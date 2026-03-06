CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В России перед 8 Марта онлайн-мошенники запустили новые схемы с цветами и ювелиркой

В России мошенники активизировались накануне 8 Марта, об этом сообщают российские эксперты по кибербезопасности. Аферисты используют разные схемы для кражи денег и данных у жертв. 6 марта 2026 г. в сети уже стали массово появляться поддельные интернет-магазины, а также участились случаи обмана через фейковые знакомства.

Предупреждение об активности мошенников

В России мошенники активизировались накануне 8 Марта, пишут «Известия».

По словам руководителя управления облачных решений кибербезопасности Bi.Zone Дмитрия Царева, количество связанных с 8 Марта фишинговых писем в феврале 2026 г. выросло в шесть раз.

«В предпраздничные недели люди получают больше писем, чем обычно: приходят уведомления о заказах на ювелирные изделия или цветы, счета за подарки, подтверждения доставок, акции и поздравления. Платежи нужно провести вовремя, доставку — подтвердить до конкретной даты, поэтому срочные сообщения не вызывают подозрений, чем и пользуются злоумышленники», — отметил Дмитрий Царев.

business-working-laptop-internet-woman_1.jpg

Freepik - senivpetro
В России мошенники создают фейковые сайты по продаже ювелирки и цветов перед 8 Марта

По данным Bi.Zone, участились случаи обмана через фейковые знакомства, также мошенники выманивают коды подтверждения оплаты под видом курьеров. Отмечается, что выросло количество вредоносных акций, открыток и конкурсов. Предпраздничная суета притупляет бдительность россиян, поэтому мошенникам становится проще завладеть личными данными граждан.

Bi.Zone — российская компания по управлению цифровыми рисками, которая помогает организациям безопасно развивать бизнес в киберпространстве.

Мошеннические схемы к празднику

По данным Bi.Zone Mail Security, преступники активно рассылают фейковые счета за цветы и подарки. В них указывается сумма, реквизиты и детали заказа, нередко может быть подделан фирменный стиль реального магазина. Крупные компании редко становятся жертвами этой схемы из-за многоступенчатой системы согласования расходов, однако сотрудник небольшой организации запросто может инициировать оплату без должной проверки. Под видом счета может также распространяться вредоносное вложение.

Другая популярная схема обмана — фишинговые уведомления о проблемах с доставкой посылки. Мошенники рассылают письма или сообщения, в которых утверждают, что: обработка вашего заказа якобы приостановлена или заблокирована, возникли технические неполадки или ошибка в данных, требуется срочное подтверждение получателя или же обновление информации. Текст обычно составлен так, чтобы создать ощущение срочности и паники: «Действуйте в ближайшие часы!», «Подтвердите сейчас, иначе заказ аннулируется». Самая опасная часть — ссылки в таких сообщениях. Они ведут не на официальный сайт курьерской службы (СДЭК, Boxberry, Почта России, DHL, UPS и т.д.), а на поддельные фишинговые страницы, которые идеально копируют дизайн и логику реальных ресурсов доставки. Попытка авторизации на них приведет к компрометации учетных записей жертв.

dare-artworks-8n0rotminy4-unsplash.jpg

Unsplash - Dare Artworks
Мошеннические схемы к празднику

«Кроме того, с начала марта 2026 г. многие бренды запускают специальные праздничные предложения. Мошенники пользуются этим информационным фоном и рассылают письма о скидках, премиум-доступе или подарках в честь 8 Марта. Для того чтобы получить бонус, получателю предлагают заполнить форму, подтвердить данные карты или зайти в личный кабинет. В результате жертва самостоятельно передает злоумышленникам личную и платежную информацию», — добавил «Лента.ру» Дмитрий Царев.

Соблюдение безопасности

Эксперты по кибербезопасности заявляют, необходимо критически относиться ко всем сообщениям. Также гражданам рекомендуют проверять адреса сайтов и не вводить личные данные на подозрительных ресурсах.

Доходы хакеров растут

В 2025 г. прибыль хакеров от одной успешной атаки на российскую компанию увеличилась на 33% год к году и составила $193 тыс. (около 14,90 млн руб.), уже информировал CNews.

В 2024 г. киберпреступники зарабатывали с одной жертвы в среднем $145 тыс., приводит CNews данные руководитель направления Threat Intelligence компании Bi.Zone Олег Скулкин. Затраты на одну кибератаку тоже выросли — с $5 тыс. до $7 тыс. Расходы на сложную кибератаку могли доходить до $12 тыс., но и прибыль в разы больше — до $5 млн. Речь идет об кибератаках с финансовой мотивацией, отметил эксперт. Кибершпионаж же финансируется из других источников, поэтому он может быть и сложнее, и дороже.

Киберпреступность привлекает новичков перспективой относительно легкого обогащения, считает руководитель группы анализа вредоносного ПО центра исследования киберугроз Solar 4RAYS (входит в группу компаний «Солар») Станислав Пыжов.

Хакеры считают кибератаку своего рода инвестиционным проектом или стартапом, который должен окупиться, сказал заместитель директора Positive Technologies Дмитрий Каталков.

Антон Денисенко

