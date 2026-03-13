Умер легендарный ученый Тони Хоар, создавший популярнейший алгоритм быстрой сортировки во время учебы в МГУ

В Кембридже (Великобритания) в возрасте 92 лет скончался Чарльз Энтони Ричард Хоар (Charles Anthony Richard Hoar), пишет The Register. Более известный как Тони Хоар, известный ученый в области информатики внес значительный вклад в развитие этой научной дисциплины.

Хоар в первую очередь известен как автор алгоритма быстрой сортировки (Quicksort). Будущий ученый разработал его в 1959 г., во время учебы в МГУ, а реализовал и впервые применил на практике – в 1960 г., когда уже работал в небольшой британской компании Elliot Computers.

Алгоритм сортировки Хоара по-прежнему остается одним из самых популярных и быстрых в мире программирования. В его основе лежит схема «разделяй и властвуй»: на первом этапе из массива значений выбирается так называемое опорное (возможно, случайным образом), затем осуществляется сравнение оставшихся значений с опорным и их перестановка в зависимости от результата (меньше – влево относительно опорного, большие – вправо), после чего процедура рекурсивно повторяется для двух образовавшихся отрезков, разделенных опорным значением.

Алгоритм быстрой сортировки Хоара задействован в различных реализациях Unix-команды sort и в стандартных библиотеках множества языков программирования, например, C.

Помимо авторства Quicksort, в число достижений Хоара входит разработка так называемой логики Хоара, математической системы строгого доказательства корректной работы компьютерной программы, а также теории взаимодействующих последовательных процессов (CSP), которая нашла применение в современных языках программирования, таких как Clojure, Erlang и Go.

Кроме того, Хоар считается создателем концепции нулевого указателя, или нулевой ссылки. За это свое «изобретение» ученый, вероятно, в шутку, публично извинился в 2009 г. Неосторожное обращение с нулевыми указателями может приводить к возникновению критических ошибок в программах, которые довольно сложно выявлять.

Тони Хоар является обладателем множества наград за достижения в области информационных технологий. В частности, в 1980 г. он был удостоен премии Тьюринга за «выдающиеся достижения в определении и дизайне языков программирования», вероятно, самой престижной премии по информатике, которую вручает Ассоциация вычислительной техники (ACM).

Краткая биография Хоара

Хоар родился в городе Коломбо на острове Шри-Ланка в 1934 г. (тогда – остров Цейлон, британская колония). С началом Второй мировой войны вместе с матерью, двумя младшими братьями и двумя младшими сестрами перебрался в Африку, в Зимбабве (тогда – Южная Родезия). После ее завершения вместе с семьей отправился в Англию, где и окончил Мертон-колледж при Оксфордском университете.

Первое образование Хоара – гуманитарное. Он получил степень бакалавра по классическим языкам. Знал латынь, древнегреческий язык, разбирался в античной философии и истории.

Во время службы в британской армии овладел русским языком, а после ее завершения вернулся в Оксфорд, где получил последипломный сертификат в области статистики. Примерно в это время начал заниматься программированием.

Затем, в 1959 г., отправился учиться в Московский государственный университет по программе обмена. В МГУ обучался машинному переводу с русского языка на английский, в школе Колмогорова при университете – теории вероятностей.

В частности, в МГУ работал над алгоритмом сортировки порядка слов в предложении. Как сам он рассказал в 2009 г. в интервью представителю Ассоциации вычислительной техники (ACM), в проекте машинного перевода электронный русско-английский словарь хранился на магнитной ленте, где слова были расположены в алфавитном порядке. Предварительная сортировка переводимого предложения была необходима для того, чтобы подобрать английский аналог для всех входящих в его состав слов за один «проход» магнитной ленты. Полученный в ходе работы над проблемой машинного перевода опыт лег в основу позднее разработанного им алгоритма быстрой сортировки.

В 1960 г. на фоне инцидента со сбитием американского самолета-разведчика Lockheed U-2 над территорией Свердловской области покинул СССР и устроился на работу в лондонскую компанию Elliot Brothers, где трудился над реализацией языка программирования ALGOL60.

В 1962 г. женился на Джилл Пим (Jill Pym), в браке с которой имел троих детей – Тома, Джоанну и Мэтью. Последний умер от лейкемии в 1982 г.

С 1968 по 1977 г. преподавал информатику и вычислительную технику в университете Квинс в Белфасте (Северная Ирландия), после чего возглавил группу Programming Research в родном Оксфорде.

В 1999 г. перешел на должность ведущего исследователя в Microsoft Research (Кембридж).