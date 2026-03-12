CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Эксперт РА» перешло на ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой «Базиса»

Крупнейшее в России кредитное рейтинговое агентство «Эксперт РА» сообщило о переходе на отечественную платформу виртуализации рабочих мест и терминального доступа Basis Workplace и программно-определяемую СХД Basis SDS — решения лидера российского рынка ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой «Базис».

Основные сценарии использования

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» перешло на отечественную платформу виртуализации рабочих мест и терминального доступа Basis Workplace и программно-определяемую СХД Basis SDS. Внедрение проводилось авторизованным партнером — системным интегратором «КИТ-Системс».

Основные сценарии использования флагманской платформы вендора охватывают удаленный доступ сотрудников к внутренней инфраструктуре и создание изолированных сред с повышенными требованиями к информационной безопасности. Basis Workplace позволяет использовать серверные мощности командам, которые работают на портативных устройствах, в том числе ноутбуках и планшетах. Еще одно значимое преимущество — возможность автоматизировать жизненный цикл виртуальных сред. Система горизонтально масштабируется и устойчива к высоким нагрузкам, возможна реализация геораспределенной инсталляции для упрощения построения катастрофоустойчивых решений.

Критерии выбора

При выборе платформы учитывались такие параметры, как рыночная доля вендора, зрелость решений, наличие успешных внедрений, стоимость и поддержка гиперконвергентных сценариев. В процессе эксплуатации Basis Workplace подтвердила стабильность, функциональность и соответствие требованиям к защите данных. Администрирование продукта осуществляется собственной ИТ-службой «Эксперт РА». Для обеспечения качественной эксплуатации специалисты прошли обучающий курс по работе с платформой, разработанный «Базисом» для системных администраторов.

photogenica-phx57614951.webp

© agsandrew / Фотобанк Фотодженика
Система Basis горизонтально масштабируется и устойчива к высоким нагрузкам


«Для нас ключевым фактором было понимание того, кто стоит за продуктом. Мы не искали решения с неопределенной судьбой в открытом сообществе, а выбрали вендора с проприетарными разработками, прозрачной дорожной картой и полной ответственностью за развитие своих решений. И Basis Workplace, и Basis SDS соответствуют нашим требованиям к безопасности и устойчивости», — сообщил Денис Казанцев, директор по информационным сервисам и инфраструктуре «Эксперт РА».

«Внедрение VDI способствует развитию в Агентстве гибкой ИТ-среды, где высокий уровень управляемости и простота эксплуатации оказывают позитивное влияние на непрерывность операционных процессов, что дает бизнесу устойчивость при росте и адаптации к новым задачам», — отметил Алексей Милушин, директор по цифровой трансформации «Эксперт РА».

