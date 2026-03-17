Мошенники, использующие ИИ, получают прибыли в 4,5 раза больше, чем ретрограды

Искусственный интеллект облегчает жизнь и повышает благосостояние киберпреступников. Применение ИИ увеличивает прибыль мошеннических схем в разы. В Интерполе опасаются, что преступность примет «индустриальные масштабы» с дальнейшим развитием ИИ-агентов, которых в ближайшее время начнут использовать злоумышленники.

Прибыльное дело

Интерпол подсчитал, что финансовые мошеннические схемы, осуществляемые с помощью искусственного интеллекта, приносят злоумышленникам в 4,5 раза больше прибыли, пишет Register.

«За последние два года технологии продолжали способствовать и усиливать финансовое мошенничество, позволяя преступным сетям экспоненциально масштабировать свои операции с минимальными инвестициями», — заявили в Интерполе.

ИИ делает каждое взаимодействие с мошенником более убедительным, что «значительно повышает как эффективность, так и результативность» преступных схем, прокомментировали правоохранители.

ИИ-методы преступников

Инструменты генеративного ИИ помогают кибермошенникам исключить мелкие детали, которые могли бы их выдать. Так, использование ИИ для перефразирования текстовых сообщений или электронных писем, адресованных жертвам, сглаживает нюансы, которые могут выдать человека, не являющегося носителем языка. Это может сыграть решающую роль для тех, кто, например, выдает себя за представителя крупного бренда.

ИИ-технологии помогают преступникам добиваться максимальной убедительности при обмане жертв

Преступники могут создавать убедительные голосовые клоны, используя всего десять секунд исходного материала, взятого из публикации в социальных сетях.

Технологии за последние два года развились так, что от хакера не требуется не только больших инвестиций, но и большого профессионализма. На торговых площадках даркнета предлагаются комплексные услуги по созданию «дипфейков», которые еще больше упрощают задачу обмана, заставляя вас думать, что вы разговариваете с известным вам человеком.

Развитие ИИ-агентов пока еще не достигло таких больших масштабов, но, по прогнозам Интерпола, рано или поздно предоставит злоумышленникам огромные возможности.

Ведь можно будет просто попросить бота собрать всю необходимую информацию о потенциальной жертве, включая учетные данные или уязвимости системы компании, которые могут быть использованы для атак с применением программ-вымогателей. ИИ-агент может также, просмотрев украденную информацию, посоветовать преступнику, какую установить цену выкупа, исходя из финансового положения потерпевшего.

Индустриализация мошенничества

По оценкам Интерпола, только в 2025 г. глобальные потери, связанные с финансовым мошенничеством, составили около $442 млрд. В течение следующих трех-пяти лет эта сумма будет расти, в основном из-за ИИ.

«Благодаря искусственному интеллекту, недорогим цифровым инструментам и усилению глобального сотрудничества преступников мы являемся свидетелями индустриализации мошенничества», — заявил генеральный секретарь Интерпола Вальдеси Уркиса (Valdecy Urquiza).

Цифровизация

Прибыль хакеров от одной успешной атаки с финансовой мотивацией на российскую компанию, по данным BI.Zone, в 2025 г. уже увеличилась на 33% год к году и составила $193 тыс. (около 16,06 млн руб.). Годом ранее киберпреступник зарабатывал с одной жертвы в среднем $145 тыс.

Процент успешных атак тоже растет. В 2025 г. 47% всех атак на российские компании увенчались успехом и привели к нарушению деятельности компаний (данные Positive Technologies). В 2024 г. хакеры добивались успеха лишь в 31% случаев.

Количество атак с применением автоматического сканирования и элементов ИИ для ускорения разведки и анализа уязвимостей за девять месяцев 2025 г. увеличилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили CNews эксперты «Информзащиты» в октябре 2025 г.

Анна Любавина

