий и их внедрения в повседневную жизнь. Россияне попросту не в состоянии поддерживать столь же высокий темп освоения этих технологий.

Headway / Unsplash Технологий и сервисов стало слишком много. Россияне не могут угнаться за всем

Для расчета индекса цифровой грамотности НАФИ применяет международную методику DigComp, разработанную Объединенным исследовательским центром (Joint Research Centre) Европейской Комиссии. В рамках подхода оценка цифровых компетенций проводится по пяти сферам: информационная грамотность, коммуникативная грамотность, создание цифрового контента, цифровая безопасность и навыки решения проблем в цифровой среде.

Молодой – не значит грамотный

Индекс цифровой грамотности сильно зависит от множества факторов. Среди них – возраст, место жительства и сфера деятельности. Как сообщили CNews эксперты НАФИ, в 2025 г. самую высокую цифровую грамотность демонстрировали жители Москвы и Санкт-Петербурга (70 п.п.), а также собственников бизнеса и ИП (72 п.п.)

При этом молодые россияне в возрасте 14-17 лет демонстрировали самый низкий индекс грамотности – 62 п.п.. Также индекс цифровой грамотности оказался ниже у жителей крупных городов (с населением 0,5-1 млн человек – 65 п.п.), и у безработных (65 п.п.).

Для сравнения, индекс цифровой грамотности у россиян в возрасте 18-24 года – 69 п.п.,

25-34 года – 68 п.п., 35-44 года – 69 п.п., 45-54 года – 74 п.п. У россиян от 55 лет и старше этот показатель равен 66 п.п.

Гендерное и образовательное равенство

Как показало исследование НАФИ, наличие диплома о высшем образовании совершенно не гарантирует, что у его обладателя будет высокая цифровая грамотность. Индекс цифровой грамотности у имеющих высшее образование составил 71 п.п., а у тех, кто не стал тратить пять лет жизни на вуз – он равен 66 п.п.

Отметим также, что в 2025 г. женщины впервые за семь лет сравнялись по индексу цифровой грамотности с мужчинами (68 п.п.). Для сравнения, годом ранее этот показатель составлял 73 п.п. для мужчин и 70 п.п. для женщин.

Зачем развиваться

Еще одной отличительной чертой 2025 г. стало то, что в этом году среди россиян преобладали люди именно с базовыми цифровыми навыками, который по классификации НАФИ не считается самым низким. Таковых в стране было 75%, и это на 9 п.п. больше год к году. К такому уровню эксперты отнесли тех, кто уверенно пользуется цифровыми сервисами для повседневных задач.

НАФИ Доля населения, обладающего разными уровнями цифровой грамотности, в процентах от всех участников тестирования

Самый низкий уровень цифровой грамотности по НАФИ – это начальный уровень (минимальные навыки работы в цифровой среде). Таких людей в России меньшинство – 4%, хотя их на стало на 2 п.п. больше, чем год назад.

Продвинутым уровнем цифровой грамотности могут похвастаться 21% россиян, но их стало на 11 п.п. меньше, чем в 2024 г. Этот уровень подразумевает использование цифровых технологий для создания собственных проектов и решения сложных задач. 21% – это самый низкий показатель за семь лет, даже в 2018 г. было 27%.

Типичный портрет россиянина с продвинутым уровнем цифровой грамотности – мужчина 18-24 лет, проживает в мегаполисе, получает образование и еще не начал карьеру, отметили в НАФИ.

Алиса, как переустановить «Виндовс»

Как показало исследование, у россиян наибольшие трудности вызывает именно настройка программного обеспечения. Общий уровень знаний россиян в этой сфере специалисты НАФИ оценили всего лишь в 53 п.п.

Что наиболее примечательно, навык настройки ПО в 2025 г. всего-навсего за год рухнул на впечатляющие 6 п.п. – в 2024 г. было 59 п.п.).

НАФИ Компоненты Индекса цифровой грамотности в динамике с 2020 года, в процентных пунктах

Немного меньше (59 п.п.) трудностей у россиян с оценкой достоверности информации и созданием аудио- и видеоконтента. Наиболее выраженные сложности с оценкой достоверности информации зафиксированы у людей 25-34 лет (55 п.п.) и аудитории 55+ (56 п.п.).

При этом у россиян немало и сильных цифровых компетенций. Наиболее развитыми цифровыми навыками у них оказались знание источников информации о новых технологиях и их применение (79 п.п.), понимание типов файлов и видов информации (76 п.п.), и работа с информацией онлайн (76 п.п.).

Ничего хорошего ждать не приходится

Сокращение в России числа людей с продвинутым уровнем ИТ-знаний и рост тех, кто довольствуется лишь умениями самого минимального уровня, не сулит для населения ничего хорошего. По мнению менеджера по развитию инновационных продуктов Аналитического центра НАФИ Екатерины Галашевой, «Цифровые компетенции сегодня являются важными не только для успешного решения задач на работе, но и в обычной жизни».

«Однако формируется разрыв между уровнем развития цифровых технологий и текущими навыками работы с ними. Если эта тенденция сохранится, то уже к 2027 г. россияне окажутся в ситуации, когда технологии будут развиваться заметно быстрее, чем способность людей ими безопасно и эффективно пользоваться, что подрывает основы цифрового суверенитета и личной безопасности», – сказала она CNews.

«В этом случае только непрерывное микрообучение и системное освоение новых инструментов закрывают эти пробелы без перегрузки, помогая более эффективно справляться с бытовыми и рабочими задачами», – подытожила она.