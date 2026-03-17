Это так, для души. Россияне стали массово записываться в курьеры в дополнение к основной работе и бизнесу

Больше трети российских курьеров совмещают доставку товаров с основной работой. Для них это подработка, как раньше было с таксистами, которые после основной работы или на выходных выходили на маршрут для дополнительного заработка. Нашлись среди доставщиков и те, у которых есть свое дело.

Вообще у меня свой бизнес

Россияне все активнее выбирают курьерство как средство подработки с целью получения дополнительных денег. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на сервисы «Купер» и «Авито Подработка», среди всех российских курьеров, пеших, велосипедных или автомобильных, больше трети тех, кто занимается доставкой заказов в дополнение к основной работе по найму.

Таковых набралось 39%. Что особенно примечательно, развозить и разносить товары часто берутся россияне, у которых есть собственный бизнес, вероятно, не связанный с доставкой. Их среди общей массы курьеров сравнительно немного – лишь 9%. Сюда же входят и жители России, занимающиеся фрилансом.

Курьерами трудятся не только те, у кого есть работа или свое дело, но и студенты. Учащихся в колледже или университете среди российских доставщиков насчитывается 10%.

Нашлись и те, кто выбрал доставку своим основным источником дохода. Их насчитывается 24% от общей массы.

Долой офисные устои

Одна из основных причин стремления россиян работать в доставке – это защита от привычных десяткам миллионов людей «офисных» графиков – 5/2, 2/2 и пр. 59% респондентов заявили, что пошли в доставку именно из-за гибкого графика работы.

На втором месте – тот факт, что курьерство позволяет совмещать эту работу с основной. За этот вариант проголосовали 36% опрошенных.

Еще 36% упомянули активный формат работы.

Деньги – это главное

Перечисляя преимущества работы курьера, россияне, трудящиеся в этой сфере, упомянули, среди прочего, возможность узнавать город (24% респондентов выбрали этот вариант), получать благодарность от клиентов (23%) и вести активный образ жизни (32%). Однако основная причина, по которой граждане России соглашаются развозить заказы в любую погоду и в любое время суток – это деньги.

Согласно статистике «Купера» и «Авито Подработки», на уровень выплат и чаевые указали 65% респондентов.

Курьеры часто зарабатывают ощутимо больше, чем в самых передовых (по уровню зарплат) российских отраслях. К примеру, в декабре 2023 г. CNews писал, что их зарплата превысила доходы отечественных программистов. К началу осени 2024 г. ситуация в этом плане не изменилась.

Тот факт, что студенты часто идут работать именно курьерами, тоже объясняется высокими зарплатами в сфере доставки. В сентябре 2023 г. CNews писал, что студентам ИТ-шникам платили тогда в среднем в полтора раза меньше, чем доставщикам.

При этом доходы курьеров продолжают расти из года в год на фоне неувядающей популярности сервисов доставки товаров, продуктов и готовой еды. Согласно статистике «Авито Подработки», средняя оплата за смену курьера в России за последний год выросла на 11%.

Количество вакансий для курьеров тоже увеличилось – за минувший год их стало на 47% больше для велокурьеров. Рост вакансий для автокурьеров составил 41%, для пеших – 35%.

Потратить всегда есть на что

Существенная прибавка к основной зарплате, обеспечиваемая высокими доходами курьеров, позволяет россиянам откладывать эти деньги на самые разные нужды. Например, на покупку своего дома или квартиры заработанные на доставке деньги откладывают 23% курьеров. 27% копят их на машину, 21% – на путешествия, 19% – на ремонт и обустройство своего жилья. 31% сообщили, что часть своих курьерских доходов отдают родителям.

Цифровизация и роботизация как главные враги

Высокие зарплаты курьеров совершенно не нравятся представителям других компаний, зарплаты в которых ощутимо ниже, что приводит к обостренной конкуренции за кадры. В июне 2025 г. действующий руководитель «Почты России» Михаил Волков заявил, что курьеры в России зарабатывают слишком много. По этой причине «Почта» начала создавать цифровую платформу для коллективного использования курьеров.

Волков сказал тогда, что российские курьеры вполне могут зарабатывать вплоть до 300 тыс. руб. Он сообщил РБК, что платить доставщикам такие деньги – означает «стимулировать конкуренцию за кадры на этом рынке».

В январе 2026 г. CNews писал, что конкуренцию самим курьерам начали создавать роботы-доставщики «Яндекса». В ряде случаев росерв оказались для компаний в сфере доставки выгоднее обычных курьеров. Их обслуживание обходится дешевле в сравнении с зарплатами обычных курьеров.