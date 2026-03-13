Создатель Photoshop лишился гендиректора. Он проработал 18 лет, бесил пользователей, тряс с них деньги, но смог возвысить компанию

Гендиректор Adobe Шантану Нарайен покинул свой пост. Он возглавлял компанию 19 лет, и под его началом Photoshop и другие редакторы стали продаваться по подписке, что привело в ярость миллионы людей по всему миру. При нем Adobe добилась больших финансовых успехов – по-видимому, регулярные подписки приносят больше денег, нежели единоразовые лицензии. Новый СЕО пока не найден.

Adobe без гендиректора

Adobe – разработчик Photoshop, Lightroom, Premiere и других программ, которыми миллионы людей по всему миру пользуются десятилетями. В компанию Нарайен пришел в 1998 г., сразу попав в топ-менеджмент – его назначили на должность вице-президента по глобальной разработке продуктов. В 2001 г. он стал вице-президентом Adobe по глобальным продуктам, а до генерального директора он дорос в ноябре 2007 г. после чего бессменно занимал этот пост вплоть до марта 2026 г., то есть в течение 19 лет.

К моменту выхода материала Нарайену было 62 года, у руля компании он встал 43 года. У него весьма богатый послужной список – к примеру, с 1989 по 1995 гг. он занимал несколько руководящих позиций в компании Apple.

После Apple Нарайен был директором по продуктам в компании Silicon Graphics, занимавшейся разработкой ПО и «железа» и закрытой в 2009 г. В 1996 г. он также стал соучредителем Pictra Inc., компании, которая первой разработала концепцию обмена цифровыми фотографиями через интернет.

Adobe Шантану Нарайен, теперь же бывший гендиректор Adobe

Непопулярные решения

Будучи во главе Adobe, Нарайен одобрил одно из самых спорных решений в истории компании. На протяжении десятилетий на все свои программные продукты Adobe продавала единоразовые лицензии – к примеру достаточно было заплатить за лицензионный Photoshop один раз и пользоваться им затем годами.

Но в мае 2013 г. эта схема распространения перестала существовать – Adobe заменила ее на модель подписки, став в итоге одним из первопроходцев в этом. Теперь платить за Photoshop приходилось регулярно – Adobe фактически заставляет пользователей делать это, не предлагая других вариантов покупки. Им остается или терпеть, или искать другой продукт, или переходить на пиратские версии.

Многие возненавидели Adobe за этот шаг – комментарии рассерженных пользователей в больших количествах разбросаны по всему интернету, включая Рунет. Однако компания не потонула и спустя больше 10 лет демонстрирует рост выручки и прибыли.

Adobe все нипочем

По итогам финансового 2024 г., который завершился для Adobe 29 ноября 2024 г., компания получила выручку в размере $21,505 млрд и чистую прибыль $5,560 млрд. Годом ранее эти показатели составляли $19,409 млрд и $5,428 млрд соответственно.

Иными словами, доходы Adobe не только измеряются в миллиардах долларов, но и растут из года в год. Так, финансовый 2022 г. она завершила с выручкой $17,606 млрд и чистой прибылью $4,756 млрд. Выручка в финансовом 2021 г. составила $15,785 млрд, чистая прибыль – $4,822 млрд.

Таким образом, за четыре года Adobe увеличила выручку почти на $6 млрд, а чистую прибыль – на $738 млн

Можно больше не работать

Шантану Нарайен покинул пост СЕО Adobe, но остался председателем ее совета директоров. Его уход обрушил акции компании на 7%, а за все время его работы в компании (с 1998 г.) они выросли в цене более чем в шесть раз. За тот же период штат компании увеличился более чем 10 раз, превысив 30 тыс. человек, о чем говорится в официальном заявлении компании Adobe. Также в нем сказано, что с 1998 г. индекс S&P 500 (взвешенный по капитализации индекс фондового рынка, отслеживает показатели 500 крупных компаний США) Adobe увеличился примерно на 350%.

Нарайен ушел, получив $51 млн в качестве вознаграждения за свою работу в 2025 г. Также в его активе есть акции Adobe на $118 млн.

К моменту выхода материала преемник Нарайена выбран не был. По словам самого Нарайена, на его поиск уйдет несколько месяцев.