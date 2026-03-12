Nvidia вложит $2 миллиарда в создателя «Яндекса»

Компания Nebius (бывшая Yandex) и корпорация Nvidia договорились о стратегическом партнерстве с цель развития облачных технологий для искусственного интеллекта. В рамках партнерства Nvidia приобретет варранты на покупку акций Nebius на сумму $2 млрд.

Партнерство между Nebius и Nvidia

Компания Nebius (бывшая Yandex) объявила о заключении партнерства с американским производителем чипов Nvidia с целью развертывания облачных решений следующего поколения для рынка искусственного интеллекта (ИИ). В рамках партнерства Nvidia вложит $2 млрд в Nebius.

Партнерства будут охватывать широкий спектр решений: от продуктов, изначально созданных для ИИ, до корпоративных решений. Также партнерство будет охватывать весь технологический стек ИИ: от архитектуры фабрик ИИ до производственного ПО, позволяя Nebius ускорить создание своей облачной платформы ИИ.

Кроме того, Nvidia поможет Nebius развернуть более к 2030 г. ЦОДы (центры обработки данных) мощностью до 5 ГВт. Nvidia поможет осуществить ранее внедрение своей вычислительной платформы.

Покупка Nvidia варрантов на покупку акций Nebius

В рамках соглашения Nebius проведет частное размещение варрантов (опционов с возможностью продажи на бирже) на покупку своих акций класса «А» (один голос на одну акцию). Общая сумма размещения составит $2 млрд, ценные бумаги будут выкуплены Nvidia. Один варрант даст возможность приобрести одну акцию Nebius класса «А» по цене $0,0001.

Фото: Kremlin.ru Компания Аркадия Воложа Nebius (бывший - Yandex) договорилась c Nvidia о стратегическом партнерстве в развитии облачных технологий для ИИ

Всего будут проданы варранты на покупку 21 млн акций Nebius класса «А» (8,5% от общего числа акций). В случае исполнения варранта акции Nebius будут передаваться из казначейских акций или будут выпущены в ходе допэпмиссии. Средства от размещения Nebius будет использовать для строительства новых ЦОД и развития своего облачного решения Fuul-Stack AI Cloud. Варранты могут быть использованы Nvidia в любое время, при этом в течение шести месяцев после размещения Nvidia не сможет продавать или закладывать их без согласия Nebius.

Направления сотрудничества между Nvidia и Nebius

Сотрудничество сторон охватит следующие направления. Во-первых, проектирование и поддержка фабрик ИИ, включая доступ к проектным материалам партнеров, процессы проверки и утверждения проектов, ранние образцы и поддержку системного ПО, поддержку запуска и регулярные бизнес-технические обзоры с партнерами по системам.

Второе направление - вывод данных: создание стека для вывода данных и агентного ИИ для разработчиков и предприятий с использованием програмнных технологий Ndivia, оптимизацией моделей и библиотек. Следующее направление - развертывание инфраструктуры ИИ: речь идет о развертывании нескольких поколений инфраструктуры Nvidia на платформе Nebius за счет раннего внедрения вычислительных архитектур Nvidia, включая платформу Nvidia Rubin. Процессоры Nvidia Vera и системы хранения данных Nvidia BleuField.

Кроме того, предполагается осуществить совместное управление парком оборудования: оптимизацию общего состояния парка оборудования Nebius за счет внедрения решений Nvidia для мониторинга состояния графических процессоров и рекомендаций по ПО.

«Искусственный интеллект находится на новом переломном этапе – агентный ИИ, который стимулиурет невероятный спрос на вычислительные ресурсы и ускоряет развитие инфраструктуры, - заявил основатель и гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang). – Nebius создает облако ИИ, разработанное для агентной эры, полностью интегрированное от кремния до ПО и работающего на базе вычислительных ресурсов следующего поколения Nvidia. Вместе мы масштабируем облако, чтобы удовлетворить растущий глобальный спрос на интеллектуальные решения».

«Nebius с самого начала создавался для ИИ - не как адаптированный из облака общего назначения, а как решение, отвечающее реальным потребностям разработчиков, - заявил основатель и гендиректор Nebius Аркадий Волож: - Теперь: с Nvidia, мы расширяем это на весь стек - от фабрик ИИ гигаватного масштаба до вывода и ПО – создавая одно из первый и крупнейших облаков для всех разработчиков ИИ по всему миру».

Как Yandex превратился в Nebius

Nebius зарегистрирована в Голландии и изначально называлась Yandex. Компания была владельцем российского «Яндекс». В 2011 г. компания провела IPO (первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq. Основателем, основным владельцем и главой компании был Аркадий Волож.

В 2022 г. администрация Nasdaq приостановила торги акциями Yandex. В 2024 г. Yandex продал свои российские активы, объединенные в МКПАО «Яндекс», группе российских инвесторов за 475 млрд руб. Покупателем выступил ЗПИФ «Консорциум.Первый».

В настоящее время доли консорциума распределены между структурами группы «Итенррос» Владимира Потанина, структурами основного владельца нефтянной компании «Лукойл» Вагита Алекперова, основателем Leta-IT Company Александром Чачавой, гендиректором специализированного депозитария «Инфинитум» Павлом Прассом и «Фондом Менеджеров», представляющим интересы топ-менеджеров «Яндекса».

У Yandex остались ряд старт-апов: Nebius AI (графические вычисления в ИИ), Toloka (генеративный ИИ), разработчик беспилотного транспорта Andrive, образовательная платформа TripleTen. Компания была переименована в Nebius. Аркадий Волож вернулся к ее руководству. Nasdaq возобновила торги акциями компании.

Как Nebius привлекает инвестиции

Nebius стала разворачивать ЦОД для ИИ на базе оборудования Nvidia в США, Великобритании и Франции. В 2024 г. Nvidia привлекла $700 млн от ряда инвесторов, включая Nvidia и инвестиционных фондов Accel и Orbis Investments. Весной 2025 г. контрольный пакет Toloka была продан консорциуму фондов Bezos Expeditions миллиардера Джеффа Безоса (Jeff Bezos) и технического директора Shopify Михаила Парахина.

Затем Nebius договорилась с Uber о совместных инвестициях в Avdrive на сумму $375 млн. В 2025 г. Nebius заключила контракты с корпорациями Microsoft и Meta (владеет Facebook, WhatsApp и Instagram, признана в России экстремистской)на предоставление вычислительных мощностей для ИИ. Суммы контрактов составили $17,4 млрд и $3 млрд соответственно.

Для реализации контракта с Microsoft Nebius выпустила дополнительные акции на сумму $1,15 млрд и облигации на общую сумму $1,16 млрд. В 2026 г. Nebius договорилась о покупке поставщика решений для агентного ИИ Tavily.