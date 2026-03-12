Приложение «Телега», позволяющее обходить блокировку Telegram, получило 200 миллионов и внесло в свой устав странный пункт про VK

Приложение Telega, позиционирующее себя как клиент для обхода блокировок мессенджера Telegram, получило 200 миллионов от учредителей в 2025 г. Также в устав разработчика внесли пункт об ограничении полномочий совета директоров этой компании при заключении сделок с МКПАО «ВК». В корпорации отрицают любые связи с приложением.



Инвестиции в форк

Компания, работающая над созданием приложения Telega для обхода блокировок мессенджера Telegram без VPN, — АО «Телега» (прошлое название АО «Даль») — привлекла почти 200 млн руб. от своих учредителей в 2025 г. Об этом свидетельствуют данные финансового отчета компании, с которым ознакомился CNews.

Актуальность нового клиента Telegram начала расти на фоне планов Роскомнадзора заблокировать работу мессенджера в России уже в начале апреля 2026 г., писало РБК. Замедление мессенджера Павла Дурова началось из-за отказа подчиняться российским законам. Возможность звонков через Telegram была ограничена еще в 2025 г. на фоне борьбы с мошенниками, вымогавшими деньги.

На фоне огрраничений Telega была скачана более миллиона раз, говорится на ее сайте. Приложение вошло в топ в российском магазине приложение RuStore.

Unsplash - Oberon Copeland Telegram замедляют, а популярность его форков растет

По итогам года стартап показал чистый убыток в 91 млн руб., так как инвестировал в создание ПО и зарплаты, а его выручка едва первысила 100 тыс. руб.

Согласно пояснениям к отчету, компания весь год занималась созданием ПО, капвложения в создание софта оцениваются в 41 млн руб., а также купила офисное оборудование за 2 млн руб., направила в ФОТ 47 млн руб., понесла «прочие затраты» на 30 млн руб.

Связь с VK

Конечные бенефициары АО «Телега» не раскрываются. В публичном пространстве основателями проекта себя назвали казанские предприниматели Фанис Садыков и Александр Смирнов. Они не обозначили объем инвестиций в проект, но указывали, что вложили в него средства, вырученные после продажи предыдущего бизнеса — сервиса интерактивных видео Movika. Им принадлежало 5,3% и 7,5% после того, как VK выкупил долю Сбербанка в проекте. VK купил и доли физлиц. Сумма сделки не называлась.

В публичном пространстве обсуждалась информация, что Telega — это новый проект VK. Эту мысль высказал программист Дмитрий Тарасенко осенью 2025 г., который в своих профилях называл себя экс-разработчиком Telegram. Он порылся в исходном коде «Телеги» и нашел там прямые ссылки на ресурсы VK. Он заявлял, что возможность голосовых вызовов звонков Telega удалось вернуть, но для них используются серверы соцсети «Одноклассники», которая входит в состав VK. Само решение «Телега» разработчик назвал форком Telegram.

Он также утверждал, что в клиенте есть «черный список» нежелательных Telegram-каналов, ботов и пользователей, при нажатии на которых выводится некая «заглушка». «Вдруг ВК просто по приколу решили сделать форк ТГ, прикрывшись прокладкой из Татарстана?», — писал Тарасенко в своем Telegram-канале bruhcollective.

Пункт в уставе

Как выяснил CNews, в марте 2025 г. в устав АО «Телега» были внесены поправки, допускающие формирование совета директоров, но с ограниченными функциями в области масштаба одобряемых сделок. Так, предполагается, что совет может одобрять сделки на сумму более 2 млн руб. только в том случае, если они заключаются не с юридическими лицами, входящими в группу лиц с МКПАО «ВК», указано в уставе.

«13.3.16. Одобрение расходных сделок (или взаимосвязанных сделок), если цена сделки превышает 2 000 000 (два миллиона) рублей или ее эквивалент в любой валюте (в зависимости от того, какая из двух величин больше), за исключением: (а) сделок, заключаемых с юридическими лицами, входящими в группу лиц с МКПАО "ВК" (ОГРН 1233900010585, ИНН 3900015862); (б) сделок, одобряемых в соответствии с настоящим Уставом по иным основаниям», — указано в уставе АО «Телега».

В VK отказались от комментариев, сославшись на то, что компания не имеет отношения к данному сервису.

Юристы считают, что при таком вынесении упоминания другого юрлица в устав — речь может идти об аффилированности.

«Это, скорее всего, косвенный маркер устойчивой, но нераскрываемой публично аффилированности или как минимум особого статуса VK-группы для "Телеги" — вплоть до фактического «своего» корпоративного контура, с которым совету директоров почти не должен вмешиваться в сделки», — считает Алексей Головченко управляющий партнер юридической компании «Энсо».

«Само по себе исключение сделок с "группой лиц с МКПАО "ВК"" из компетенции совета косвенно указывает на особый, близкий статус VK-группы для "Телеги" и может свидетельствовать о существовании устойчивых договоренностей или аффилированности, несмотря на прежние публичные опровержения», — отметил Головченко.

Управляющий партнер адвокатского бюро ЮКАМ Ани Манташян заявила CNews, что внесение упоминаний о компании в устав АО, еще и с ограничением по сделкам, на практике имеет своей основной целью упрощение бизнеса между компаниями. С операционной точки зрения это упрощает процедуры закупок, инвестиций и иных движений денег.

«Фактически же это указывает на явную аффилированность и позволяет рассматривать ВК в качестве стратегического партнера, поскольку предварительное одобрение сделок между юридическими лицами обычно означает, что они входят в одну группу компаний», — заявила эксперт.

При этом она отметила, что данный факт не делает ВК акционером или контролирующим лицом автоматически, но указывает на наличие особых отношений или планы интеграции, возможно, для обхода блокировок Telegram через ресурсы ВК.

О связи с VK уже говорили

Основатели Фанис Садыков и Александр Смирнов опровергли информацию о связи с VK, называя ее теорией заговора. Наличие в коде домена mvk.com представители «Телеги» объясняли использованием публичного сервиса VK для настройки прокси-серверов. В компани также признали, что используют технологии VK, например, для звонков VK Calls SDK как коммерческий продукт.

Создатель Александр Смирнов, который также является гендиректором компании, заявлял в интервью «Бизнес Онлайн», что Telega — это не проект крупной компании.

«Называть нас проектом VK или проектом «Яндекса» так же абсурдно, как называть пассажира «Яндекс.Такси» сотрудником «Яндекса». Мы не являемся проектом какой-либо компании, не входим ни в одну экосистему и не являемся госпроектом», — говорил Смирнов.

Пояснения от «Телеги»

«"Телега" — независимый проект команды разработчиков из Казани. Мы не являемся продуктом VK или какой-либо другой компании. При этом, как и многие ИТ-компании, мы используем отдельные технологические решения разных вендоров, в том числе VK, на стандартных коммерческих условиях», — уточнили CNews в пресс-службе «Телеги», отвечая на вопрос о связи с VK.

По словам представителя компании, с VK — коммерческие отношения.

«Мы покупаем у них модуль для звонков и часть серверной инфраструктуры. Также применяем решения других технологических вендоров — например, инструменты аналитики и хранения технических данных в Yandex Cloud. Ранее в приложении использовалась система аналитики MyTracker, сейчас находимся на финальном этапе перехода на AppMetrica», — пояснили в компании.

В «Телеге» утверждают, что внесли в устав пункт, который носит «технический характер и связан с закупочными процедурами».

«"Телега" взаимодействует с разными российскими вендорами и поставщиками инфраструктуры, поэтому такие сделки выведены из дополнительного согласования, чтобы упростить операционные процессы», — заявили в компании.

Успешный проект

Эксперты считают, что проект «Телега» развивается успешно на фоне замедления Telegram. Но продемонстрированные показатели говорят, что проекту нужен долгосрочный ресурс, который может обеспечить крупный партнер.

«Убыток в 91 млн рублей при вложенных 200 млн — нормальная история для мобильного продукта в фазе роста, если у проекта реальный долгосрочный ресурс», — сказал CNews экономист, независимый пиар эксперт Денис Голдман.

По мнению главы Ассоциации профессиональных пользователь соцсетей и мессенджеров Владимира Зыкова, если говорить о масштабах инвестиций, необходимых для запуска и развития подобного проекта, то речь скорее идет о сумме порядка 300 млн руб. и выше.

Анастасия Бастрыкина, руководитель коммуникационного агентства PGR agency, полагает, что для раскрутки проекта необходимо как минимум еще 200 миллионов в 2026 г.

«Основные расходы в таких сервисах приходятся не только на разработку самого приложения, но и на инфраструктуру: серверы, прокси-сети для обхода блокировок, поддержку голосовых сервисов, систему аналитики, безопасность и очень много на продвижение (маркетинг). Поэтому запуск подобного проекта без серьезных финансовых ресурсов выглядит маловероятным. И мало кому может быть интересным, кроме холдинга VK”, — говорит Зыков.

По словам Зыкова, сегодня в России «нет адекватных людей которые готовы будут вложить сотни миллионов рублей в такой проект». При этом существует практика, когда крупные технологические холдинги, и в особенности это касается VK, работают через сторонние команды разработчиков. При достижении определенных KPI по аудитории или росту продукта крупная компания может выкупить проект и интегрировать его в свою экосистему, вложив дополнительные инвестиции.

Рекламодателям нужны активные пользователи

Эксперты считают, что приложение показало хороший старт, набрав миллион установок в Google Play и продемонстрировав временный выход в топ российского App Store в феврале 2026 г. — неплохой старт для продукта, которому нет и года.

«Но надо понимать, что это установки, а не активная аудитория: сколько из этого миллиона пользователей открывают приложение хотя бы раз в неделю — «Телега» не раскрывает», — говорит экономист, независимый пиар эксперт Денис Голдман. При этом свои «скачивания» клиент получил на волне сообщений о замедлении Telegram.

Для сравнения, у самого Telegram сейчас более миллиарда ежемесячных активных пользователей и 500 миллионов ежедневных. В России аудитория мессенджера составляет около 34 миллионов человек. То есть «Телега» эксплуатирует доли процента от его российской базы.

При этом рекламодателям интересна именно активная аудитория, а не те, кто просто скачал.

«До тех пор пока DAU не вырастет хотя бы до 4–5 миллионов — а именно такой порог сами основатели называют точкой привлечения новых инвестиций — говорить об интересе серьёзных брендов преждевременно. Рынок рекламы в Telegram-каналах в России за первое полугодие 2025 года составил 6,7 млрд руб. и прибавил 54% год к году — деньги здесь крутятся большие, но идут они туда, где есть реальная аудитория», — говорит Голдман.

Толчком для роста могут стать дальнейшие действия РКН по замедлению Telegram, считают эксперты.

«Если давление на Telegram усилится или его все-таки заблокируют, форки выиграют тактически. Но стратегически форк — это продукт со встроенным потолком: он зависит от API оригинала, и в случае его отключения весь функционал рассыпается», — говорит Голдман.

Форк — это опасно

Старший директор по развитию ИИ-технологий ГК Swordfish Security Юрий Шабалин предостерег пользователей от установки любых клиентов Telegram, популярность которых может расти на фоне замедления мессенджера.

«Устанавливать же и запускать приложения, которые сейчас выходят и которые обещают нам функционал Telegram на его «опишках», но без замедлений и без блокировок, по меньшей мере, странно и глупо. Это может быть действительно опасно, потому что мы не знаем, что находится внутри, каким способом они обходят звонки или что-то прочее», — заявил CNews эксперт.

По его словам, пользователям так и останется не известно, какие технологии для этого используются и кто будет читать его трафик.