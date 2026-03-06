Oracle выставит на улицу тысячи сотрудников. Сэкономленные на зарплате деньги пойдут на строительство дата-центров

Массовые увольнения в Oracle

Oracle планирует массовые увольнения. По сообщению Bloomberg, американская корпорация сократит «тысячи» сотрудников, рассчитывая таким образом сэкономить средства, которые ей необходимы для строительства новых центров обработки данных.

Ожидается, что увольнения затронут персонал сразу нескольких подразделений Oracle, а начнутся они уже в марте 2026 г. Источники Bloomberg, которые предпочли сохранить анонимность, утверждают, что под сокращения в том числе попадут сотрудники, занимающие должности, которые, как считают в Oracle, станут менее актуальными с внедрением инструментов искусственного интеллекта (ИИ).

Нынешняя кампания по сокращению численности штата персонала Oracle имеет куда более масштабный характер, чем предыдущие. Oracle не только избавится от ряда сотрудников, но и замедлит или вовсе остановит наем на позиции в облачном подразделении, а уже открытые вакансии подвергнутся пересмотру.

Точное число работников Oracle, которые в результате окажутся на улице, не сообщается – план по сокращению штата в настоящее время находится в разработке и его положения могут измениться в будущем, утверждает один из источников Bloomberg.

По состоянию на конец мая 2025 г. штатная численность сотрудников Oracle составляла 162 тыс. человек, с учетом работников зарубежных филиалов корпорации.

В Oracle отказались комментировать информацию о предстоящих массовых увольнениях.

Трансформация Oracle в облачного провайдера с акцентом на ИИ

Oracle планирует построить множество новых дата-центров, которые позволят обеспечить вычислительными мощностями клиентов компании, занимающихся разработкой ИИ-технологий, таких как OpenAI, которая, к примеру, развивает большие языковые модели семейства GPT.

Oracle, сделавшее себе имя на одноименной системе управления базами данных, с начала 2020-х гг. движется в направлении развития облачного бизнеса. В последние несколько лет корпорация в соответствии с трендом фокусируется на ИИ, вероятно, рассчитывая навязать конкуренцию неоспоримым лидерам облачного рынка в лице Amazon и Microsoft.

При этом компания в настоящее время уделяет гораздо меньше отдельным проектам, чем раньше. Так, в сентябре 2025 г. Oracle сократила команду разработки легендарной открытой СУБД MySQL на 70 человек. Оставшихся ее членов американская корпорация объединила с разработчиками, работающими над коммерческим продуктом на базе MySQL. Стоявшие у истоков MySQL специалисты выразили опасения, что это может означать скорый конец открытой СУБД.

Поначалу инвесторы позитивно восприняли планы Oracle по трансформации в облачного провайдера с акцентом на ИИ, в результате чего акции компании выросли на 61% в 2024 г. и еще на 20% по итогам 2025 г. Однако по мере роста затрат, связанных с реализацией плана, энтузиазм инвесторов постепенно сходил на нет. К закрытию торгов 4 марта 2026 г. ценные бумаги ИТ-компании потеряли в цене 54% с сентября 2025 г.

Oracle уйдет «в минус» надолго

Аналитики с Уолл-Стрит считают, что колоссальные расходы облачного подразделения Oracle на строительство новых дата-центров в ближайшие годы будут регулярно загонять компанию «в минус» (отрицательный кэш-флоу). Отбить инвестиции удастся не ранее 2030 г.

Согласно подсчетам Bloomberg, показатель свободного денежного потока (FCF) Oracle в 2026 и 2027 финансового годах составит около -$24 млрд, в 2028 г. вырастет до -$22 млрд, а в 2030 г. достигнет $22 млрд.

Масштабная реструктуризация

В сентябре 2025 г. стало известно о намерениях Oracle провести масштабную реструктуризацию бизнеса. На эти цели планировалось потратить в общей сложности $1,6 млрд до конца 2026 финансового года, который заканчивается в мае 2026 г. В эту сумму, в частности, включены выходные пособия, которые придется выплатить корпорации уволенным сотрудникам.

Как отмечает Bloomberg, нынешние расходы Oracle, сопряженные с реструктуризацией, являются рекордными в сравнении с раскрытыми компанией в прошлые годы. В период до 2026 г. дороже всего данная процедура обошлась американскому ИТ-гиганту в 2015 г. финансовом году, когда на эти цели было выделено $630 млн, дешевле всего – в 2013 г. ($300 млн).

Высокие первоначальные затраты на развертывание ИИ-инфраструктуры вынудили многие технологические компании перебалансировать бюджет. Значительное их количество предпочло привести расходы и доходы в равновесие за счет сокращения размера фонда оплаты труда.

К примеру, корпорация Microsoft уволила около 15 тыс. человек на фоне увеличения расходов на разработку ИИ-софта. Финтех-стартап Block Джека Дорси (Jack Dorsey), основателя Twitter (сегодня известен как X), и вовсе уволил половину штата сотрудников, объяснив свое решение эффективностью используемых в компании ИИ-инструментов.