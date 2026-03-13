Бывший муж Татьяны Ким и экс-совладелец Wildberries возглавил гигантского ритейлера техники

Владислав Бакальчук, основавший Wildberries вместе с бывшей женой Татьяной Ким, стал генеральным директором «М.Видео». Это одна из крупнейших в России розничных сетей по продаже техники и электроники. Он сменил на этой должности Феликса Либа, который стал председателем совета директоров ритейлера.

Кадровые перестановки в «М.Видео»

Российского ритейлера техники и электроники «М.Видео» возглавил Владислав Бакальчук. Как сообщили CNews представители «М.Видео», он занял в компании пост генерального директора (СЕО).

Ранее «М.Видео» руководил Феликс Либ. Должность СЕО он получил в феврале 2025 г., то есть занимал ее всего 13 месяцев.

Либ остался в компании. Отныне он является председателем совета директоров «М.Видео».

Бакальчук – новый игрок в команде «М.Видео». Как сообщал CNews, он пришел в компанию немногим более полугода назад, в последних числах августа 2025 г.

Владислав Бакальчук

На тот момент Бакальчук был назначен на пост главного исполнительного директора «М.Видео». В его обязанности входила цифровая трансформация розничной сети, которая годами ориентировалась на офлайн-продажи. Важно подчеркнуть, что поначалу в «М.Видео» не раскрывали, какую должность в компании занял Бакальчук.

Из онлайна в офлайн

Владислав Бакальчук известен в первую очередь как сооснователь Wildberries (ООО «Вайлдберриз»). В настоящее время это один из трех крупнейших в России маркетплейсов наряду с Ozon и «Яндекс.Маркетом».

Wildberries был основан в 2004 г., когда Бакальчуку было 27 лет. До этого у него были другие проекты – в числе прочего, в 2002 г. он стал сооснователем интернет-провайдера UTech. Как сообщили CNews представители «М.Видео», в конце 2006 г. Бакальчук сосредоточился только на Wildberries, выйдя из всех других своих бизнесов.

Бакальчук основал Wildberries совместно со своей на тот момент женой Татьяной Бакальчук (в девичестве и сейчас – Ким). При этом у него был лишь 1% компании, тогда как оставшиеся 99% принадлежали Татьяне.

Весной 2025 г. Татьяна Бакальчук сообщила о своем решении объединить Wildberries с группой компаний Russ – крупнейшим в России оператором наружной рекламы. Это привело к созданию новой объединенной компнаии ООО РВБ «Вайлдбериз», в которой Татьяна получила долю 65%. акционерам Russ (считается, что это братья Левон и Роберт Мирзояны) достались оставшиеся 35%. Роберт Мирзоян также стал исполнительным директором объединенной компании.

Развод и девичья фамилия

Одновременно с объединением Wildberries и Russ Татьяна Бакальчук решила развестись с Владиславом. Она подала на развод и взяла свою девичью фамилию Ким.

Сам Владислав открыто выступал против объединения Wildberries и Russ и даже пытался оспорить эту сделку в суде, однако успеха в этом начинании не добился. В апреле 2025 г. суд утвердил его развод с Татьяной и забрал у него его 1% долю в Wildberries.

Помимо этого, суд обязал Бакальчука выплатить своей бывшей супруге 217 млн руб.

В результате всех изменений в собственности Владислава Бакальчука осталась компания «ВБ Девелопмент». Она занималась строительством складов для Wildberries.

Wildberries попыталась через суд взыскать с данной компании 37 млрд руб., но безуспешно. В то же мае 2025 г. Wildberries выиграла другой иск – о взыскании с «ВБ Девелопмент» 712,9 млн руб.

Слишком много тайн

Через четыре месяца после развода с Татьяной Ким Владислав Бакальчук перешел в «М.Видео», где занялся цифровой трансформацией ритейлера. На первых порах «М.Видео» держал должность Бакальчука в секрете, но позже в компании раскрыли, что он стал ее главным исполнительным директором.

Подробностей о переходе Бакальчука на пост СЕО «М.Видео» секретов оказалось еще больше. Редакция CNews поинтересовалась что послужило причиной выбора нового гендиректора, почему им стал именно Бакальчук, и на каких условиях он возглавил компанию (не исключено, что у него контракт с конкретным сроком действия). Представители «М.Видео» от комментариев отказались.

К слову, в январе 2026 г. Владислав Бакальчук стал кандидатом в совет директоров другого ритейлера – «ВсеИнструменты.ру».

Предшественник Бакальчука

Предыдущий генеральный директор «М.Видео» – Феликс Либ. Он продержался в этой должности чуть больше года – он был СЕО с февраля 2025 г. по март 2026 г.

Феликс Либ пришел на смену Билану Ужахову. В компании подчеркнули тогда, что Ужахов сконцентрируется на работе в совете директоров ПАО «М.Видео» и стратегическом планировании группы «М.Видео-Эльдорадо».

Либ пришел в «М.Видео-Эльдорадо» из компании Natura Siberica, российского производителя косметики. В январе 2022 г. он стал ее гендиректором, а в июле 2024 г. перешел на должность председателя ее совета директоров. С 2012 по 2021 гг. Либ занимал руководящие должности в АФК «Система», включая позиции исполнительного вице-президента и исполнительного директора.